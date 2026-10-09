México

Quién es Itzul Barrera, la diputada de Morena detrás de la sanción al caricaturista Paco Navarrete

El Tribunal Electoral obligó al monero a ofrecer disculpas públicas durante 15 días por un cartón que la morenista considera sexualizó su imagen

(Facebook: Itzul Barrera)
(Facebook: Itzul Barrera)
Guardar

Itzul Barrera, diputada local de Morena por el Distrito 9 de Guadalajara, Jalisco, logró que un Tribunal Electoral sancionara al caricaturista Paco Navarrete por un cartón que, según su acusación, sexualizó su imagen tras un comentario suyo sobre imponer un arancel del 70% al aguacate.

El fallo obliga al monero a ofrecer disculpas públicas durante 15 días y reabrió el debate sobre los límites entre la sátira política, la censura y la violencia de género en México.

PUBLICIDAD

La resolución, confirmada el 31 de agosto de 2026 por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obliga también a Navarrete a inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El caso detonó un debate polarizado en redes sociales, donde unos lo comparan con el precedente del caso “dato protegido” y otros respaldan la postura de la diputada.

Quién es Itzul Barrera

(Facebook: Itzul Barrera)
(Facebook: Itzul Barrera)

Itzul Barrera Rodríguez es abogada con formación en derecho electoral. Comenzó su activismo por los derechos de las mujeres a los 19 años, cuando trabajó en el extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres.

PUBLICIDAD

Es hija de Jaime Barrera, periodista de Televisa en Jalisco que fue secuestrado en Guadalajara en marzo de 2024 y localizado con vida días después. Ese episodio le dio notoriedad nacional antes de ocupar un cargo de elección popular.

Barrera fue consejera nacional de Morena, electa como la más votada en Jalisco. En 2024 ganó la diputación local del Distrito 9 de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro.

Se le identifica como cercana al círculo de los senadores Adán Augusto López y Andrea Chávez, y ha dicho tener interés en contender por la alcaldía de Guadalajara.

En mayo de 2026, Mirza Flores, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, denunció a Barrera y a otros dos morenistas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por presuntos actos anticipados de campaña. La denuncia surgió por bardas pintadas en distintas zonas de Guadalajara con la leyenda “Estamos con Itzul Barrera”, en colores asociados a Morena. La diputada negó haber ordenado o pagado esas pintas.

Ese mismo mes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un procedimiento distinto que también involucró a Barrera, relacionado con un recorrido que realizó en Guadalajara el 17 de mayo de 2025 para promover la participación en la elección judicial. El tribunal determinó que las infracciones denunciadas en ese caso no existieron.

El tuit sobre el aguacate que detonó la disputa

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El 31 de enero de 2025, Barrera publicó en redes sociales: “Oigan y si le ponemos un 70% de arancel al aguacate. A ver, hagan american aguacate.” El comentario, en tono de broma, aludía a la política arancelaria de Donald Trump y generó reacciones de usuarios que cuestionaron su postura frente a un producto mexicano con mercado en Estados Unidos.

El 5 de febrero de 2025, Navarrete, caricaturista del periódico Mural, retomó el comentario en un cartón que incluía una fotografía de la diputada mostrando sus piernas. La imagen la había compartido ella misma años antes en redes sociales, cuando todavía no ocupaba una curul.

(X/Jorge García Orozco)
(X/Jorge García Orozco)

Barrera denunció la publicación por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral, la imagen atentó contra su dignidad, prestigio e imagen pública, reprodujo estereotipos de género y sexualizó su cuerpo al mostrarlo de forma explícita.

Ahora el monero deberá colocar una disculpa con el texto: “Te pido una disculpa (No.19) _Eliminado_el_nombre_completo_(1), por el cartón que realicé que estuvo cargado de violencia simbólica, sexual, psicológica, digital y mediática, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos políticos electorales al minimizar tus capacidades y trayectoria política”, se lee en la resolución.

Navarrete es caricaturista, periodista y crítico musical radicado en Guadalajara, conocido por su trabajo gráfico en el proyecto La Resortera y como conductor en emisoras de radio de la Universidad de Guadalajara.

La defensa de Barrera ante las acusaciones de censura

En un en vivo transmitido en redes, Itzul Barrera defendió la sanción que un tribunal impuso a un monero tras una queja que interpuso por una caricatura. (Redes sociales)

En un en vivo transmitido en redes, Barrera respondió al periodista Marcel Carrillo, quien le preguntó por qué usaba su poder para censurar periodistas. “Yo respeto profundamente a los periodistas y no tengo ningún poder de sancionar a nadie”, respondió la diputada.

Barrera distinguió entre la crítica a su desempeño público, que dijo aceptar sin reclamo, y el uso de su cuerpo como recurso de ataque.

“La libre expresión es profundamente importante y quienes me conocen saben que yo vengo de una casa donde yo aprendí que los periodistas es quizás la profesión más valiente que hay en este país”, dijo. “Pero eso no quiere decir que pueden seguir usando los cuerpos de las mujeres como parte de un ataque a un funcionario o a una persona en general”.

La diputada añadió que son las instancias electorales y judiciales las que determinan si existe una falta vinculada a violencia política de género, no ella. También señaló que enfrenta críticas constantes en redes relacionadas con su trabajo legislativo sin que eso la lleve a denunciar.

La sanción contra Navarrete generó una discusión polarizada en la red social X. Una parte de los usuarios habla de censura y compara el caso con el precedente de “dato protegido”, al considerar que el uso de tribunales electorales para sancionar contenido satírico representa un abuso frente a la libertad de expresión.

Otro sector de la conversación respalda la postura de Barrera y sostiene que el cartón no debió usar una fotografía que exhibía su cuerpo, independientemente de que ella misma la hubiera publicado en el pasado. Un tercer grupo señala que, al haber subido la imagen por cuenta propia, la diputada no puede reclamar su uso posterior en un contexto satírico.

La comparación con el caso “dato protegido”

El caso de Dato Protegido fue oroginado por una queja de Diana Karina Barreras. (CUARTOSCURO)
El caso de Dato Protegido fue oroginado por una queja de Diana Karina Barreras. (CUARTOSCURO)

El caso recordó la polémica de Diana Karina Barreras, diputada del PT y esposa del legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna, conocida como “dato protegido” .

En 2025, una usuaria identificada como Karla María Estrella Murrieta publicó en redes un mensaje en el que criticaba la llegada de Barreras al Congreso, al sugerir que su candidatura se debió a la influencia política de su esposo y no a méritos propios

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que esas expresiones constituían violencia política de género y ordenó a la usuaria pagar una multa, inscribirse en el registro de personas sancionadas y publicar una disculpa pública diaria durante 30 días consecutivos en X, sustituyendo el nombre de la diputada por la leyenda “DATO PROTEGIDO”.

Temas Relacionados

Itzul BarreraDiputadaMorenaCaricatura políticamexico-noticiasPolítica mexicanaÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Amor de mi vida”: el mensaje que Christian Nodal dedicó a Ángela Aguilar por su cumpleaños 23

El sonorense le dedicó un romántico mensaje en comparación con el año pasado, cuando no le escribió nada

“Amor de mi vida”: el mensaje que Christian Nodal dedicó a Ángela Aguilar por su cumpleaños 23

SMN prevé que huracán Simón podría alcanzar categoría 4: estos estados están en su posible ruta

Tras el paso del ciclón por Acapulco, autoridades suspenden clases en Jalisco, Puebla y Michoacán ante los efectos del fenómeno

SMN prevé que huracán Simón podría alcanzar categoría 4: estos estados están en su posible ruta

Mujer patea mercancía y retira lonas de vendedores ambulantes junto a Bellas Artes: “Que el gobierno les dé solución”

Un video difundido en redes sociales muestra a una mujer que confronta a comerciantes instalados en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc

Mujer patea mercancía y retira lonas de vendedores ambulantes junto a Bellas Artes: “Que el gobierno les dé solución”

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 8 de octubre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 8 de octubre

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de octubre: huracán Isaías se aleja mientras Simón podría alcanzar la categoría 4

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de octubre: huracán Isaías se aleja mientras Simón podría alcanzar la categoría 4
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Naucalpan deja dos muertos y un lesionado en dos hechos distintos: no se reportan detenidos

Violencia en Naucalpan deja dos muertos y un lesionado en dos hechos distintos: no se reportan detenidos

Dictan prisión preventiva a “El Tanque” del CJNG: será trasladado al Altiplano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Detienen a colombiano dedicado a prestar dinero mediante el “gota a gota” en Calimaya

Asesinan a Guillermo Camacho, padre de la presidenta municipal de Huanusco, Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame enfrentará dos demandas más de Gustavo Adolfo Infante tras perder juicio por discriminación

Alfredo Adame enfrentará dos demandas más de Gustavo Adolfo Infante tras perder juicio por discriminación

Con lujosa cena, así celebró Ángela Aguilar su cumpleaños 23: caviar, langosta y wagyu en el menú

“Amor de mi vida”: el mensaje que Christian Nodal dedicó a Ángela Aguilar por su cumpleaños 23

Se estrena hoy la nueva serie de Timbiriche de VIX en medio de polémica y rechazo del elenco original

La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y estrena episodio de “farmear aura”: dónde ver el capítulo completo

DEPORTES

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”

Pumas alistaría un homenaje a Hugo Sánchez por los 50 años de su debut: fecha, rival y todos los detalles

Porra de Cruz Azul arma fiesta de XV años para burlarse de Pumas y enciende la rivalidad: “Tu casa es mi casa”

Erika “La dinamita” Cruz, tía del Pitbull Cruz, toma postura ante el conflicto económico que involucra a su hermano

Checo Pérez le juega una broma pesada a su compañero de equipo en Cadillac y desata reacciones en redes