CDMX genera miles de toneladas de residuos al día, proponen convertirlos en bancas y macetas para parques

Campaña para reciclar tapas de plástico - Minam

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La Ciudad de México genera más de 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos y cerca de 14 mil toneladas de desechos de construcción y demolición, ante ello, el Congreso capitalino aprobó un exhorto para que el plástico reciclado se utilizara en bancas, macetas y otro mobiliario público para parques y espacios públicos.

La propuesta fue impulsada por el diputado del PRD Pablo Trejo Pérez y aprobada el 6 de octubre. El legislador pidió a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y a la Agencia de Gestión Integral de Residuos que ampliaran la instalación de mobiliario elaborado con materiales reciclados.

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El punto de acuerdo buscó que los objetos instalados en la vía pública cumplieran criterios de seguridad, accesibilidad, durabilidad y sustentabilidad. El llamado no estableció una obligación directa para las dependencias, pero planteó reforzar las acciones ya existentes en la capital.

El exhorto se concentró en plástico reciclado

Aunque la discusión partió de las toneladas de residuos sólidos, de construcción y de demolición que se generan en la ciudad, la propuesta aprobada se enfocó en el aprovechamiento de plásticos reciclados para elaborar mobiliario urbano.

Trejo Pérez sostuvo desde la tribuna que los residuos representaban uno de los problemas ambientales de la metrópoli. Planteó que los plásticos podían dejar de terminar en sitios de disposición final o en procesos de incineración si se incorporaban a nuevos productos.

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“Los plásticos deben dejar de ser un residuo para convertirse en una materia prima secundaria”, dijo el diputado. Agregó que la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, publicada en 2023, y la legislación aprobada en 2026 ya establecían bases normativas para ese objetivo.

El legislador planteó sustituir el modelo de producir, utilizar y desechar por uno que prolongara la vida útil de los materiales. Su propuesta consideró la reutilización, transformación y reciclaje como vías para reducir la extracción de materias primas.

La iniciativa no detalló qué porcentaje de los residuos de construcción y demolición podría ser aprovechado para fabricar bancas o macetas. Tampoco definió metas de instalación, presupuesto, calendario ni zonas prioritarias para colocar el mobiliario.

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Xochimilco y Coyoacán ya contaban con mobiliario reciclado

El diputado citó dos experiencias en la capital. En los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas, en la alcaldía Xochimilco, se instalaron 100 bancas fabricadas con plástico reciclado.

También mencionó las bancas y macetas recicladas colocadas en la UTOPÍA Elena Poniatowska, en la alcaldía Coyoacán. Para Trejo Pérez, esos casos mostraron que el uso de materiales recuperados ya tenía presencia en espacios públicos de la ciudad.

El legislador consideró que esas intervenciones no debían permanecer como proyectos aislados. Su exhorto pidió ampliar la colocación de mobiliario fabricado con materiales reciclados en otros puntos de la capital.

La Secretaría de Obras y Servicios y la Agencia de Gestión Integral de Residuos fueron las dependencias señaladas para fortalecer esas acciones. La primera tiene funciones relacionadas con obras y mantenimiento urbano; la segunda participa en la gestión de los desechos que se generan en la ciudad.

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La propuesta buscó llevar residuos a parques y espacios públicos

El planteamiento abrió la posibilidad de que materiales recuperados se transformaran en infraestructura de uso cotidiano. Las bancas y macetas fueron los ejemplos centrales, aunque el acuerdo también permitió considerar otro tipo de mobiliario para calles, parques y áreas de convivencia.

Trejo Pérez sostuvo que la economía circular debía reducir al mínimo la extracción de materias primas y alargar la vida útil de los productos. Bajo ese esquema, el reciclaje se presentó como una alternativa para evitar que parte de los residuos terminara en rellenos sanitarios.

El diputado afirmó que la capital debía avanzar hacia un modelo de “cero basura”, en el que los residuos se convirtieran en infraestructura para los habitantes. La propuesta fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México este 6 de octubre.

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