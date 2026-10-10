Mauricio Martínez critica la bioserie de Timbiriche en defensa de Sasha Sokol: “La nostalgia no justifica la revictimización”

El actor Mauricio Martínez expresa su desacuerdo ante la serie de televisión sobre la agrupación musical Timbiriche. (Instagram: Mauricio Martínez / YT: Vix)

Guardar

El actor Mauricio Martínez lanzó una dura crítica contra la serie Timbiriche, estrenada en ViX, por abordar la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano sin que la cantante haya participado en la producción.

El intérprete cuestionó que una experiencia de abuso pueda convertirse en entretenimiento y expresó su respaldo a los exintegrantes del grupo que se deslindaron del proyecto.

PUBLICIDAD

“La nostalgia no justifica la revictimización. El espectáculo no está por encima de la verdad. Y el silencio, mucho menos”, escribió Martínez en un pronunciamiento público.

La controversia rodea a la producción de ocho episodios, dirigida por Beto Hinojosa y producida por Pablo Cruz, quien reconoció que el caso de Sokol y De Llano constituye “la columna vertebral” de la historia.

Mauricio Martínez publica un mensaje en redes sociales en el que respalda a Sasha Sokol y rechaza la comercialización de su caso con Luis de Llano. (Instagram: Mauricio Martínez)

Serie revictimiza a Sasha, afirma Mauricio Martínez

Martínez sostuvo que la industria del entretenimiento debe asumir su responsabilidad cuando lleva a la pantalla experiencias de violencia que involucran a personas reales.

“La industria del entretenimiento no puede seguir convirtiendo el dolor de las víctimas en espectáculo”, expresó.

El actor consideró preocupante que los intereses comerciales y la nostalgia por Timbiriche puedan imponerse sobre el bienestar de quienes protagonizaron los acontecimientos.

“La historia de Sasha y Luis de Llano no es un recurso dramático ni una oportunidad de negocio”, afirmó.

Su posicionamiento también estuvo marcado por su experiencia personal. En marzo de 2022, Martínez denunció públicamente al productor Antonio “Toño” Berumen por presunto acoso y un intento de abuso sexual ocurrido en 2002.

PUBLICIDAD

Al referirse a Sokol, reconoció la influencia que tuvo su testimonio en su propia decisión de denunciar. “La valentía de Sasha fue una de las razones que me impulsaron a romper el silencio y alzar la voz”, escribió.

Martínez también cuestionó a quienes participan en producciones inspiradas en casos de abuso sin considerar las consecuencias para las personas involucradas. “Cuestionar esta serie no es censurar: es exigir ética y sensibilidad”, sentenció.

Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

Luis de Llano y exintegrantes se desvinculan de la serie

La polémica comenzó antes del estreno, cuando seis integrantes originales de Timbiriche publicaron un comunicado conjunto para aclarar que no participaron en la realización de la producción.

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol señalaron: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”.

PUBLICIDAD

Los artistas advirtieron sobre los riesgos de mezclar acontecimientos reales con situaciones ficticias relacionadas con personas identificables.

Por separado, Luis de Llano anunció el 8 de octubre que había manifestado formalmente su oposición al uso de su imagen y derechos en la serie.

En un comunicado difundido en Instagram, el productor informó que presentó actuaciones judiciales relacionadas con el cumplimiento de la sentencia civil obtenida por Sokol.

“No habrá más sobre el tema hasta que concluya el trámite judicial en curso”, escribió.

Mauricio Martínez respaldó el deslinde de los integrantes originales y sostuvo que su postura coloca los principios por encima de los intereses comerciales.

Sasha Sokol y su equipo jurídico analizan si existen elementos para emprender acciones legales contra ViX y los responsables de la serie.

Sasha podría ejercer acciones legales contra la producción

La controversia podría trasladarse a los tribunales. De acuerdo con información publicada por TVNotas, Sasha Sokol y su equipo jurídico analizan si existen elementos para emprender acciones legales contra ViX y los responsables de la serie.

PUBLICIDAD

Una fuente cercana a la cantante explicó que primero revisarán cómo se representa su relación con De Llano, ocurrida cuando ella tenía 14 años y él 39.

“La serie estará en el límite entre visibilizar un abuso y revictimizar”, declaró la fuente a la revista.

Entre las posibles vías legales mencionó reclamaciones por daño moral, privacidad y uso de imagen, aunque hasta el momento no se ha confirmado una nueva demanda.

El caso entre Sokol y De Llano ya cuenta con una sentencia civil favorable a la cantante, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, Pablo Cruz defendió el carácter ficcionado del proyecto: “Nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción. Es nuestra interpretación de lo que pasó”.

PUBLICIDAD