México

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cancún este 9 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

<br>¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)
<br>¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)
Guardar

Antes de partir a tu destino, lee la predicción del tiempo en Cancún para las próximas horas para hoy.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31.8 grados, la previsión de lluvia será del 63%, con una nubosidad del 88%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 14.8, km/h kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24.3 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 98%, con una nubosidad del 97%, mientras que las ráfagas de viento serán de 14.8 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El tropical clima de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en esta región favorita de los turistas la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.A pesar de que el clima es muy parecido durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de precipitaciones pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

PUBLICIDAD

La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en CancúnClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena sigue proceso interno rumbo a comicios de 2027: ahora emite convocatoria para presidencias municipales

Andrea Chávez y Celida López ya fueron nombradas como candidatas virtuales para contender el próximo año

Morena sigue proceso interno rumbo a comicios de 2027: ahora emite convocatoria para presidencias municipales

Segob llama a negociar a trabajadores del IMSS tras ruptura de diálogo y bloqueo en Reforma

La mesa de diálogo del 8 de octubre concluyó sin acuerdos, mientras los inconformes denunciaron presuntas intimidaciones y mantienen sus exigencias salariales y laborales

Segob llama a negociar a trabajadores del IMSS tras ruptura de diálogo y bloqueo en Reforma

Pago de incapacidad en el IMSS: cuáles son los nuevos montos que obligan a realizarse en depósito bancario

A partir del mes de octubre, los derechohabientes tendrán que conocer las nuevas normas para el pago de incapacidades

Pago de incapacidad en el IMSS: cuáles son los nuevos montos que obligan a realizarse en depósito bancario

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Capturan a tres personas señaladas de asesinar a una mujer y esconder su cuerpo en el tinaco de un anexo en Michoacán

El hallazgo del cuerpo de María Guadalupe dentro de un tinaco expuso los maltratos sufridos junto a su pequeño hijo, mientras las autoridades buscan justicia ante la escasa regulación en recintos locales

Capturan a tres personas señaladas de asesinar a una mujer y esconder su cuerpo en el tinaco de un anexo en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Detienen a colombiano dedicado a prestar dinero mediante el “gota a gota” en Calimaya

Asesinan a Guillermo Camacho, padre de la presidenta municipal de Huanusco, Zacatecas

Juez ordena liberar a dos miembros de Los Zetas sentenciados por la masacre del Casino Royale que dejó 52 muertos en Monterrey

Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

ENTRETENIMIENTO

El festival de cacao y chocolate artesanal que reúne a productores de 14 estados llega al Museo Anahuacalli

El festival de cacao y chocolate artesanal que reúne a productores de 14 estados llega al Museo Anahuacalli

Luis de Llano: quiénes son y a qué se dedican los hijos del exproductor de Timbiriche

YosStop regresa para contar en nuevo libro toda la verdad de su vida en prisión: “Era como un infierno que se repite todos los días”

El accidente que tuvo Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio, cuando se enteró de la muerte de la cantante

Natanael Cano cancela el resto de su gira por motivos de salud: cuál es el estado del cantante

DEPORTES

Porra de Cruz Azul arma fiesta de XV años para burlarse de Pumas y enciende la rivalidad: “Tu casa es mi casa”

Porra de Cruz Azul arma fiesta de XV años para burlarse de Pumas y enciende la rivalidad: “Tu casa es mi casa”

Erika “La dinamita” Cruz, tía del Pitbull Cruz, toma postura ante el conflicto económico que involucra a su hermano

Checo Pérez le juega una broma pesada a su compañero de equipo en Cadillac y desata reacciones en redes

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Quién es Lorenzo Bundy, el exmánager de Diablos Rojos que tendrá un nuevo puesto