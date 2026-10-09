México

Festival Ámbaro 2026 llegará a Edomex con conciertos de DLD, Liran’ Roll y actividades gratuitas

El festival gratuito de Atlacomulco confirma 23 actos musicales de distintos géneros, además de ballet folclórico, rondallas, exposiciones fotográficas y una celebración especial por los 75 años del Teatro del Pueblo

Integrantes de grupos musicales en primer plano ante una multitud en un concierto nocturno con luces y pirotecnia.
El festival contempla una cartelera musical encabezada por DLD y Liran’ Roll, además de agrupaciones de rock, folclore y música electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, será sede de una nueva edición del Festival Cultural Ámbaro, un evento que reúne conciertos, exposiciones artísticas, danza folclórica y actividades corales de acceso gratuito. La programación está a cargo del Ayuntamiento de Atlacomulco, con el respaldo del Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura estatal, de acuerdo con el registro del Sistema de Información Cultural (SIC).

El festival contempla una cartelera musical encabezada por DLD y Liran’ Roll, además de agrupaciones de rock, folclore y música electrónica. También incluye exposiciones pictóricas y fotográficas, presentaciones dancísticas y corales, y una conmemoración especial por los 75 años del Teatro del Pueblo.

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Imagen promocional del Festival Cultural Ámbaro realizado en Atlacomulco// Facebook

Origen e importancia del Festival Ámbaro

El Festival Ámbaro es considerado la actividad cultural más relevante de la zona norte del Estado de México. Según datos del SIC, el evento funciona como un espacio de expresión y difusión tanto para artistas reconocidos como para talentos locales y regionales.

La programación del festival abarca disciplinas como pintura, fotografía, escultura, danza, literatura, música, teatro, arte circense y cine. Esta diversidad de expresiones artísticas se mantiene como una de las características distintivas del evento desde sus primeras ediciones.

El festival surgió en 1997 bajo el nombre de “Carnaval Los Geranios” y en 2004 adoptó su denominación actual, de acuerdo con registros de Wikipedia y Mexpedia. La palabra “Ámbaro” proviene del idioma mazahua y significa “piedra colorada”, en referencia al tezontle rojo que se extrae en el municipio y que abunda en la región.

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Originalmente, el festival se realizaba cada año durante el mes de abril. Con el tiempo, su calendario se trasladó al mes de octubre, formato que mantiene en la edición 2026.

De acuerdo con el SIC, el festival ha generado intercambios culturales con más de diez entidades del país y con 17 naciones, a través de sus embajadas. El evento también ha contado con la presencia del Festival Internacional Cervantino (FIC), mediante su programa de giras en ediciones pasadas del Ámbaro.

Las instituciones culturales y educativas de la región participan de forma activa con propuestas artísticas propias, mientras que el ayuntamiento invita también a otros municipios y estados a sumarse a la programación anual.

En la edición de 2024, la inauguración del festival estuvo encabezada por la entonces presidenta municipal de Atlacomulco, Marisol Arias Flores, de acuerdo con registros del portal Punto de Expresión. Aquella edición incluyó presentaciones artísticas que, según el mismo medio, llenaron el escenario principal del municipio.

Cartel promocional con una ilustración superior de una figura tocando música, fechas del 14 al 17 de octubre y una lista de artistas y eventos
El cartel oficial anuncia la programación de la edición XXXIV del Festival Cultural Ambaró, que se celebrará del 14 al 17 de octubre en Atlacomulco. (Gob. Atlacomulco)

Fechas y sede del Festival Ámbaro 2026

El Festival Cultural Ámbaro se desarrollará durante varios días consecutivos en Atlacomulco. De acuerdo con el cartel oficial difundido por los organizadores y el registro del SIC, estas son las fechas y condiciones generales del evento:

  • Inicio: 14 de octubre
  • Finalización: 17 de octubre
  • Sede: Atlacomulco, Estado de México
  • Acceso: gratuito
  • Institución organizadora: Ayuntamiento de Atlacomulco

El SIC también registra el periodo del festival del 13 al 17 de octubre dentro de su ficha oficial, aunque el cartel difundido para el público marca el inicio de actividades el día 14.

Conciertos y artistas musicales

Conciertos en la Ciudad de Mexico
DLD Crédito: Cuartoscuro

La oferta musical del festival abarca distintos géneros, desde rock hasta música electrónica y propuestas folclóricas. La cartelera incluye agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellas una propuesta proveniente de Francia. Estos son los actos confirmados:

  • DLD
  • Cafeína Rock
  • Liran’ Roll
  • Los Nook’
  • Exxxceso
  • Fussible
  • Elevarte
  • Vire (Francia) en Atlacomulco
  • Metamorfosis
  • Ensamble Clásico Cronos
  • Soprano Andrea Rivera
  • Dumarka Qoob
  • Cucucita
  • Sueños de Oriente
  • Mariachi Luna de Plata
  • B.A.C.M.
  • Babydolls
  • Grupo de Alegorías
  • Fernando Posadas
  • Ras Black
  • Vientos del Tiempo
  • Vessel’s
  • Rock Sinfónico de la Escuela de Bellas Artes de Atlacomulco
  • Pianista Juan Ramón Sandoval

Liran'Roll en Insurgentes por el aniversario del Metro CDMX (Selene Miranda/Infobae México)

Danza, coros y rondallas

La programación dancística y coral ocupa un lugar central en esta edición del festival, con la participación de agrupaciones locales vinculadas a instituciones educativas y culturales del municipio. Entre los grupos y presentaciones confirmadas se encuentran:

  • Ballet Folclórico de Atlacomulco
  • Colectivo Dancístico Folclórico “De norte a sur, ¿bailamos?”
  • Corazón Mestizo
  • Coro Armonía de Todos
  • Nuestra Casa es un País
  • Rondalla Voces Jubilosas “Los Caballeros Románticos”
  • Rondalla de la Universidad Politécnica de Atlacomulco
  • Manos que Hablan, Ojos que Escuchan

Exposiciones artísticas y fotográficas

Cuatro cuadros con marcos dorados en una pared gris con cartelas explicativas y una barrera de seguridad.
también habrá exposiciones artísticas durante el festival (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival incluye además un circuito de muestras visuales que combina fotografía, pintura y propuestas artísticas comunitarias, distribuidas en distintos espacios del municipio:

  • “Una amistad reencontrada”, exposición fotográfica de Vire (Francia)
  • “Folclor vivo”, exposición fotográfica de Paulino Navarrete
  • “Xita Corpus”, exposición pictórica de Tomás García Erasmo
  • “El folclor”, exposición pictórica de Fernando Posadas
  • “Realidades pictóricas del ser”, exposición de Melissa Vilchis
  • “Arte con sabiduría”, exposición artística presentada en la Casa de Día Atlacomulco
  • Exposición artística “Ignacio Sierra” en el Centro de Artes Mexiquense (CAM)

Otras actividades y conmemoraciones

Además de la agenda musical, dancística y expositiva, el Festival Ámbaro 2026 contempla actividades institucionales y una conmemoración especial que vincula al festival con la historia cultural del municipio:

  • 75 Aniversario del Teatro del Pueblo
  • Presentación de la Escuela Normal de Atlacomulco
  • Participación del Instituto Cultural “Guillermo Colín Sánchez”
  • Actividades en la Casa de Día Atlacomulco
  • Participación de “El Temascal Viajero”

El Teatro del Pueblo, cuyo aniversario se conmemora en esta edición, forma parte de los espacios tradicionalmente vinculados a la vida cultural de Atlacomulco, aunque el material disponible no detalla actividades específicas adicionales para esta efeméride dentro del programa del festival.

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