México

Arturo Barba nos habla de la obra de teatro “El Quinto Paso”, puesta en escena que explora la sombra que tenemos todos los seres humanos

En entrevista con Infobae México, el actor nos explicó los detalles del montaje que comparte con Memo Villegas

Cortesía Pili Pala
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Arturo Barba protagoniza junto a Memo Villegas la obra El Quinto Paso, montaje que anuncia nuevas fechas en el Teatro Silvia Pinal.

La obra pertenece al dramaturgo escocés David Ireland y llega a México bajo la dirección de Daniel Veronese, con traducción de Adrián Chávez. El Teatro Rafael Solana tendrá una última función el 11 de octubre. La obra irá al Teatro Silvia Pinal el 7, 14 y 21 de noviembre. Los boletos para esta fecha se venderán a través de Arema Ticket.

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Jaime y Luca: una amistad construida desde la vulnerabilidad

Cortesía Pili Pala
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Arturo Barba interpreta a Jaime, el padrino con más tiempo dentro del programa de recuperación, frente al personaje de Luca, interpretado por Memo Villegas, quien se acerca a conocer el proceso de sanación. “Narra el encuentro de dos alcohólicos en uno de estos grupos, como hay tantos, de AA, donde uno lleva obviamente más tiempo rehabilitado y el más joven se acerca a conocer el programa”, explica el actor en entrevista con Infobae México.

El desarrollo dramático se concentra en los pasos cuarto y quinto del programa de Alcohólicos Anónimos. “Es en el cuarto y en el quinto donde se acentúa la obra de teatro, que tiene que ver con exponer todas las cosas jodidas que hemos hecho a lo largo de la vida y hablarlas con una tercera persona”, señala Arturo Barba.

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La historia sigue a Luca en un punto crítico de su proceso: cuando está a punto de enfrentar el quinto paso, la confesión de las faltas que marcaron su vida, surgen verdades que amenazan el vínculo con su padrino. Lo que inicia como una historia de acompañamiento se convierte en una reflexión sobre los límites de la honestidad y el perdón.

La obra aborda la sombra que todos los seres humanos ocultan: Memo Villegas

Cortesía Pili Pala
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El actor resume el eje temático de la pieza en un concepto central. “La obra se trata de hablar de la sombra, la sombra del ser humano. Todas las cosas que ocultamos, todas las cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero que siempre nos acompañan”.

A partir de ese planteamiento, la obra despliega distintos ángulos de discusión. “Se habla de puntos de vista de la religión, pero también de la sexualidad, pero también de política, pero también de infidelidades, muchas cosas que tienen que ver con el valor para enfrentar esa sombra y hablarla con nosotros”, detalla.

El actor vincula el mensaje de la obra con el contexto actual de exposición pública en plataformas digitales. “Vivimos en una sociedad donde parecía ser, y más a través de las redes sociales, que se exacerba mucho la perfección y la excelencia de ciertas personalidades”, expone Arturo Barba.

Frente a esa dinámica, el actor insiste en una condición compartida por cualquier persona, sin excepción. “Se nos olvida que todos y cada uno de los seres humanos tenemos una sombra. Todos. Y cuando digo todos es en mayúsculas y te estoy incluyendo a ti, a mí, a la gente que lee, a la gente que nos viene a ver, todos”, declara.

Para Arturo Barba, el reconocimiento de esa dualidad tiene una consecuencia colectiva. “En tanto podamos ser más empáticos con esa dualidad que nos describe como seres humanos, creo que podemos ser una mejor raza”.

El actor cuenta que, luego de ver la obra en Londres, vio algo de sí en el personaje que hoy interpreta. El director le mandó el texto traducido y concluyó que en la historia existían elementos que lo llenaban espiritualmente. Como actor, eran artistas que quería tocar:

“Dudas existenciales mías, como la postura de la religión, las debilidades y en este momento a mi edad creía que se valía tocar (...) Esta obra plantea cosas que nos harían mejores humanos, como la empatía”.

Para el actor, la audiencia del teatro ha crecido en los últimos años: “Las salas no están tan vacías, ha habido una clara exposición de diez años para acá”, pero admite que podrían ser más personas las que inicien una relación con esta expresión artística. “Me gusta ser mas optimista que pesimista, el teatro nunca va a desaparecer. Siempre habrá alguien que aprecie el teatro ”.

El montaje cuenta con escenografía e iluminación de Emilio Zurita y producción ejecutiva de Anna Mühlbach y Fabiola Núñez.

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