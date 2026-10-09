México

GaliFest: en qué consiste la exclusiva fiesta que organiza Galilea Montijo tras cada temporada de La Casa de los Famosos México

La conductora reúne a participantes, celebridades y equipo técnico en un festejo privado que se convirtió en tradición tras el final de cada temporada del reality

Galilea Montijo reunió al elenco, producción e invitados de La Casa de los Famosos México en la cuarta edición del GaliFest, una fiesta privada que organiza al término de cada temporada para celebrar el cierre del proyecto y ofrecer un espacio de convivencia informal fuera de los foros de televisión. IG: galileamontijo

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La conductora Galilea Montijo encabeza la celebración privada conocida como GaliFest tras la conclusión de la cuarta temporada del programa La Casa de los Famosos México.

La reunión se realizó en la Ciudad de México para festejar el término del reality show junto a participantes, integrantes de producción y figuras del espectáculo.

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El encuentro funciona como el cierre no oficial de las transmisiones del programa. La festividad reúne en un espacio de convivencia privada a quienes permanecieron encerrados durante semanas en el foro de televisión con los integrantes del equipo técnico y creativo.

La costumbre de organizar este convivio inició al finalizar la primera entrega del reality show en el país. El triunfo de la creadora de contenido Wendy Guevara motivó a la presentadora titular a convocar al elenco a una fiesta privada en su domicilio particular.

Desde aquella primera edición, la anfitriona mantiene la tradición de abrir las puertas de su residencia o rentar un recinto exclusivo en la capital. El festejo se convirtió en una cita habitual para el elenco saliente y para personalidades del entretenimiento nacional.

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El encuentro funciona como el cierre no oficial de las transmisiones del programa.
El encuentro funciona como el cierre no oficial de las transmisiones de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

La temática Barbiecore y la estética Dollhouse marcaron el festejo del elenco

La edición de este año recibió la denominación oficial de GaliFest Dollhouse, inspirada en una casa de muñecas. La ambientación del salón lució elementos decorativos en tonos rosa pastel para guardar sintonía con la identidad visual que caracterizó a la cuarta temporada del programa.

La anfitriona de la noche portó un vestido monocromático rosa pastel con guantes, medias y calzado a juego. El estilo de vestimenta remitió a la tendencia estética inspirada en la muñeca Barbie, al tiempo que usuarios en redes sociales comentaron la similitud con atuendos presentados por la actriz Gema Garoa en las transmisiones televisivas.

Entre los asistentes figuró la ganadora de la cuarta temporada, Mariana Ochoa, quien acudió acompañada por su pareja Mauricio Vaca Tavera.

La ganadora de la cuarta temporada tomó el micrófono durante la reunión para cantar temas de su repertorio musical como Vuela más alto, Tus besos y Un pie tras otro pie.

La convocatoria reunió a finalistas e integrantes del elenco como Memo Schutz, Karina Torres, Yahir, Aldo Rendón, Ese Pérez, Arantza Ruiz, Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Moisés Peñaloza, Masad Altamimi y Flor Vigna.

También acudieron los panelistas habituales de La Casa de los Famosos México René Franco, Cynthia Urías, Andrea Escalona y Martha Figueroa.

El aspecto musical de la velada contó con la intervención en vivo de la cantante María José. La producción ejecutiva del reality show estuvo representada por Rosa María Noguerón y Andrea Rodríguez, acompañadas por colaboradores de la cadena televisiva TelevisaUnivision y el modelo español Isaac Moreno.

El GaliFest congrega cada año a exparticipantes del reality show, conductores auxiliares, panelistas de las galas, equipo de producción y creadores de contenido cercanos a la anfitriona.
El GaliFest congrega cada año a exparticipantes del reality show, conductores auxiliares, panelistas de las galas, equipo de producción y creadores de contenido cercanos a la anfitriona Galilea Montijo. (Captura de pantalla )

La confusión entre Haydee Hofmann e Inés Gómez Mont

En el transcurso de la velada, una fotografía compartida en la plataforma X por creadores de contenido detonó las especulaciones sobre la supuesta asistencia de la expresentadora Inés Gómez Mont. La imagen mostraba a la anfitriona posando junto a Joely Bernat y la modelo Haydee Hofmann.

El ángulo de la toma, la iluminación del recinto y las características físicas de Hofmann llevaron a usuarios en redes sociales a confundirla con la Inés Gómez Mont. La publicación generó miles de interacciones en cuestión de minutos dentro de plataformas como X e Instagram.

La persona presente en la fotografía es la bailarina y creadora de contenido Haydee Hofmann, esposa del músico Paco Ayala. Hofmann formó parte de la producción televisiva Lucky Ladies y mantiene presencia en redes sociales con contenidos enfocados en moda y actividad física.

Tres mujeres posan sonrientes frente a un letrero de neón rosa que dice GALIFEST Dollhouse, rodeadas de globos y estantes con adornos
Heydee Hofmann posa junto a dos mujeres durante la celebración del evento Galifest Dollhouse frente a una escenografía de tonos rosa. (Instagram: Heydee Hofmann)

La difusión de la imagen ocurrió días después de que Galilea Montijo evitara emitir comentarios sobre la situación legal de Inés Gómez Mont.

La conductora señaló en un encuentro previo que no realizaría declaraciones sobre asuntos de carácter judicial o político.

Inés Gómez Mont permanece prófuga de la justicia mexicana

La expresentadora Inés Gómez Mont permanece prófuga de la justicia mexicana desde el año 2021.

El organismo federal FGR mantiene órdenes de aprehensión vigentes contra ella y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Las autoridades federales atribuyen a la pareja la presunta desviación de recursos mediante contratos simulados y empresas fantasma para la triangulación de fondos públicos y evasión fiscal.

Galilea Montijo aseguró que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Galilea Montijo aseguró que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La investigación judicial se mantiene abierta por parte del Ministerio Público de la Federación.

Pese a que la representación legal de los procesados consiguió que la organización Interpol retirara las fichas rojas de búsqueda internacional, las órdenes de captura emitidas por jueces mexicanos continúan activas en el territorio nacional.

Las instituciones de seguridad no reportan registros sobre la presencia de la expresentadora en eventos públicos dentro del país.

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