Quién es Itzul Barrera, la diputada de Morena detrás de la sanción al caricaturista Paco Navarrete

(Facebook: Itzul Barrera)

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Itzul Barrera, diputada local de Morena por el Distrito 9 de Guadalajara, Jalisco, logró que un Tribunal Electoral sancionara al caricaturista Paco Navarrete por un cartón que, según su acusación, sexualizó su imagen tras un comentario suyo sobre imponer un arancel del 70% al aguacate.

El fallo obliga al monero a ofrecer disculpas públicas durante 15 días y reabrió el debate sobre los límites entre la sátira política, la censura y la violencia de género en México.

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La resolución, confirmada el 31 de agosto de 2026 por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obliga también a Navarrete a inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El caso detonó un debate polarizado en redes sociales, donde unos lo comparan con el precedente del caso “dato protegido” y otros respaldan la postura de la diputada.

Quién es Itzul Barrera

(Facebook: Itzul Barrera)

Itzul Barrera Rodríguez es abogada con formación en derecho electoral. Comenzó su activismo por los derechos de las mujeres a los 19 años, cuando trabajó en el extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres.

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Es hija de Jaime Barrera, periodista de Televisa en Jalisco que fue secuestrado en Guadalajara en marzo de 2024 y localizado con vida días después. Ese episodio le dio notoriedad nacional antes de ocupar un cargo de elección popular.

Barrera fue consejera nacional de Morena, electa como la más votada en Jalisco. En 2024 ganó la diputación local del Distrito 9 de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro.

Se le identifica como cercana al círculo de los senadores Adán Augusto López y Andrea Chávez, y ha dicho tener interés en contender por la alcaldía de Guadalajara.

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En mayo de 2026, Mirza Flores, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, denunció a Barrera y a otros dos morenistas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por presuntos actos anticipados de campaña. La denuncia surgió por bardas pintadas en distintas zonas de Guadalajara con la leyenda “Estamos con Itzul Barrera”, en colores asociados a Morena. La diputada negó haber ordenado o pagado esas pintas.

Ese mismo mes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un procedimiento distinto que también involucró a Barrera, relacionado con un recorrido que realizó en Guadalajara el 17 de mayo de 2025 para promover la participación en la elección judicial. El tribunal determinó que las infracciones denunciadas en ese caso no existieron.

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El tuit sobre el aguacate que detonó la disputa

(Captura de pantalla)

El 31 de enero de 2025, Barrera publicó en redes sociales: “Oigan y si le ponemos un 70% de arancel al aguacate. A ver, hagan american aguacate.” El comentario, en tono de broma, aludía a la política arancelaria de Donald Trump y generó reacciones de usuarios que cuestionaron su postura frente a un producto mexicano con mercado en Estados Unidos.

El 5 de febrero de 2025, Navarrete, caricaturista del periódico Mural, retomó el comentario en un cartón que incluía una fotografía de la diputada mostrando sus piernas. La imagen la había compartido ella misma años antes en redes sociales, cuando todavía no ocupaba una curul.

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(X/Jorge García Orozco)

Barrera denunció la publicación por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral, la imagen atentó contra su dignidad, prestigio e imagen pública, reprodujo estereotipos de género y sexualizó su cuerpo al mostrarlo de forma explícita.

Ahora el monero deberá colocar una disculpa con el texto: “Te pido una disculpa (No.19) _Eliminado_el_nombre_completo_(1), por el cartón que realicé que estuvo cargado de violencia simbólica, sexual, psicológica, digital y mediática, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos políticos electorales al minimizar tus capacidades y trayectoria política”, se lee en la resolución.

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Navarrete es caricaturista, periodista y crítico musical radicado en Guadalajara, conocido por su trabajo gráfico en el proyecto La Resortera y como conductor en emisoras de radio de la Universidad de Guadalajara.

La defensa de Barrera ante las acusaciones de censura

En un en vivo transmitido en redes, Itzul Barrera defendió la sanción que un tribunal impuso a un monero tras una queja que interpuso por una caricatura. (Redes sociales)

En un en vivo transmitido en redes, Barrera respondió al periodista Marcel Carrillo, quien le preguntó por qué usaba su poder para censurar periodistas. “Yo respeto profundamente a los periodistas y no tengo ningún poder de sancionar a nadie”, respondió la diputada.

Barrera distinguió entre la crítica a su desempeño público, que dijo aceptar sin reclamo, y el uso de su cuerpo como recurso de ataque.

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“La libre expresión es profundamente importante y quienes me conocen saben que yo vengo de una casa donde yo aprendí que los periodistas es quizás la profesión más valiente que hay en este país”, dijo. “Pero eso no quiere decir que pueden seguir usando los cuerpos de las mujeres como parte de un ataque a un funcionario o a una persona en general”.

La diputada añadió que son las instancias electorales y judiciales las que determinan si existe una falta vinculada a violencia política de género, no ella. También señaló que enfrenta críticas constantes en redes relacionadas con su trabajo legislativo sin que eso la lleve a denunciar.

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La sanción contra Navarrete generó una discusión polarizada en la red social X. Una parte de los usuarios habla de censura y compara el caso con el precedente de “dato protegido”, al considerar que el uso de tribunales electorales para sancionar contenido satírico representa un abuso frente a la libertad de expresión.

Otro sector de la conversación respalda la postura de Barrera y sostiene que el cartón no debió usar una fotografía que exhibía su cuerpo, independientemente de que ella misma la hubiera publicado en el pasado. Un tercer grupo señala que, al haber subido la imagen por cuenta propia, la diputada no puede reclamar su uso posterior en un contexto satírico.

La comparación con el caso “dato protegido”

El caso de Dato Protegido fue oroginado por una queja de Diana Karina Barreras. (CUARTOSCURO)

El caso recordó la polémica de Diana Karina Barreras, diputada del PT y esposa del legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna, conocida como “dato protegido” .

En 2025, una usuaria identificada como Karla María Estrella Murrieta publicó en redes un mensaje en el que criticaba la llegada de Barreras al Congreso, al sugerir que su candidatura se debió a la influencia política de su esposo y no a méritos propios

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que esas expresiones constituían violencia política de género y ordenó a la usuaria pagar una multa, inscribirse en el registro de personas sancionadas y publicar una disculpa pública diaria durante 30 días consecutivos en X, sustituyendo el nombre de la diputada por la leyenda “DATO PROTEGIDO”.