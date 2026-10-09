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Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán

Sinuhé Téllez López explicó que los hechos registrados en El Castillo correspondieron a un choque entre internos

Secretario de Seguridad de Sinaloa descarta irrupción de un grupo armado en el penal de Mazatlán - Seguridad Pública Sinaloa
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El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, descartó en una entrevista al salir del penal, que un grupo armado haya ingresado al Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, tras una riña registrada la mañana del 8 de octubre de 2026. El saldo final fue de diez personas fallecidas y 16 heridas.

Entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba de visita en el penal al momento del enfrentamiento. Téllez López confirmó que la gobernadora de Sinaloa ya fue informada y ordenó un acercamiento con la familia del menor.

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Enfrentamiento entre reclusos, no irrupción armada

Téllez López explicó que la información recibida por parte del director del penal describe una riña interna entre distintas personas privadas de la libertad. El funcionario fue tajante al descartar la hipótesis de un grupo externo armado.

“Es negativo que haya entrado un grupo aquí al penal”, afirmó ante la pregunta directa de uno de los reporteros presentes.

Lo ocurrido en el penal de El Castillo no fue un ataque externo, según la versión oficial: se trató de una riña armada entre internos que derivó en disparos dentro de dos módulos y dejó un saldo de diez personas fallecidas y 16 heridas, entre ellas un menor de dos años que participaba en una visita familiar.

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La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas de la riña.

Despliegue de fuerzas de seguridad

De acuerdo con el reporte del director del penal, los disparos comenzaron en el módulo cuatro y después se extendieron al módulo cinco. El personal de custodia escuchó las detonaciones y se dio la alerta roja.

Téllez López detalló que, además del personal de custodios, asistió el Grupo Interinstitucional conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Tres reos murieron en tres meses en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa Foto: Maps
Tres reos murieron en tres meses en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa Foto: Maps

Gracias a esa intervención, las autoridades retomaron el control del penal. Téllez López afirmó que las fuerzas de seguridad mantienen presencia en el lugar para garantizar el orden dentro del centro y precisó que el resto de la población penitenciaria, es decir, quienes no se vieron directamente afectados por la riña, se encuentra bien.

Armas localizadas y presunta complicidad interna

El secretario confirmó que las armas utilizadas en la agresión son de tipo corto, calibre nueve milímetros. Hasta el momento de la entrevista, las autoridades únicamente tenían conocimiento de dos armas localizadas al interior del penal.

Ante la pregunta directa sobre cómo ingresaron las armas de fuego al centro penitenciario, Téllez López respondió que ese punto forma parte de la investigación que realizará la Fiscalía.

El funcionario añadió que su dependencia coadyuvará con toda la información que solicite la Fiscalía General del Estado, incluida la posibilidad de que algún trabajador del penal haya facilitado el ingreso de las armas.

Heridos y suspensión de visitas

Téllez López informó que las 16 personas privadas de la libertad que resultaron lesionadas ya fueron trasladadas para recibir atención médica prehospitalaria. El funcionario no ofreció detalles sobre la gravedad individual de cada una de las personas heridas.

Como medida preventiva, las visitas quedaron suspendidas en el Centro Penitenciario El Castillo hasta nueva orden. Téllez López explicó que la disposición busca salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad, del personal administrativo y de las familias.

El secretario no especificó una fecha estimada para la reanudación de las visitas al penal.

Muerte de un menor durante la visita

Durante la rueda de prensa, los reporteros presionaron al funcionario para confirmar la muerte de un menor de edad. Téllez López confirmó que se trata de un niño de dos años que se encontraba en el penal como parte de una visita.

Un menor de edad y nueve reos muertos, el saldo de la riña en penal de Mazatlán: autoridades suspenden las visitas familiares - SSPS

Personal de Trabajo Social estableció comunicación con los familiares de las personas que fallecieron, de acuerdo con Téllez López. El secretario afirmó que se continuará con estas labores para brindarles la información correspondiente.

El funcionario no precisó si existen protocolos adicionales de apoyo específicos para los familiares del menor fallecido ni para los deudos de las personas privadas de la libertad. No se precisó en qué parte del penal se encontraba el menor al momento de los disparos.

Antecedentes de violencia en el penal

El Centro Penitenciario El Castillo acumula distintos episodios de violencia a lo largo de 2026. El más reciente antes de esta riña ocurrió el 24 de septiembre, cuando dos internos murieron tras una discusión que derivó en una agresión con un objeto punzocortante en el área de talleres.

Uno de los internos fallecidos en esa ocasión fue identificado como Cristian Daniel “N”, de 20 años, quien había ingresado al penal el 1 de septiembre y llevaba cerca de tres semanas recluido por una acusación relacionada con portación de arma de fuego. El segundo interno no fue identificado públicamente en ese momento.

La riña provocó la movilización de fuerzas de seguridad en el centro penitenciario El Castillo. (Crédito: redes sociales)
La riña provocó la movilización de fuerzas de seguridad en el centro penitenciario El Castillo. (Crédito: redes sociales)

La violencia dentro del centro ya había generado movilizaciones preventivas con anterioridad. El 31 de mayo, personal de seguridad realizó una revisión en los módulos tras un reporte sobre una posible riña. Ese día se suspendió la visita familiar y algunos internos fueron reubicados por motivos de seguridad, aunque el director del centro aseguró entonces que no había personas lesionadas.

A esos episodios se suman otros fallecimientos registrados durante 2026 bajo circunstancias distintas. El 26 de junio, un interno fue localizado sin vida en su módulo después de que se detectara su ausencia durante el pase de lista; la autoridad investigó el caso como un probable suicidio.

El 26 de agosto, otro interno fue encontrado muerto dentro de su módulo, también bajo la hipótesis preliminar de suicidio. Con ese caso, el penal acumulaba tres fallecimientos de personas privadas de la libertad entre mayo y agosto, antes de la riña de octubre que dejó diez muertos y 16 heridos.

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