Créditos: Lotería nacional

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El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 9 de octubre de 2026

(Cuartoscuro)

Los resultados se irán actualizando:

Premio mayor de 17 millones de pesos: 43999

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 05341

Premio de 275 mil pesos: 03916

Premio de 275 mil pesos: 42543

Premio de 275 mil pesos: 09782

Premio de 275 mil pesos: 28223

Premio de 144 mil pesos: 28099

Premio de 144 mil pesos: 07553

Premio de 144 mil pesos: 15013

Premio de 144 mil pesos: 51652

Premio de 90 mil pesos: 55035

Premio de 90 mil pesos: 27021

Premio de 90 mil pesos: 31882

Premio de 90 mil pesos: 39173

Premio de 90 mil pesos: 22448

Premio de 90 mil pesos: 49180

Premio de 90 mil pesos: 44230

Premio de 90 mil pesos: 26376

Premio de 90 mil pesos: 57534

Premio de 90 mil pesos: 16582

Reintegros

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50 Aniversario de la Sociedad General de Escritores de México

Créditos: Lotería nacional

Este cachito de la Lotería Nacional rinde un homenaje conmemorativo a la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) con motivo de la celebración del 50° aniversario de su fundación. La institución, nacida formalmente el 23 de agosto de 1976, es una pieza clave de la industria cultural en el país dedicada a la protección, gestión y cobro de los derechos de autor para creadores de literatura, cine, teatro, radio, televisión y plataformas digitales.

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

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El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $ 40 MXN .

Una serie (20 cachitos): $ 800 MXN .

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

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Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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