Luis Donaldo Colosio pide a simpatizantes de MC que recorran Sonora para recuperar la “confianza” de la población

El senador Luis Donaldo Colosio pidió a los simpatizantes de MC que recorran todo Sonora. Crédito: Facebook / Luis Donaldo Colosio Riojas

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Este sábado, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas llamó a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano (MC) a recorrer todo el estado de Sonora, con el objetivo de recuperar la confianza de la población, con miras a las elecciones de 2027.

Ahora, que es virtual aspirante a la gubernatura, sostuvo que tiene que acudir a todos los rincones de la entidad para dialogar con la gente de forma directa.

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Luis Donaldo Colosio llama a simpatizantes de MC a recorrer Sonora

Durante una reunión privada con gente del partido naranja, el hijo del finado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta adelantó que alista recorridos en el estado que ahora gobierna Morena, con Alfonso Durazo Montaño.

“Iremos a cada uno de los rincones de ese estado para platicar con todo el mundo. Iremos a Bavispe si es necesario, a todos los rincones, le cale a quien le cale”, dijo el legislador, al tiempo que generó aplausos al mencionar la tierra natal del gobernador morenista.

Colosio denuncia crisis de credibilidad hacia los políticos e instituciones

Por otro lado, el senador por Nuevo León consideró que hay una crisis de credibilidad hacia los políticos e instituciones, y que en Sonora, durante mucho tiempo, se han hecho promesas vacías, por lo que la gente ya no cree en nada.

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El senador de MC Luis Donaldo Colosio Riojas se encamina a buscar gobernar Sonora. Crédito: @michelleriveraa

“A toda esa gente que perdió la fe, a toda esa gente que ya no cree de las promesas de las campañas, desde ahorita les digo, se los firmo, se los apuesto: no los vamos a convencer con un espectacular o con un spot en la radio o la tele.

“Esa es la gente que se le convence cuando se va casa por casa, y una persona conocida le habla desde el corazón sobre un proyecto que le da esperanza y esas personas, son ustedes”, agregó Colosio Riojas, quien busca animar a los emecistas a emprender la campaña por todo el territorio de Sonora.

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Sí existe un proyecto que nos da esperanza en Sonora: Luis Colosio

El discurso de Luis Donaldo fue visto como un mensaje motivacional, e indicó que todos los que estaban presentes son los que tendrán la misión de salir, de tocar la puerta y de platicar con sus vecinos, amigos y conocidos.

“Para decirles que sí existe un proyecto que nos da esperanza, no porque esté basado en la buena fe, en los buenos sentimientos, sino porque parte de gente buena, valiente, con inteligencia y preparación, que queremos hacer distintas las cosas”, arengó.

También enfatizó que se trata de un proyecto que no le cierra las puertas a las nuevas juventudes y a las nuevas generaciones, pero sin ignorar a las generaciones que los anteceden.

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“Sabemos que la polarización no sirve para nada, sabemos que el potencial de nuestro estado da para más y sabemos que con el futuro de nuestra gente no se juega”, comentó.

El senador destaca la importancia de los municipios

Una parte de su intervención se la dedicó a trabajar por la entidad en las localidades, ya que es la única manera de tener resultados, no planeando presupuestos a dos kilómetros desde una oficina de la Federación.

“La política de un estado se tiene que hacer desde lo local, empezando por reconocer la importancia del municipio, porque todos tenemos una vida municipal, no tienes vida federal, vives en un municipio, en un pueblo, nadie tenemos una vida estatal, ahí es donde se hace la vida de la gente y ahí es donde más atención le vamos a poner”, afirmó.

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Luis Donaldo Colosio ya mueve sus fichas en Sonora, con miras a las elecciones de 2027. Crédito: X / @InfoSon1

Pide a la población que crean en él

Entrado de lleno en la organización de MC en Sonora, Luis Donaldo Colosio reiteró que su partido tiene un proyecto para la gente, pero es necesario que la población crea en él, “que vuelva a creer que este futuro es posible si lo trabajamos en conjunto.

“Tenemos la voluntad, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, pero tenemos una pasión, que no tiene nadie más, porque nuestro proyecto se basa en el corazón y en el amor por nuestra tierra”, expresó el también exalcalde de Monterrey, pero nacido en Magdalena de Quino, Sonora.

Por último, exhortó a los asistentes al mitin a trabajar “con el corazón” y que salgan a recorrer el estado.

“Cargando ese pedacito del estado de Sonora que les corresponde y de pedacito en pedacito cargaremos el estado entero y lo levantaremos en el pedestal que siempre debió estar . ¡Arriba Sonora!”, sentenció el emecista.

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Con miras en las elecciones del año entrante, y con el objetivo de ser el candidato de MC al gobierno de Sonora, Luis Donaldo Colosio Riojas busca recuperar la confianza de la ciudadanía.