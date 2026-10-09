México

Continúa la violencia en escuelas de México: reportan agresiones en Bachilleres 6

Los oficiales mantienen presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y salvaguardar la integridad de la comunidad escolar

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Bachilleres 6 CRÉDITO: (Captura de pantalla Google Maps)
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Este 9 de octubre se registraron actos violentos dentro de las instalaciones del plantel Bachilleres 6 “Vicente Guerrero”, ubicado en la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

Tras diversos reportes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar atender la problemática suscitada en el centro escolar de nivel medio superior.

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De acuerdo a las primeras indagaciones un grupo de embozados lanzó cohetones al interior del instituto, generando pánico entre los alumnos, profesores y trabajadores del lugar.

Al ver la presencia de los uniformados se comenzaron a dispersar y se retiraron del sitio.

Asimismo, paramédicos atendieron a un docente que sufrió una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, sí como a una mujer que presentó una crisis de ansiedad, sin que ninguno requiriera traslado hospitalario.

Suspenden clases en Bachilleres 6 tras actos violentos

Autoridades académicas informaron sobre la suspensión de clases para el turno vespertino, posterior a los hechos violentos reportados esta mañana en Bachilleres 6, con la finalidad de mantener seguro a todo el personal de la institución.

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En el comunicado también exhortaron a estudiantes y docentes a mantenerse atentos a nuevas indicaciones sobre el restablecimiento de las actividades con normalidad.

Los oficiales mantienen presencia en la zona para prevenir nuevos incidentes y salvaguardar la integridad de la comunidad escolar.

Bachilleres 6
Suspensión de clases en Bachilleres 6. (redes sociales)

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