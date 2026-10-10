Paro nacional del IMSS se extenderá hasta consulta del 14 de octubre

El director general del IMSS, Zoé Robledo, encabeza una reunión de trabajo junto a funcionarios en la sede de la institución en México. (Instagram: Zoé Robledo)

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Las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen abierto el conflicto laboral por el incremento salarial y las condiciones de trabajo.

Mientras los inconformes sostienen las movilizaciones en distintos puntos del país, el organismo confirmó que el próximo 14 de octubre se realizará una consulta sindical para decidir sobre el aumento aprobado por la dirigencia.

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En un comunicado emitido el viernes 9 de octubre, el IMSS aseguró que sus hospitales y clínicas continúan operando y que respetará el resultado de la votación. Sin embargo, no confirmó un acuerdo para levantar las protestas antes de esa fecha.

La postura institucional se conoció después de una jornada de bloqueos y operativos policiales en Ciudad de México y el Estado de México.

Tras varias horas de cortes viales en la capital del país, policías llegaron a replegar a los manifestantes en la alcaldía Iztacalco. (X/@OVIALCDMX)

IMSS responde a las protestas y garantiza servicios médicos

Mediante el boletín 542/2026, el Seguro Social informó que más de 400 mil trabajadores registraron su asistencia durante el viernes y desempeñaron sus actividades con normalidad.

También aseguró que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis permanecen garantizados en todo el país.

Ante los bloqueos registrados en las inmediaciones de distintas unidades médicas, el Instituto reconoció el derecho de sus empleados a manifestarse, pero solicitó mantener despejados los accesos.

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El llamado está dirigido especialmente a garantizar el ingreso de ambulancias, pacientes con urgencias y derechohabientes con consultas o cirugías programadas.

¿Qué pasará con el aumento salarial del IMSS el 14 de octubre?

El Instituto confirmó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo con representantes de los trabajadores inconformes, un jubilado y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Durante el encuentro, los manifestantes expresaron su rechazo al incremento salarial de 6.8%, integrado por un aumento de 2.9% al sueldo tabular y 3.9% en prestaciones.

Un boletín del Instituto Mexicano del Seguro Social informa sobre la garantía de atención médica en México y la votación de los trabajadores sobre un alza salarial del 6,8 por ciento. (X: Zoé Robledo)

Según el IMSS, el ajuste aprobado por el Congreso Nacional del sindicato se encuentra por encima de la inflación.

No obstante, los inconformes exigen un incremento directo de 10% al salario base, al considerar insuficiente la propuesta sindical.

La decisión quedará en manos de los trabajadores durante la consulta del miércoles 14 de octubre, que se realizará mediante voto libre, personal, directo y secreto.

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El procedimiento contará con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El IMSS reiteró que respetará el resultado de esa votación.

Jubilaciones, afores y medicamentos: las otras exigencias

Las demandas de los manifestantes no se limitan al salario. Durante la mesa de diálogo también plantearon recuperar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y eliminar las Afores.

Sobre estos puntos, el Instituto precisó que requieren modificaciones legislativas y que, por tanto, no pueden resolverse mediante una decisión administrativa del organismo.

Respecto a las condiciones de atención, aseguró que mantiene una mesa permanente con el sindicato para revisar el abasto de medicamentos, los tiempos de espera, el mantenimiento de instalaciones y la cobertura de plazas.

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El IMSS añadió que, desde 2019, su plantilla aumentó en 94 mil 631 trabajadores de base, al pasar de 360 mil 823 a 455 mil 454. En ese periodo, afirmó, el incremento salarial promedio anual fue de 6.94%.

Jesús Adrián Manjarrez anuncia congreso para definir nuevas acciones de los trabajadores.

Bloqueos y repliegues policiales mantienen la tensión en CDMX

La respuesta institucional llegó después de que las protestas provocaran cierres en Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Viaducto y otras vialidades metropolitanas.

Durante la noche del viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron para liberar calles bloqueadas. N+ reportó encapsulamientos de trabajadores en calzada San Isidro, Azcapotzalco, y en las inmediaciones del Hospital Regional 25, sobre calzada Ignacio Zaragoza.

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En paralelo, Claudia Sheinbaum inició en Hidalgo una gira de supervisión por hospitales del IMSS-Bienestar.

El 14 de octubre será la fecha clave para definir el incremento salarial, pero no existe todavía un acuerdo que garantice el fin de las movilizaciones.

El IMSS sostiene que sus servicios esenciales continúan funcionando mientras persiste el desacuerdo con los trabajadores inconformes.