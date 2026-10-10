Guadalupe Victoria: el hombre que cambió su nombre por la Virgen y se convirtió en el primer presidente de México

El 10 de octubre de 1824 asumió la Presidencia de México, tras la promulgación de la primera Constitución federal

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Cada 10 de octubre, la historia de México recuerda a un personaje que pasó de combatir por la Independencia a convertirse en el primer presidente de la República. Se trata de Guadalupe Victoria, un insurgente que no solo participó en la lucha contra el dominio español, sino que también decidió cambiar su nombre para convertirlo en una declaración de sus ideales.

Antes de ser conocido por ese nombre, se llamaba José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix. Su decisión de adoptar el nombre de Guadalupe Victoria estuvo vinculada con dos símbolos que consideraba fundamentales para la causa insurgente: la Virgen de Guadalupe, una figura de gran importancia religiosa y cultural para los mexicanos, y la victoria que esperaba alcanzar el movimiento independentista.

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Años después de incorporarse a la lucha armada, su trayectoria lo llevó a ocupar un lugar central en la formación del México independiente. El 10 de octubre de 1824 tomó posesión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en una etapa decisiva para establecer las instituciones de la nueva nación.

¿Quién fue Guadalupe Victoria antes de cambiarse el nombre?

Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, localidad que actualmente pertenece al estado de Durango. Sus padres lo llamaron José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix, identidad con la que comenzó su vida antes de incorporarse a la lucha por la Independencia.

Fue de los generales que derrocaron a Iturbide; después fue nombrado presidente. (Gobierno de México)

Durante su juventud se trasladó a la Ciudad de México para continuar sus estudios. Entre 1807 y 1811 cursó estudios de bachillerato en leyes en el Colegio de San Ildefonso, institución vinculada con la formación académica de jóvenes que posteriormente participaron en distintos ámbitos de la vida pública del país.

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Sin embargo, el desarrollo de la Guerra de Independencia modificó sus planes. En lugar de continuar su preparación jurídica, decidió abandonar los estudios para sumarse al movimiento insurgente, que buscaba terminar con el dominio español en la Nueva España.

De acuerdo con información biográfica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), fue durante su incorporación a la lucha independentista cuando adoptó el nombre por el que sería reconocido en la historia nacional.

¿Por qué cambió su nombre por Guadalupe Victoria?

El nombre de Guadalupe Victoria no fue una elección casual. Reunía dos conceptos que expresaban su compromiso con la causa insurgente.

Por una parte, la palabra Guadalupe hacía referencia a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen se convirtió en un símbolo de identidad para amplios sectores de la población durante la lucha por la Independencia. Su figura había adquirido una relevancia particular desde el levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla en septiembre de 1810.

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Por otra parte, Victoria representaba la esperanza de que los insurgentes consiguieran derrotar al poder colonial y alcanzaran la independencia política.

La combinación de ambos términos condensaba, por tanto, una convicción religiosa y una aspiración política. El nombre que eligió reflejaba su deseo de que la causa independentista triunfara y de que México pudiera convertirse en una nación soberana.

La decisión también hizo que su identidad quedara estrechamente relacionada con el movimiento insurgente. Con el paso del tiempo, Guadalupe Victoria se convirtió en el nombre con el que sería recordado tanto por su participación militar como por su posterior trayectoria política.

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Guadalupe Victoria, cuyo nombre de nacimiento era José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix, se convirtió en el primer presidente de México el 10 de octubre de 1824. Su nombre evocaba su devoción a la Virgen de Guadalupe y la esperanza de alcanzar la victoria en la lucha por la Independencia

De la lucha insurgente a la formación de la República

La participación de Guadalupe Victoria en la Independencia no terminó con la muerte de algunos de los principales dirigentes insurgentes. Mientras el movimiento enfrentaba momentos difíciles, continuó vinculado con la resistencia contra las autoridades españolas.

Su trayectoria militar contribuyó a consolidar su reconocimiento entre quienes defendían la independencia del territorio. Posteriormente, el proceso político que siguió a la caída del Primer Imperio Mexicano abrió una nueva etapa en la organización del país.

En 1823, después de la abdicación de Agustín de Iturbide, Guadalupe Victoria formó parte del Supremo Poder Ejecutivo, órgano colegiado que asumió provisionalmente las funciones de gobierno mientras se definía la estructura política de la nación.

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La discusión sobre el futuro de México desembocó en la adopción de un sistema republicano federal. La nueva organización buscaba establecer una Constitución, definir las atribuciones de los poderes públicos y determinar la relación entre el gobierno nacional y las entidades que integrarían la federación.

Victoria llegó así a una etapa distinta de su trayectoria: después de participar en la lucha armada, tendría que contribuir a la conducción de un país que todavía enfrentaba dificultades políticas y económicas.

10 de octubre de 1824: Guadalupe Victoria asume la Presidencia de México

Uno de los momentos decisivos de su carrera ocurrió el 10 de octubre de 1824, cuando tomó posesión como primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

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La fecha llegó pocos días después de la promulgación de la Constitución Federal, el 4 de octubre de ese año. El nuevo orden constitucional estableció las bases de la República federal y dio forma institucional al gobierno de la nación independiente.

Guadalupe Victoria asumió el cargo en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Después de la ceremonia de toma de posesión, se dirigió con su comitiva a la Catedral Metropolitana para participar en una celebración religiosa, de acuerdo con la reconstrucción histórica publicada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.

El inicio de su mandato representó un paso fundamental en la transición del país hacia un sistema republicano. La Independencia había terminado con el dominio español, pero todavía era necesario consolidar las instituciones, organizar la administración pública y establecer relaciones con otras naciones.

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Victoria gobernó del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Su periodo estuvo marcado por los desafíos propios de una nación que buscaba afianzar su soberanía y dar estabilidad a su nueva estructura política.

¿Qué hizo Guadalupe Victoria durante su gobierno?

Uno de los objetivos de su administración fue conseguir el reconocimiento internacional de la Independencia mexicana. Para el nuevo Estado, establecer relaciones diplomáticas con otros países era una tarea importante para fortalecer su posición frente a las potencias extranjeras.

Su gobierno también tuvo que enfrentar las dificultades financieras y políticas heredadas de los años de guerra. La construcción de una administración nacional requería recursos, instituciones y acuerdos entre los distintos grupos que participaban en la vida pública.

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Otro acontecimiento relevante de su mandato ocurrió en noviembre de 1825, cuando las fuerzas mexicanas lograron la capitulación de la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, uno de los últimos bastiones españoles en territorio mexicano. La rendición consolidó el control nacional sobre ese punto estratégico.

Además, Guadalupe Victoria es recordado por haber concluido su periodo presidencial en un contexto en el que la política mexicana estuvo marcada por fuertes disputas y cambios de poder. Su permanencia al frente del Ejecutivo durante el mandato completo lo convirtió en una figura destacada de los primeros años de la República.

El legado del primer presidente de México

La historia de Guadalupe Victoria reúne dos momentos distintos, pero relacionados: su participación en la lucha por la Independencia y su papel en la organización del Estado mexicano.

El cambio de nombre fue una forma de expresar los ideales que lo impulsaron a incorporarse al movimiento insurgente. La referencia a la Virgen de Guadalupe y a la victoria sintetizó su visión de una lucha que aspiraba a terminar con el dominio colonial y abrir paso a una nación independiente.

Su llegada a la Presidencia, el 10 de octubre de 1824, representó un acontecimiento fundamental para la historia política del país, pues ocurrió después de la promulgación de la Constitución federal y del establecimiento formal de la República.

Por ello, Guadalupe Victoria es recordado no solo como el primer presidente de México, sino también como uno de los protagonistas de la transición entre la guerra de Independencia y la construcción de las instituciones nacionales. Su nombre, elegido durante los años de lucha, quedó ligado de manera permanente a los orígenes de la vida republicana mexicana.