¿Subió o bajó el gas LP? Estos son los precios por estado del 11 al 17 de octubre de 2026

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El gas LP es uno de esos gastos que no pueden faltar en la organización del hogar. Desde preparar los alimentos hasta realizar distintas tareas cotidianas, su consumo forma parte de la rutina de millones de familias, por lo que conocer su precio resulta fundamental para administrar mejor el dinero.

Durante la semana del 11 al 17 de octubre de 2026, los consumidores pueden consultar los precios máximos aplicables en sus municipios mediante los canales oficiales. Las tarifas varían según la ubicación y las condiciones de distribución, por lo que no existe un costo único para todo México.

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Antes de solicitar una recarga o comprar un cilindro, conviene identificar el precio correspondiente a la localidad. Esta sencilla revisión permite comparar el importe solicitado por el proveedor con la tarifa publicada y contar con información útil ante cualquier posible irregularidad.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

Siete tanques de gas LP desgastados se apilan contra una pared con pintura descascarada y bloques de concreto en una casa de México, con un cactus en maceta sobre un taburete de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siguientes importes corresponden a los datos proporcionados para distintas localidades, con IVA incluido. Se presentan tanto por kilogramo como por litro, de modo que los consumidores puedan identificar la referencia que corresponda a su modalidad de compra.

Aguascalientes, Aguascalientes: $21.07 por kilogramo y $11.38 por litro.

Jalisco, Villa Hidalgo: $21.07 por kilogramo y $11.38 por litro.

Zacatecas, Mezquital del Oro: $21.47 por kilogramo y $11.59 por litro.

Baja California, Mexicali: $20.29 por kilogramo y $10.96 por litro.

Baja California Sur, La Paz: $23.46 por kilogramo y $12.67 por litro.

Campeche, Campeche: $20.55 por kilogramo y $11.10 por litro.

Chiapas, Aldama: $21.11 por kilogramo y $11.40 por litro.

Estado de México, Tlalnepantla de Baz: $20.34 por kilogramo y $10.98 por litro.

Ciudad de México, Cuauhtémoc: $20.34 por kilogramo y $10.98 por litro.

Coahuila de Zaragoza, Progreso: $19.55 por kilogramo y $10.56 por litro.

Colima, Colima: $20.17 por kilogramo y $10.89 por litro.

Guanajuato, León: $21.02 por kilogramo y $11.35 por litro.

Oaxaca, Santiago del Río: $20.45 por kilogramo y $11.04 por litro.

Hidalgo, Metepec: $19.76 por kilogramo y $10.67 por litro.

Jalisco, Puerto Vallarta: $21.23 por kilogramo y $11.46 por litro.

Michoacán de Ocampo, Tuxpan: $19.81 por kilogramo y $10.70 por litro.

Morelos, Tepoztlán: $20.05 por kilogramo y $10.82 por litro.

Nuevo León, Monterrey: $20.53 por kilogramo y $11.09 por litro.

Oaxaca, Santa Catarina Quioquitani: $21.26 por kilogramo y $11.48 por litro.

Sinaloa, Mazatlán: $21.78 por kilogramo y $11.76 por litro.

Tlaxcala, Huamantla: $19.69 por kilogramo y $10.63 por litro.

Las cantidades muestran que el precio puede cambiar entre regiones. Sin embargo, estos datos deben tomarse como referencias pendientes de cotejo con la publicación oficial correspondiente al periodo señalado, ya que no se han verificado de manera independiente.

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¿Cómo funciona la regulación de los precios del gas LP?

Dos tanques de gas LP corroídos sobre un tejado en México, destacando la infraestructura doméstica de energía en zonas residenciales y el posible riesgo de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos establece límites para la comercialización del gas LP, con el propósito de proteger a los consumidores frente a cobros que superen las tarifas autorizadas. La referencia aplicable depende de la región y del periodo de vigencia correspondiente.

Para los usuarios, consultar la información oficial es una forma práctica de conocer cuánto puede cobrarse por el combustible en su localidad.

Si el importe solicitado no coincide con el precio publicado, pueden pedir una explicación al proveedor y revisar las vías oficiales disponibles para presentar una inconformidad.

El impacto del gas LP en la economía familiar

Dos tanques de gas LP de color verde pálido se encuentran frente a una residencia en México, conectados por una manguera y rodeados de exuberante vegetación y flores vibrantes, bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variaciones en el precio del combustible pueden sentirse directamente en los gastos semanales o mensuales, especialmente en hogares donde se utiliza para cocinar y calentar agua.

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Por ello, comparar tarifas y planear las compras permite tener una idea más clara de cuánto dinero destinar a este servicio básico.

Además de revisar los precios, es importante confirmar que la información corresponda al municipio y a las fechas de compra.