Sabrina Sabrok compara la distancia con sus hijas con la de padres ausentes: “Soy más alma de hombre”

(Foto: Instagram/@sabrinasabrokreal)

Guardar

Sabrina Sabrok vuelve a hablar de la relación con sus hijas y sostiene que mantenerse al margen de su crianza es una decisión que tomó desde hace años. La artista argentina afirma que cumple con la pensión alimenticia de su hija menor, pero descarta asumir un papel activo en su vida familiar.

Durante un encuentro con la prensa, la también creadora de contenido fue cuestionada por declaraciones previas sobre su negativa a convivir con la menor.

PUBLICIDAD

Sabrok explicó que tiene dos hijas: una de 33 años y otra de 16, quien permanece bajo el cuidado de su padre.

La cantante señaló que su posición no ha cambiado. “Siempre mi posición ha sido dejarlas con los padres, yo trabajar y dar pensión”, declaró ante los reporteros.

Sabrok indicó que aún entrega una pensión para su hija menor y sostuvo que el padre se ocupa de su cuidado y educación. Para ella, esa distribución es preferible a intentar desempeñar una función que, según dice, no puede asumir.

Sabrina Sabrok dice que se deslindó de sus hijas porque tiene “más alma de hombre”

La intérprete de música metal explicó su decisión con una frase que generó nuevas reacciones. “Yo me deslindo porque soy así como más de alma de hombre, no sé”, dijo.

PUBLICIDAD

Sabrok aseguró que no busca presentar una versión distinta de su vínculo con sus hijas. “O sea, no siento nada, la verdad. O sea, ¿para qué voy a mentir?”, declaró durante la charla con medios.

(Foto: Instagram @sabrinasabrokreal / captura YouTube Mr. Pimp)

La artista afirmó que prefiere que sus hijas estén al cuidado de sus padres. “Yo prefiero que la cuide el padre, que la cuida muy bien, la educa muy bien y no, yo no serviría, la verdad. Yo me aparto”, sostuvo.

La modelo dijo que no se considera apta para criar a una niña. “Yo no sirvo para educar un niño, una niña. No es bueno que esté cerca mía. Yo soy una loca”, expresó.

PUBLICIDAD

Sabrok añadió que sus cambios de ánimo serían un obstáculo para convivir de forma cotidiana con una menor. “Entendés que me pongo muy mal a veces, no soportaría estar con un niño”, afirmó.

La cantante también rechazó que el pago de la pensión deba interpretarse como una disposición para acercarse a su hija. “Peor es que me desaparezca y no dé nada, ¿no? Ahí sí no me importaría”, dijo.

Frente a los señalamientos, Sabrok insistió en que no abandonó a su hija, pues asegura que sabe con quién se encuentra. “Yo le doy pensión y sé con quién la dejé. O sea, no la abandoné, no la dejé estirada en la calle ni en la basura”, señaló.

PUBLICIDAD

(Foto: captura de pantalla)

La artista dice que las críticas aumentan porque es mujer

La exparticipante de realities consideró que su decisión recibe críticas distintas a las que enfrentan hombres que no conviven con sus hijos. “Hay millones de hombres que ni siquiera dan pensión y no se los juzga”, declaró.

Sabrok sostuvo que las reacciones también están relacionadas con su imagen pública. “Yo siento que a mí me juzgan por ser mujer, ¿no? Y por ser yo, mi personaje y todo. Pero sobre todo por ser mujer”, afirmó.

La argentina cuestionó la expectativa de que todas las mujeres desarrollen un vínculo maternal por haber tenido un embarazo. “Todas piensan que porque llevas un niño en la panza, vas a tener instinto de madre. Yo no tengo instinto de madre y es la verdad”, dijo.

PUBLICIDAD

La artista señaló que su postura no es nueva y afirmó que ya había tomado la misma decisión con su hija mayor. “Ya me pasó con la primera hija. No iba a cambiar”, expresó.

Sabrok explicó que, en su opinión, aceptó ser madre en relaciones donde estaba enamorada y después reconoció que no quería asumir esa responsabilidad. “Uno a veces por estar enamorada, pues acepta lo que su pareja le propone, ¿no? Y después te das cuenta que no”, comentó.

Sabrina Sabrok ya había rechazado convivir con su hija menor

En agosto de 2026, Sabrina Sabrok ya había dicho que no tenía intención de convivir con su hija Metztli, quien es autista y vive con su padre, Erick Farjeat. La artista declaró entonces que cumple con la pensión fijada por un juez, pero que no contempla ampliar el contacto con la menor.

PUBLICIDAD

En esa ocasión, Sabrok fue cuestionada sobre la posibilidad de retomar la convivencia. “No, no, no, no. Yo creo que está muy bien con el padre. El padre la cuida excelentemente y estoy tranquila porque está con el padre”, dijo.

La cantante también había dejado clara la separación entre el cumplimiento de la pensión y la convivencia. “Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien”, declaró en aquella entrevista.

Durante su encuentro más reciente con reporteros, Sabrok afirmó que su postura seguirá igual. “Como te digo, no tengo instinto de madre, yo ya me deslindé”, concluyó.