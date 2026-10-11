México

Álvarez Máynez exige sanciones por contaminación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El dirigente emecista pidió a la Profepa investigar actos u omisiones que causen deterioro ambiental en los cuerpos de agua que abastecen a la zona metropolitana del estado

Hombre con traje oscuro, barba y camisa blanca habla sosteniendo un micrófono frente a un fondo negro con una bandera azul
Jorge Álvarez denuncia descargas irregulares de aguas en ríos contaminados de Guadalajara durante una intervención pública. (Jorge Álvarez Máynez﻿)
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Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntas descargas contaminantes en el río Santiago y otros cuerpos de agua de la microcuenca Grande-Milpillas-Huxtla, en medio de la reducción temporal de abasto para la zona Metropolitana de Guadalajara.

Álvarez informó sobre el recurso mediante una publicación en Instagram el 9 de octubre; los cuerpos de agua antes mencionados. La denuncia se conoce días después de que el gobierno de Jalisco dejara de usar el sistema antiguo de Chapala y anunciara una rotación del servicio de agua en Guadalajara.

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El gobernador estatal, Pablo Lemus Navarro, informó el 8 de octubre que la suspensión del sistema antiguo implica 30% menos agua para la ciudad. El gobierno estatal prevé cortes de hasta dos o tres días por semana durante la contingencia.

La denuncia pide identificar a quienes hagan descargas irregulares

Máynez difundió el recurso en redes sociales y sostuvo que las descargas irregulares habrían afectado los cuerpos de agua que abastecen a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Los responsables de la contaminación del agua deben conocerse y ser sancionados conforme a derecho”, escribió el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

El recurso se presenta contra quien o quienes resulten responsables de hechos, actos u omisiones que provoquen contaminación o deterioro ambiental en la microcuenca.

Documento oficial con sello de recibido de la PROFEPA junto a una captura de pantalla de una publicación en la red social Instagram
Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia ante la PROFEPA por descargas contaminantes en el río Santiago y cuerpos de agua que abastecen a la Zona Metropolitana de Guadalajara. (@alvarezmaynez)

La queja solicita investigar a personas físicas o morales que realicen aprovechamientos, ocupaciones, infiltraciones o descargas sin autorización, o fuera de las condiciones de sus permisos.

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También pide revisar a titulares que omitan medir, tratar, analizar o reportar sus descargas de aguas residuales. El documento cita la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y normas oficiales en materia ambiental.

El gobierno de Jalisco plantea obras para mejorar el abasto

La denuncia ocurre mientras el gobierno estatal impulsa el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. La propuesta fue enviada al Congreso de Jalisco con una inversión estimada de 18,000 millones de pesos.

Lemus ha señalado que la obra busca mejorar la calidad del agua que llega a la metrópoli (de acuerdo con testimonios, presenta colores cafés, lombrices y olor a caño) sin aumentar la extracción del lago de Chapala. El proyecto sustituiría al sistema antiguo que termina en la presa Las Pintas.

El gobernador sostiene que el lago aporta 65% del agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El sistema de la presa El Zapotillo cubre el 35% restante, de acuerdo con la información difundida por el gobierno de Jalisco.

Pablo Lemus anuncia racionamiento de agua por seis meses en Guadalajara tras crisis. (Captura de pantalla)
Pablo Lemus anuncia racionamiento de agua por seis meses en Guadalajara tras crisis. (Captura de pantalla)

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La administración estatal también pidió recursos federales para ampliar el aprovechamiento de El Zapotillo y realizar obras de saneamiento en la cuenca Lerma-Santiago.

Máynez no identifica en el documento a una empresa, autoridad o persona responsable de las presuntas descargas. La Profepa deberá determinar si existen irregularidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

En cuanto a las críticas y señalamientos en contra de Lemus, el dirigente de MC, no ha expresado su respaldo, mientras la tensión ciudadana continúa aumentando en Guadalajara.

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