PT rompe la alianza con Morena en Michoacán: Raúl Morón sería su candidato a la gubernatura en 2027

El PT rompió con Morena en Michoacán y apunta a Raúl Morón como su candidato a la gubernatura. Crédito: X / @ReginaldoSF_PT

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Este jueves, el Partido del Trabajo (PT) concretó su rompimiento con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Michoacán, lo que demuestra que en la alianza oficialista no hay garantías para ir unidos en las 17 entidades en juego en 2027.

El líder de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reveló hoy que su “coordinador” para dicha entidad –eventual candidato– será el senador con licencia, Raúl Morón, quien quedó en segundo lugar en el proceso interno de Morena, pues el que se vio favorecido por la encuesta fue el exfiscal Carlos Torres Piña.

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PT rompe con Morena en Michoacán

Esta decisión de la dirigencia petista no debe tomar por sorpresa, ya que la ruptura entre ambos partidos venía creciendo luego de que el PT acusó a Morena por dejarlos fuera de su proceso y encuestas propias, a pesar de que es parte de la coalición.

Sin embargo, no fue hasta el 8 de octubre que se anunció públicamente que ambos partidos irán por separado en la entidad que aún gobierna el morenista, Alfredo Ramírez Bedolla.

Raúl Morón, al fin, podría llegar a la boleta

En caso de que se concrete su candidatura, Raúl Morón –quien es parte del grupo político del fundador morenista Leonel Godoy–, al fin, podría llegar a la boleta en las elecciones intermedias del año entrante.

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Luego de que en 2021 logró ganar el proceso del partido guinda, las aspiraciones de Morón se vieron frustradas después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó su candidatura por la omisión en la entrega de su informe de gastos de precampaña en el plazo legal establecido.

Esa resolución del Tribunal Electoral terminó beneficiando al actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien ocupó su lugar como candidato.

El PT se siente con la fuerza para competir solos en varios estados durante las elecciones de 2027. Crédito: X / @ReginaldoSF_PT

Petistas “no se rajan y son congruentes”

A través de su cuenta de X, Sandoval expresó que su partido es congruente y se va a “fondo”, al tiempo que destacó algunas cualidades de Morón Orozco, pero sin deslindarse de la Cuarta Transformación.

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“El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro coordinador estatal de afiliación en Michoacán, Raúl Morón en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la 4T”, publicó en sus redes sociales el diputado federal petista.

En medio de las fricciones al interior de la alianza, Morena tiene previsto celebrar el próximo sábado 10 octubre una sesión con su Consejo Nacional, donde abordarán el tema de la situación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PT.

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PT acusa que Estados Unidos presionó a Morena en la designación de su “corcholatas” estatales

Previo al rompimiento en Michoacán, el senador del Partido del Traabjo, Alberto Anaya, afirmó que los Estados Unidos presionaron a Morena para que postulará a candidatos con vocación de centro-derecha.

Al concluir la sesión de ayer en el Senado de la República, el “Profe” Anaya también reveló que no fue invitado al festejo por los 15 años de la fundación de Morena, evento que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro-derecha”, sostuvo.

--¿Así ve a los coordinadores de la transformación que se eligieron?

--Ve a los personajes. La presión norteamericana es más fuerte de lo que nosotros pensamos.

--Pero presión, ¿a quién?

--Al país, a todo el mundo, a todos los mexicanos. Estamos presionados, hay interés de que el mundo dé un giro a la derecha y ve cómo estamos en América Latina (tras la derrota de Lula en la primera vuelta en Brasil).

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“Por presiones de los norteamericanos, nos preocuparía que este país agarrara un sesgo a la centro-derecha”, agregó.

El líder del PT Alberto Anaya aseguró que Estados Unidos intervino en la designación de las "corcholatas" estatales. Crédito: Captura de Video

Las elecciones de 2030 se ganan en 2027

Desde el punto de vista de Anaya Gutiérrez, el oficialismo no está midiendo bien lo que representarán las elecciones de 2027. “30 se define en 27″, explicó.

“Y creo que no estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar las agresiones norteamericanas y de la derecha internacional. Nos hace falta más sentido de alerta”, advirtió.

Ya envalentonado, Anaya, en todo caso, aseguró que el PT tiene la fuerza necesaria como “para ir solos” en la próxima elección.

Al ser cuestionado sobre si Morena está “apapachando” más al Partido Verde, el “Profe” respondió lo siguiente:

“Ve resultados. Creo que la injerencia norteamericana, de la derecha internacional es más fuerte de lo que pensamos. Hay que preguntarle a las corrientes que hay en Morena”.

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Ahora sí, que hay “problemas en el paraíso”, pues el PT rompe con Morena en Michoacán y apunta a Raúl Morón como su eventual candidato a la gubernatura.