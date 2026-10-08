Con uso de IA para imitar voces de políticos: así operaba la red que suplantaba gobernadores, alcaldes y otros funcionarios desde Edomex

Gráficos digitales ilustran el modo de operación de un grupo delictivo en Metepec, Estado de México. La organización utilizaba inteligencia artificial para clonar voces y suplantar la identidad de políticos, extraía datos del servicio público y blanqueaba dinero a través de empresas de construcción e inmuebles de alta plusvalía. Los integrantes de la red fueron vinculados a proceso por las autoridades. Video: Fiscalía de Edomex

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Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán de 2012 a 2013, fue detenido junto a su esposa, hijos y escolta, por presuntamente encabezar una red dedicada a suplantar la identidad de empresarios y políticos para extorsionarlos desde el Estado de México.

Su captura se llevó a cabo desde el centro de operaciones que mantenían, ubicado en el fraccionamiento “La Providencia” del municipio de Metepec, donde les aseguraron teléfonos celulares, vehículos de alta gama y diversas tarjetas SIM que intentaron ocultar.

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En la acción fueron capturados Luis Miranda; Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aime de Guadalupe “N”, su hija, y Agustín Arturo “N”, el escolta, al ser acusados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión como parte del entramado que suplantaba a funcionarios de la Presidencia de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alcaldes, gobernadores, entre otros.

Foto: SSPC

La investigación, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), identificó que la red usaba como principal modos operandi la implementación de Inteligencia Artificial (IA) para imitar voces de políticos y suplantar su identidad con el objetivo de obtener favores económicos o laborales.

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Se hacían pasar por políticos de alto nivel y creaban conversaciones ficticias

Las pesquisas permitieron identificar que el grupo contactaba a políticos, funcionarios públicos o empresarios a través de mensajes de texto o llamadas directamente a sus números personales, ya que se aprovechaban las relaciones previas establecidas por el exsecretario de Administración y Finanzas.

En la interacción obtenían información sensible, como datos confidenciales, de las dependencias a su cargo o de otros funcionarios, así como relacionados con la operación política o económica, los cuales usaban para suplantarlas y extorsionar.

Foto: Fiscalía de Edomex

De manera recurrente se hacían pasar por secretarios particulares de algún funcionario o político de alto nivel diciendo que actualizarían agendas o gestionar una comunicación “con su jefe”.

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Luego del primer contacto, el supuesto funcionario de alto nivel los contactaba y decía tener instrucciones para solicitarles “su apoyo”, que consistía en dinero para “la operación política o agilizar pagos”, “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas”, incluso para “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.

Para generar confianza a las víctimas, usaban un lenguaje estudiado de manera previa, así como números telefónicos con imágenes de perfil, íconos o registros de llamada, logotipos y nombres oficiales tanto de gobiernos como organizaciones políticas.

Como parte de su táctica para suplantar, la red también usaba Inteligencia Artificial (IA) para imitar la voz de los políticos a quienes suplantaban y creaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios a través de mensajes de texto o voz que luego compartían a las víctimas.

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Foto: Fiscalía de Edomex

Al encontrarse sus cuentas bancarias bloqueadas, Luis Miranda Contreras presuntamente solicitaba que el dinero fuera entregado en efectivo, y cuando quería bancarizar el recurso, usaba una moral dedicada a la arquitectura y construcción de la que es propietaria su hija Aimee “N”.

Las autoridades detallaron que parte de los recursos obtenidos a través de la suplantación de identidad fueron utilizados para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

Como parte de los actos de investigación, la Fiscalía del Edomex identificó que su zona de operación era un inmueble dentro del fraccionamiento donde fueron detenidos. La indagatorias refieren que usaron al menos 19 celulares que presentan registros de haber sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas y que corresponden con los números reportados por algunas víctimas.

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Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México. El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión y quedaron bajo prisión preventiva.

Cabe señalar que Luis Miranda Contreras cuenta con antecedentes penales por peculado, luego de ser acusado por el desvío de más de 26 millones de pesos en contratos que no se cumplieron en 2012, durante la administración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa en Michoacán.