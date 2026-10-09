Adulto mayor fue reportado como desaparecido en 2025 hasta que su cuerpo fue hallado dentro de la cisterna de su vivienda

Habrían encontrado el cuerpo de una persona adulta dentro de la cisterna de su domicilio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muy temprano esta mañana, en la calle Camino Campestre de la alcaldía Gustavo A. Madero, se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona de la tercera edad que había sido reportada como desaparecida desde diciembre del 2025 por sus propios vecinos.

Los reportes indican que fue encontrado en la cisterna de su domicilio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y forenses de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recuperar el cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del caso.

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De acuerdo con ciertos testigos a esta persona se le vio por última vez el 10 de diciembre del 2025, pero la ficha de búsqueda se habría generado hace unos días, el 20 de septiembre de este año específicamente.

A partir de ese momento, la Fiscalía General de Justicia emprendió las indagatorias para ubicar al adulto mayor. Su cuerpo fue localizado este viernes 9 de octubre al interior de la cisterna de su casa, tras no ser identificado desde diciembre del 2025.

Durante las labores, los equipos de emergencia drenaron la cisterna y limpiaron la zona. Con base en la información disponible, del lugar emanaba un olor fétido, mientras los peritos reunían elementos de prueba para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

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En una de las ventanas del domicilio se observaron tres daños en el cristal. Las autoridades aún no determinan su origen ni el vínculo que podría tener con el caso. Será la Policía de Investigación la encargada de establecer cómo llegó el cuerpo a la cisterna y si existió la participación de terceros.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuará con las investigaciones y los estudios periciales para determinar la causa de muerte y entregar un dictamen a los familiares de la persona de la tercera edad encontrada presuntamente en la cisterna de su domicilio.

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Continúan las investigaciones tras recuperar el cuerpo de un adulto mayor en la Gustavo A. Madero

Habría estado desaparecido durante varios meses según indican sus vecinos (X / Raúl Gutiérrez )

Las labores de investigación en el domicilio ubicado en la calle Camino Campestre, de la alcaldía Gustavo A. Madero, continuaron durante el día de hoy tras ser suspendidas temporalmente hasta contar con un tanque de oxígeno que permitió a los peritos ingresar al lugar ante la posible presencia de gases nocivos.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México requiere el equipo para ingresar a la cisterna, donde fue localizado el cuerpo de esta persona. La permanencia prolongada del cadáver habría producido gases que representan un riesgo para quienes realizan las diligencias.

Bomberos de la Ciudad de México realizaron las primeras labores en el lugar con equipo de protección. Tras concluir esa intervención, los elementos se retiraron para desinfectarse y quedaron a la espera del tanque de oxígeno indispensable para retomar los trabajos al interior del depósito.

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De forma preliminar, fuentes consultadas señalaron que en el interior de la cisterna también habría un animal sin vida además de otros objetos pero esa información deberán de ser confirmadas por las autoridades ministeriales.

En el inmueble también se encontraban agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil de la Ciudad de México. La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias de cómo el señor de la tercera edad llegó a la cisterna y establecer la causas de su fallecimiento.

Vecinos aseguran que no conocen a los familiares de la persona adulta tras su fallecimiento

Una persona de la tercera edad fue encontrada en la cisterna de su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos de la zona señalaron que no saben quiénes son los familiares del adulto mayor localizado sin vida en el domicilio. También indicaron que no habían visto a personas cercanas acudir al inmueble durante las diligencias de las autoridades capitalinas.

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“No conocemos ni a su familia. El señor es adulto mayor, nunca venía su familia, incluso, comentan vecinos que aquí adelante vive la familia de él. No sabemos quienes son, la verdad, no. El señor siempre estuvo solo”, explicó una mujer entrevistada por Telediario.

“Mi mamá lleva casi doce años viviendo aquí adelante y nunca se le veía al señor, ni era grosero, ni era malo o que tuviera problemas con alguien, la verdad, no. Eso es completamente mentira, si en algún momento lo llegan a decir”, añadió.

En la misma línea, la vecina señaló que vio al hombre mayor por última vez hace casi un mes y que difundió su fotografía para obtener datos que ayudarán con su ubicación

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“Un mes. Exactamente un mes. Es más, yo en lo personal, en redes sociales, estuve publicando precisamente su foto del señor. Mi mamá trabajaba con él hace años, le ayudaba a su limpieza”, dijo sin tener conocimiento sobre los daños encontrados en los cristales del domicilio.

“Desconocemos, la verdad, no estaban. El señor era muy cuidadoso en su domicilio. La verdad, hasta en personas, vecinos, el señor era muy desconfiado”, complementó.

Peritajes definirán la causa de muerte y si hubo participación de terceros en el caso

Acudieron a la GAM para retirar el cuerpo de un señor de 85 años de edad. EFE/ Joebeth Terriquez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá establecer, con los resultados de las pruebas periciales y las indagatorias de la policía de investigación, la identidad de la víctima, la causa de muerte y el tiempo que el cuerpo permanecería dentro de la cisterna.

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También buscará determinar si los daños detectados en una ventana del inmueble y los objetos localizados en el depósito guardan relación con el caso o si existió participación de terceras personas.

Las autoridades de la Capital también buscarán ubicar a familiares de la víctima y reconstruir sus últimos movimientos, después de que vecinos afirmaron que el hombre vivía solo y que no habían visto a personas cercanas acudir al domicilio.

La investigación permanece abierta mientras la Fiscalía integra los dictámenes forenses y los testimonios recabados en la en la calle Camino Campestre de la alcaldía Gustavo A. Madero.