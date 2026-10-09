México

Gobierno de Guerrero reporta saldo blanco tras lluvias por huracán Simón: restablecen suministro de energía al 90%

Las lluvias provocaron inundaciones, deslaves y cortes de energía en Guerrero; autoridades mantienen vigilancia ante el pronóstico de nuevas precipitaciones intensas

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades dieron cuenta de la situación actual del huracán Simon y sus pronósticos durante los siguientes días.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades dieron cuenta de la situación actual del huracán Simon y sus pronósticos durante los siguientes días.
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La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó este 9 de octubre que las lluvias provocadas por el huracán Simon dejaron saldo blanco en la entidad, sin personas fallecidas ni reportes de personas no localizadas. Como medida preventiva, se habilitaron 34 refugios temporales, aunque ninguno ha tenido que ser utilizado.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria detalló que las precipitaciones ocasionaron inundaciones, afectaciones a viviendas, vehículos y locales comerciales, así como arrastre de material, deslaves y cierres parciales de vialidades. También se registraron suspensiones temporales del transporte público y fallas parciales en el suministro de energía eléctrica.

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Salgado explicó que, desde los primeros reportes de afectaciones, se activaron los protocolos de atención y se desplegaron equipos en distintas colonias del puerto. Para atender la contingencia, Guerrero cuenta con una fuerza de tarea integrada por mil 683 personas, entre brigadistas, voluntarios y servidores públicos, además de vehículos y maquinaria.

La gobernadora señaló que se mantiene vigilancia permanente en el puerto, ante el pronóstico de lluvias de fuertes a torrenciales. Como parte de las medidas preventivas, se suspendieron las clases, las actividades no esenciales y la navegación.

CFE restablece más del 90% del servicio eléctrico en Guerrero

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades dieron cuenta de la situación actual del huracán Simon y sus pronósticos durante los siguientes días.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades dieron cuenta de la situación actual del huracán Simon y sus pronósticos durante los siguientes días.

Durante el informe, Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que el huracán Simon afectó a 65 mil 78 usuarios en Guerrero, cifra equivalente al 4.5% del total de usuarios del estado.

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Sin embargo, precisó que ya se había restablecido el 90.57% del suministro eléctrico afectado.

Para atender las interrupciones, la CFE desplegó a 2 mil 316 trabajadores electricistas en puntos estratégicos de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, ante las fuertes precipitaciones registradas en la región.

Huracán Simon mantiene vigilancia en el Pacífico mexicano

Esta imagen satelital cortesía de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra al huracán Simón el viernes 9 de octubre de 2026 mientras se desplaza sobre el Pacífico. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos vía AP)
Esta imagen satelital cortesía de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra al huracán Simón el viernes 9 de octubre de 2026 mientras se desplaza sobre el Pacífico. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos vía AP)

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que el huracán Simon se mantenía en categoría 1 y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte presentado, el fenómeno provocaría lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Como medida preventiva, se instalarán tres centros de mando en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Manzanillo.

Velázquez también señaló que el huracán Isaías se alejaba por el Golfo de México, aunque generaba lluvias en Yucatán. En tanto, la tormenta tropical Rachel se desplazaba mar adentro y existía la posibilidad de que ingresara debilitada a Baja California como remanente.

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