Familiares acuden a la ONU para exponer la problemática de desapariciones en México: solicitan ayuda internacional para acabar con este flagelo

Familiares de personas desaparecidas fueron a la ONU a pedir que detengan ese flagelo en México. Crédito: IMDHD

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Un par de familiares de personas desaparecidas estuvieron en Nueva York, Estados Unidos, para solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembro que analicen cómo apoyar a México en esta problemática, y ofrecer verdad a todos los afectados por las más de 135 mil víctimas de ese delito.

Tras 12 años de buscar a su hijo Benjamín y cinco para exigir justicia para su hermana Claudia, Cristina Bautista y Elizabeth Uruchurtu decidieron visitar la sede de la ONU, donde exhibieron la grave problemática de desapariciones en nuestro país.

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Activistas acuden a sede de la ONU para exponer problema de desapariciones en México

Bautista es madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2024; mientras que Uruchurtu es hermana de la defensora de derechos humanos de Oaxaca, desaparecida formalmente el 26 de marzo de 2021.

Ambas acudieron a Nueva York en la víspera de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) presente su informe anual, en que está previsto que aborden la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por primera vez a México, donde los expertos de la ONU consideran que las desapariciones alcanzan niveles de crímenes de lesa humanidad.

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El PAN exige que se legisle en materia de desaparición forzada, sobre todo, en reclutamiento forzado. Crédito: Getty Images

Exigen que se esclarezca el caso Ayotzinapa

Cristina Bautista fue clara al solicitar que las autoridades se apoyen en la ciencia para dar con el paradero de los normalistas, que continúan desaparecidos más de 12 años después de lo ocurrido.

“Hoy que estamos aquí, en frente de este edificio de las Naciones Unidas, para pedirles a todos los gobiernos que deben buscar la forma científicamente para que esclarezca este caso Ayotzinapa, que sepamos qué pasó realmente esa noche, que todos los gobiernos que se unan, que se ayuden de cómo alcanzar esta verdad.

“Si nosotros, como padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no nos callamos es para que no siga pasando, que no siga pasando a los demás padres, a los demás estudiantes, que no sigan desapareciendo, porque es un sufrimiento muy grande”, dijo Bautista desde Church Center of the United Nations, en Nueva York, instalada justo frente a la sede de la ONU.

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Lamentan que Sheinbaum minimice desaparición de activista oaxaqueña

Por su parte, Elizabeth Uruchurtu narró las condiciones en las que se dio la desaparición de su hermana Claudia, quien denunció actos de corrupción cometidos por el gobierno municipal de Elizabeth Victoria Huerta, del círculo cercano del gobernador Salomón Jara, en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca.

También exhibió el calvario que ha sufrido su familia para exigir justicia en este caso, por lo que Uruchurtu lamentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pretenda minimizar la crisis de desapariciones.

“Como mujeres y madres, nos resulta devastador que la primera mujer presidenta de México no haya demostrado hasta ahora interés ni reconocimiento suficiente en las desapariciones que atraviesa el país, que no escuche nuestros reclamos de verdad y justicia.

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“Nos preocupa que en aras de complacer a sus aliados políticos se presente una imagen de un Estado que imparte justicia cuando ésta no corresponde a la realidad que vivimos, la desaparición forzada no sólo desaparece personas, también intenta desaparecer la verdad, destruir evidencia, sembrar miedo y garantizar impunidad”, explicó Uruchurtu.

Solicitan a los Estados miembro detener la tragedia que atraviesa México

Acompañadas por los defensores Michael Chamberlin, de Consultora Solidaria, y Omar Gómez Trejo, de Global Exchange, las mujeres hablaron en conferencia de prensa. Llamaron a los Estados firmantes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada a asumir su responsabilidad y detener la tragedia que atraviesa México desde hace al menos 20 años.

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Durante el evento, Ana Paula Lavalle Arroyo, funcionaria de la Misión Permanente de México ante la ONU, quien se encontraba entre el público. Expresó su solidaridad con Cristina y Elizabeth y las exhortó a mantener el diálogo con las autoridades mexicanas, sin trasladar la situación al ámbito internacional.

Colectivos de búsqueda respaldan la intervención del Comité y exigen mayor transparencia sobre las cifras oficiales de personas desaparecidas en México. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

“Muchas veces no es necesario activar mecanismos internacionales, sino resolver las cosas con el diálogo con el Estado y regresando la confianza en las instituciones”, afirmó la funcionaria mexicana al ofrecer conversar con las mujeres en la Misión Permanente.

Impunidad reina en los casos de desaparición

Ante el llamado al diálogo de la funcionaria, Elizabeth Uruchurtu recordó la impunidad que ha reinado en la desaparición de su hermana, ya que fueron liberadas tanto la alcaldesa como otros autores intelectuales, a pesar de que, en primera instancia, se les consideró responsables de desaparición forzada.

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Lo anterior, exhibió la incompetencia de las autoridades y la protección política que ha permeado en el caso, uno de los pocos que se ha judicializado en México.

Importante atender el informe del CED y acatar sus recomendaciones

Michael Chamberlin y Omar Gómez advirtieron que, ante la sesión del 20 de octubre en que se discutirá el informe del CED, el llamado a los Estados parte es atender el documento y sus recomendaciones, entre ellas la de crear un mecanismo internacional que permita a las familias acceder a la verdad, la justicia y la reparación.

Gómez Trejo, exfiscal para el caso Ayotzinapa, recordó que no sería la primera vez que la ONU activa mecanismos de asistencia técnica para países con graves problemas de violaciones a derechos humanos. Citó los casos de Guatemala, El Salvador, Kosovo, Bosnia y, recientemente, Siria, donde se activó un mecanismo de búsqueda e identificación masiva de personas desaparecidas, encabezado por la mexicana Karla Quintana.

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Una persona muestra imágenes de personas desaparecidas en la Ciudad de México (México). Fotografía de archivo. EFE/ Mario Guzmán

“Los países en ese diálogo tienen que dar una respuesta a las víctimas, a estas voces, a estas peticiones, a estos reclamos que existen frente al Estado mexicano. No se puede seguir negando una realidad con cifras, sino que más que nada se tiene que activar una cooperación internacional frente a la escala del fenómeno y lo profundo que es, desgraciadamente, las desapariciones en México”, enfatizó el exfiscal.

Por su parte, Chamberlin recordó que a principios de septiembre, familiares víctimas de desaparición, colectivos y organizaciones sociales entregaron una carta a la Asamblea General de la ONU, con la que pidieron dar paso a un proceso de consulta sobre la forma de aplicar dicho artículo, siendo la primera vez que se utiliza, entre países firmantes de la Convención, incluido México.

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“Queremos un espacio de diálogo y de acuerdo para llegar a soluciones que pongan en el centro a las víctimas y no la discusión sobre quién es bueno y quién es malo. Creemos que tenemos que poner a las víctimas en el centro, nuestro mejor escenario es que se nos escuche, que se escuche a las víctimas y que se abra este procedimiento para llegar en un mediano plazo a un acuerdo y al inicio de un procedimiento que acabe con las desapariciones en México y atienda a las víctimas de las desapariciones”, concluyó.

Fue muy fuerte lo que expusieron familiares de víctimas de desaparición en México ante la ONU, al tiempo que exigieron que se aplique el mecanismo para que nuestro país reciba ayuda internacional en la materia.