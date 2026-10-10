Papa León XIV recibe libro que exhibe la crisis de las desapariciones en México

El papa León XIV recibió el libro "Un hombre, mil voces" que destaca la crisis de las desapariciones en México. Crédito: X / @Jesuitas_Mexico

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Este viernes, en el Vaticano, el monseñor y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) Ramón Castro Castro le entregó al papa León XIV el libro “Un hombre, mil voces”.

La obra está dedicada a las personas desaparecidas en México y a sus familias, cuyas historias reflejan la dimensión humana de esta crisis.

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“El Papa se detuvo en sus páginas e inclinó la mirada sobre las fotografías de quienes faltan en México”, escribió la Compañía de Jesús en México en una publicación difundida en sus redes sociales.

Crisis de desapariciones en México llega al papa León XIV

En la publicación, la Compañía de Jesús explicó que cada ficha del libro fue compartida por alguien que no ha dejado de buscar a un familiar desaparecido.

Cabe señalar que la obra, de más de 200 páginas, recoge rostros, nombres e historias que dan cuenta de la crisis de desapariciones que padece el país.

Obra destaca la vida de las víctimas de desaparición en México

Una de las historias que contienen las páginas del libro, es la de Marco, quien dejó una guitarra sobre su cama que nadie ha vuelto a tocar. Otra víctima es Rocío, ella ha estado ausente en los últimos cuatro cumpleaños de sus dos hijos, así como Miguel, que desde hace cinco años y medio no puede darle los buenos días a su mamá.

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El papa León XIV recibió un libro que muestra la gravedad de la crisis de desapariciones en México. Crédito: X / @Jesuitas_Mexico

Además, la Compañía de Jesús destacó que más de 132 mil personas permanecen desaparecidas en México. En ese sentido, describió la crisis como una realidad que continúa y, al mismo tiempo, exige verdad.

Además, solicitó al Estado mexicano que “se haga responsable de la crisis forense y de la impunidad”.

Iglesia reitera su llamado a favor de la justicia

La Iglesia católica y el Diálogo Nacional por la Paz —movimiento impulsado por la CEM, la Compañía de Jesús y diversas organizaciones— reiteraron su llamado a favor de la verdad, la justicia, la atención de la crisis forense y el fin de la impunidad.

El movimiento agradeció además a “cada familia y colectivo que compartió su memoria y su esperanza” para hacer posible el libro.

Diálogo Nacional por la Paz impulsa el proyecto “Un hombre, mil voces”

El Diálogo Nacional por la Paz dio paso al proyecto en agosto, cuando convocó a familiares y colectivos a compartir nombres, fotografías, lugares y fechas de desaparición antes del 30 de agosto, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

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Aquella ocasión, la organización informó que tenía previsto llevar el documento ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, contempló incluir un listado de periodistas y sacerdotes asesinados.

Vaticano expresa interés en familiares de las personas desaparecidas

El proyecto surgió después de la visita a México, este agosto, del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien se reunió con representantes del Diálogo Nacional por la Paz y mostró interés por la situación de las familias de personas desaparecidas.

Mientras que el Diálogo Nacional por la Paz nació tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en Cerocahui, en junio de 2022. Desde entonces, reúne a organizaciones religiosas y civiles que impulsan propuestas para combatir la violencia.

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México acumula casi 12 mil reportes de desaparecidos en el primer semestre de 2026

Por lo anterior, hay que destacar que durante los primeros seis meses de 2026, México registró 11 mil 746 reportes de personas desaparecidas y no localizadas, de los cuales cuatro mil 768 permanecían sin ser localizadas al corte de publicado el 28 de junio.

Las cifras son proporcionadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda.

Del total de reportes registrados en ese periodo, seis mil 978 personas fueron localizadas:

Seis mil 544 con vida .

434 sin vida.

El monseñor León Castro Castro habló sobre las desapariciones en México con el papa León XIV. Crédito: @Jesuitas_Mexico

CDMX encabeza los reportes de desaparición

Entre los casos pendientes de localización, la Ciudad de México encabeza la lista con 541 reportes, seguida de Michoacán, con 379; Sinaloa, con 351; Nuevo León, con 341, y Baja California, con 340.

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En cuanto al perfil de las personas sin localizar, el 74.16 por ciento corresponde a hombres y el 25.82 por ciento a mujeres. Entre los hombres predominan las edades de 15 a 35 años, mientras que entre las mujeres destacan los casos de personas de 10 a 20 años.

De llamar la atención que la crisis de desapariciones llegará al Vaticano, con la entrega del libro, por parte del monseñor, Ramón Castro Castro, “Un hombre, mil voces”, que exhibe el dolor de los familiares de las víctimas.