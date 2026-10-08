Sheinbaum respalda a Lemus ante crisis de agua en Guadalajara y señala a Enrique Alfaro por falta de acueducto para abasto

Agua contaminada Guadajalara Jalisco Salud garrafones (especial)

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración apoyará al gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, para resolver la crisis por falta de agua potable en la entidad, tras las denuncias ciudadanas por la contaminación en el suministro, que van desde mal olor y suciedad, hasta la presencia de parásitos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales, ya trabaja en coordinación con el gobierno estatal para solucionar la falta de agua potable.

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En este sentido, recordó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se terminó la presa del Zapotillo y quedó pendiente construir el acueducto, que el entonces gobenador de Jalisco, Enrique Alfaro, “iba a hacer y al final no lo hizo”.

Sheinbaum Pardo afirmó que se debe resolver el tema del acueducto y detalló que se está realizando el acuerdo final entre los gobiernos federal y estatal, para trabajar en conjunto.

Esto, al revelar que Pablo Lemus solicitó el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y propuso un esquema para que el gobierno estatal realice “con deuda” una parte de las obras para el sistema de suministro y la federación lo restante.

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“Entonces, tenemos que resolver el tema de ese acueducto. Y además el gobernador tiene una propuesta para modernizar todo el sistema. Entonces, lo que acordamos, estamos ya en el acuerdo final, es que el estado de Jalisco hace una parte y nosotros hacemos otra parte.

“Lo importante, pues, es resolver el problema de la calidad del agua. Me mandó creo que hace unos días un documento de que iba a hacer este anuncio. Ellos solicitan el apoyo de Secretaría de Hacienda para poder tener todas las autorizaciones, aunque son un gobierno autónomo, evidentemente, como todos los estados, pero la revisión porque ellos quieren hacer una parte con deuda a través de un esquema que ellos están planteando. Entonces estamos apoyando”, dijo en Palacio Nacional.

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Adelantó que prevé reunirse con el gobernador Lemus “muy pronto”, con el objetivo de coordinar esfuerzos, resaltando que el sistema de agua “es una infraestructura ya muy antigua”.

“Yo creo que muy pronto, igual y nos reunimos con el gobernador. Buscamos la manera de que el proyecto salga adelante, porque lo importante es que es una infraestructura ya muy antigua. Eh, y bueno, la verdad es que este acueducto quedó de hacerlo en su momento el gobierno del estado y finalmente no se hizo.

“Incluso estuve ahí en la inauguración de la presa, que fue muy complejo porque tuvo que ponerse de acuerdo a las comunidades de la zona. Se hizo una presa muy especial que tiene unas ventanas para evitar la inundación de distintos lugares y pues hay que resolver el problema. Entonces, vamos a colaborar, a trabajar juntos por el bien de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara”, concluyó.

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Pablo Lemus plantea esquema para revolver crisis de agua

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció un esquema de racionamiento y rotación en el suministro de agua potable para la Zona Metropolitana de Guadalajara durante los próximos seis meses.

La medida reducirá el volumen disponible en la red con el fin de disminuir el uso de agua proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de abastecimiento desde el Lago de Chapala, ante los problemas de calidad registrados en distintas colonias.

El mandatario estatal señaló que el plan busca evitar que el agua con olor, coloración o sedimentos llegue a los hogares.

Las autoridades atribuyen parte de la crisis a descargas irregulares en el canal de Las Pintas y al deterioro de la infraestructura antigua que conduce el líquido desde Chapala. Durante esta etapa, el servicio operará por turnos y podría registrar bajas presiones.

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Lemus también anunció la conclusión del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Ambas obras buscan reforzar la capacidad de tratamiento y conducción de agua, además de reducir la dependencia de fuentes con afectaciones en su calidad.

El plan considera la limpieza de líneas de distribución y el saneamiento de la presa Las Pintas y del canal que la alimenta.

Como solución de largo plazo, el gobernador planteó la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

La obra pretende modernizar el sistema de abastecimiento y reemplazar la infraestructura antigua, con un plazo estimado de dos años para su ejecución.