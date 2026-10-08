Dejan cuerpo con narcomensaje para El Mechacorta, operador del CJNG y La Chapiza en Mexicali

Loe hechos ocurrieron en la carretera Mexicali-San Felipe a la altura del kilómetro 65. (X @valeriallamasp)

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Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia sobre la carretera Mexicali-San Felipe, a la altura del kilómetro 65. El sujeto tenía un narcomensaje sobre su cuerpo y tenía un impacto de bala en la cabeza.

De acuerdo con información difundida por medios locales, durante la madrugada del miércoles, elementos de la Guardia Nacional atendieron un llamado a los números de emergencia, movilizándose sobre el tramo carretero que conecta a San Felipe con la capital del estado norteño de Baja California.

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Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre tendido sobre el asfalto de la carretera, mismo que contaba con lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza y sobre la misma estaba una cartulina con un narcomensaje dirigido a un sujeto identificado como El Mechacorta, a quien se le atribuye ser colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de de la Chapiza, facción del Cártel de Sinaloa.

El área donde fue localizado el cuerpo sin vida fue acordonada por autoridades y turnada a la Fiscalía General del Estado, quien determinó que la víctima también contaba con lesiones en el pecho producidas por un desarmador.

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El cuerpo fue enviado al Servicio Médicco Forense para su futura investigación. Con ese hecho, sería la tercera muerte violenta que se registra en la entidad en lo que va del mes de octubre.

El hombre presentaba signos de tortura. EFE/ Joebeth Terriquez

¿Quién es El Mechacorta?

De acuerdo con información difundida por el medio local Zeta Tijuana, El Mechacorta es un líder de célula de la alianza entre La Chapiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Mechacorta, según la información difundida por el medio citado, responde al nombre de Enrique Tadeo Herver Vargas, quien es originario de Mexicali, Baja California, y nació el 27 de febrero de 1989.

Él estaría encargado de hacer frente a Los Rusos, estructura criminal preponderante en Mexicali y extensión del grupo de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

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Herver Vargas es descrito como un hombre poco discreto y nada estructurado, a quien le gusta hacer alarde de su vínculo con el grupo delictivo que, aparentemente, representa.

Es común verlo presumir armas de fuego de alto calibre y con equipo táctico, además de autoproclamarse con el apodo del Mechacorta o el C4, aunque previo a su vínculo con La Chapiza, era conocido como el Cararrayada o el Chicali.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar para atender la emergencia.

Además, se señala que ha sido capturado en diversas ocasiones y que su ficha criminal ya es ampliamente conocida, se ha vuelto una prioridad para su captura en Mexicali.

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En septiembre de 2025, fue encontrada una manta amenazante y ocurrió un multihomicidio en la zona Villas del Rey, lo que captó la atención de la población de Mexicali, pues además de poner un ultimátum a narcomenudistas que se encuentran a las órdenes de El Ruso, pretendía causar terror a través de asesinatos y ataques a “tiendas” de droga.

“Para que estén enterados todos los puntos de droga, que así van a terminar como los muertos de hoy, dejen de apoyar al ruso, así que arrímense con nosotros, tienen 24H, ya están ubicados ultimo aviso ATTE: El mech4corta, chapiza, CJNG X6 MXLI”, era el mensaje que se leía en la manta encontrada en esa ocasión.

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El Mechacorta cuenta con un historial delictivo considerable, que va desde denuncias por robo con violencia en grado de tentativa, robo de vehículo, portación de arma blanca, portación de arma de fuego, delitos contra la salud y cuatro faltas al bando.

Además, cuenta con resgistros por robo calificado, tres internaciones en el Centro de Reinserción Social de Mexicali y el Hongo.

En el narcomensaje se mencionaba al Mechacorta, presunto operador de La Chapiza y del CJNG. Foto: @sintesis_tv

El 14 de enero de 2023 fue la última vez que estuvo recluido, recuperando su libertad en marzo de 2024, debido a un beneficio de libertad condicional.

Autoridades estatales han identificado que El Mechacorta cuenta con un familiar en la Policía Municipal de Mexicali, de nombre María del Carmen Herver Vargas, quien ya tiene varios años fuera de la operatividad y se ha enfocado mayormente en el trabajo de academia o técnico.

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Autoridades investigaron si existe un vínculo que represente riesgo de la actividad policial de su hermana con El Mechacorta, pero al parecer la agente rompió relación total con su hermano al verlo involucrado en varias detenciones y actividades ilícitas.