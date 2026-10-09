México

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de octubre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,44 pesos mexicanos, registrando un aumento del 1,51% con respecto al precio de cierre anterior de 20,13 pesos, según <i>Dow Jones</i>.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,15%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -3,8%.

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El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en el último día, lo que sugiere un leve fortalecimiento de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 12,16%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 5,82%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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