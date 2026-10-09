México

Vicente Fox insulta a Sheinbaum durante visita a Sinaloa: “Que enojado vengo”

El expresidente cuestionó que Rubén Rocha no ha sido detenido y extraditadi a Estados Unidos

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Vicente Fox Quesada, expresidente de México, insultó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, al acusarla de proteger a personajes políticos de Morena vinculados al narcotráfico en dicho estado.

En su intervención, el exmandatario llamó “bruja Claudia” a la mandataria federal y usó el término “brujana” en referencia a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

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“Porque la bruja Claudia y la brujana los esconden y protegen”, afirmó Fox ante militantes y simpatizantes panistas.

Tras esa frase, el exjefe del Ejecutivo federal lanzó otra serie de descalificaciones contra políticos de Morena, sin detallar sobre a quiénes se refería.

“¡Fuera! Las tulicatas, las chinches, las víboras”, expresó, entre risas, aplausos y vítores de parte del público.

Fox volvió a elevar el tono segundos después. “Víboras prietas. ¡Fuera! ¡Fuera de Sinaloa!”, gritó desde el escenario, en una intervención centrada en su rechazo a Morena y en la convocatoria a construir una alternativa electoral para el estado.

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en el discurso de Fox

El expresidente criticó a los gobiernos de Morena y sostuvo que Sinaloa debe ser “liberado” y que la oposición debe recuperar el control político de la entidad en las elecciones de 2027.

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“Esta es la tierra que nos pertenece, que les pertenece a ustedes”, afirmó.

Fox dijo que los ciudadanos de Sinaloa deben llevar en “el alma, el corazón y el compromiso” la tarea de desplazar a quienes hoy gobiernan el estado, planteando que esa meta supone regresar a lo que definió como “los valores del Occidente” y “los valores universales”.

Fox calificó a Guanajuato, donde radica y estado del que fue gobernador previo a la Presidencia de la República, como una referencia de los resultados que atribuye a la democracia, afirmando que “basta comparar hoy cifras económicas, cifras sociales, cifras de desarrollo y comprobar que la democracia sí rinde frutos”.

“Tenemos que tener un propósito. Y el propósito es muy simple: correr a esos de aquí y traer democracia y libertad”, manifestó.

Fox apeló a la elección de 2000, cuando el PAN obtuvo por primera vez la Presidencia de México, para proyectar la contienda de 2027.

“Somos conquistadores. Somos guerreros. Lo hicimos en el año 2000 y lo haremos en el año 2027”, aseguró.

Ernesto Ruffo y los señalamientos previos de Vicente Fox

La ofensiva verbal contra Sheinbaum se produjo después de que Fox cuestionara públicamente el proceso penal contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y exintegrante del PAN.

El expresidente ha sostenido que el caso de Ruffo responde a una motivación política y acusó a la presidenta de buscar protección para Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

Ruffo enfrenta acusaciones por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. Tras pasar más de 70 días en el penal federal del Altiplano, continúa su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha rechazado que la investigación tenga un componente político.

Rubén Rocha Moya y la exigencia de cárcel en Brooklyn

Fox afirmó que llegó molesto al evento panista, al asegurar que integrantes de esos pueblos le preguntaron por la pérdida de su identidad y de sus tierras.

“Por Dios, qué enojado vengo. (...) ¿Por qué me han robado el alma si soy el alma de México?”, dijo antes de aludir a reclamos que atribuyó a integrantes de comunidades mayo, yoreme y tepehuana.

Fox agregó otra interrogante que vinculó con la situación de las comunidades indígenas: “¿Por qué me han quitado mi tierra?”, dirigiendo sus críticas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“¿Por qué no han mandado al tal Rocha Moya y a Riquelme al calabozo de los blancos, allá en Brooklyn, Nueva York, donde deben de estar por el resto de sus días?”, afirmó.

El exmandatario cuestionó así que Rocha Moya no haya sido enviado a Estados Unidos, aunque no identificó una investigación, una orden de captura, una solicitud de extradición ni un proceso judicial que sustentara esa exigencia.

Fox afirmó que Rocha Moya y Riquelme terminarían recluidos junto a Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes, Ismael “el Mayo” Zambada y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Esos van a ser sus compañeros del futuro. Ahí tendrán que pasar el resto de sus días”, expresó.

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