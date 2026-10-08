México

Sheinbaum responde al WSJ y niega molestia con García Harfuch: “Siempre regaño a todo mundo”

La mandataria habló de “chisme” sobre el reporte, citó encuestas de aprobación y datos del INEGI sobre percepción de inseguridad, y mencionó una baja de homicidios en dos años

Mexico's President Claudia Sheinbaum listens as Mexico's Secretary of Security and Citizen Protection Omar Garcia Harfuch speaks during a press conference about the wave of violence in Mexico, following the killing of Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho', in a military operation on Sunday, at Palacio Nacional, in Mexico City, Mexico, February 23, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Mexico's President Claudia Sheinbaum listens as Mexico's Secretary of Security and Citizen Protection Omar Garcia Harfuch speaks during a press conference about the wave of violence in Mexico, following the killing of Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as 'El Mencho', in a military operation on Sunday, at Palacio Nacional, in Mexico City, Mexico, February 23, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves 8 de octubre de 2026, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, a un reporte de The Wall Street Journal (WSJ) según el cual habría cuestionado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por el congelamiento de cuentas bancarias. La mandataria afirmó que “no es regaño” y que no hubo una molestia de su parte.

Al abordar el tema, Sheinbaum dijo: “Siempre regaño a todo mundo”, entre risas. Explicó que su equipo sabe que les repite “no hay que ser autocomplacientes” y que hay que revisar lo que se hace, algo que, dijo, “no tiene nada que ver con que hubo una molestia mía”.

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Lo que dijo Sheinbaum sobre el reporte

Tras señalar que la versión “sale en el Wall Street Journal”, la mandataria sostuvo que “viven de la mentira, del chisme” y que “no hay nada de fondo”. A su juicio, “como no tienen nada, pues se inventan todas estas cosas”.

Sostuvo que, aunque “ni lo debería de andar mencionando en la mañanera”, considera que “ya poca gente los lee realmente” y que buscan llamar la atención para que los lean. Dijo también que, a través de varios de ellos, se generan cadenas en redes sociales, tema que ya había abordado.

En las declaraciones registradas para esta nota, la mandataria no se refirió de forma específica al congelamiento de cuentas ni confirmó o descartó la reunión descrita por el diario.

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Lo que publicó The Wall Street Journal

De acuerdo con el reporte difundido el 6 de octubre, que cita a personas familiarizadas con la discusión, la reunión habría ocurrido la semana pasada, al amanecer, en Palacio Nacional. Según el diario, Sheinbaum habría cuestionado a funcionarios de seguridad e inteligencia por asumir que Washington tendría pruebas sólidas contra exfuncionarios vinculados a una gobernadora de Morena, que estaban por ser sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El WSJ añade que la presidenta finalmente consintió el congelamiento de cuentas y que los voceros de Sheinbaum y de García Harfuch declinaron hacer comentarios. La reunión no ha sido confirmada oficialmente.

El diario también reportó que el Tesoro estadounidense sancionó la semana pasada a 21 personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre los señalamientos atribuidos al gobierno de Estados Unidos:

  • Carlos Torres, entonces esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sería el eje de una presunta red que facilitaba operaciones criminales en Tijuana y Mexicali.
  • Ávila negó irregularidades; el gobierno estatal informó que está legalmente divorciada de Torres y que ella no figura en la lista de sancionados.
  • La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que bloqueó cuentas de empresas y personas sancionadas como medida preventiva, tras detectar “operaciones financieras de riesgo”.

*Información en desarrollo

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