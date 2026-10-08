México

Cómo hacer atole de mandarina para Día de Muertos con pocos ingredientes

Te decimos cómo preparar esta receta desde casa

Jarro de barro con vapor, mandarinas, gajos, canela, pan de muerto y papel picado con velas en el fondo.
Un jarrito de barro con atole de mandarina humeante, acompañado de pan de muerto y mandarinas, encabeza una mesa decorada para la festividad del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma de la mandarina puede convertir una tarde de otoño en un recuerdo familiar. Su perfume cítrico combina con la calidez de la canela y con esa textura espesa que invita a tomar el atole lentamente, entre pláticas y preparativos.

En México, el atole de mandarina puede servirse durante la temporada de Día de Muertos, junto con el pan de muerto, el chocolate y otros alimentos colocados en la ofrenda. Es una bebida reconfortante para compartir en casa cuando comienzan las tardes frescas de octubre y noviembre.

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Receta de atole de mandarina

Se trata de una bebida caliente, espesa y aromática, preparada con jugo de mandarina, agua, azúcar y fécula de maíz. La canela aporta profundidad y la mandarina suma un sabor fresco, ligeramente ácido y muy perfumado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  1. 1 l de agua.
  2. 500 ml de jugo de mandarina recién exprimido.
  3. 80 g de fécula de maíz.
  4. 150 g de azúcar.
  5. 1 raja de canela.
  6. 1 cucharadita de ralladura de mandarina, sin incluir la parte blanca.
  7. 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  8. 1 pizca de sal.
Vista cenital de mandarinas, jugo, fécula de maíz, azúcar, canela, una olla de barro, flores de cempasúchil y papel picado sobre madera.
Diversos ingredientes como mandarinas, canela, fécula de maíz y una olla de barro componen la preparación del atole de mandarina para las festividades del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer atole de mandarina, paso a paso

  1. Lava y seca las mandarinas. Ralla solamente la parte naranja de la cáscara y exprime la fruta hasta obtener 500 ml de jugo. Cuela el jugo para retirar semillas y exceso de pulpa.
  2. Disuelve la fécula de maíz en 250 ml de agua fría. Mezcla hasta que no queden grumos. Este paso ayuda a que el atole tenga una textura lisa.
  3. Coloca en una olla el resto del agua, el azúcar, la raja de canela, la ralladura de mandarina y la pizca de sal.
  4. Calienta a fuego medio durante 5 minutos, sin dejar que el agua hierva con demasiada fuerza. Retira la canela si deseas un sabor más suave.
  5. Agrega la fécula disuelta en forma de hilo, mientras mezclas constantemente con un batidor de globo.
  6. Cocina durante 8 minutos a fuego medio-bajo, sin dejar de mover. La mezcla debe espesar poco a poco y no debe hervir de manera agresiva, porque puede formar grumos.
  7. Baja el fuego al mínimo y añade el jugo de mandarina lentamente. Incorpora el jugo al final para conservar mejor su aroma y evitar que el sabor cítrico se vuelva amargo.
  8. Cocina durante 2 minutos más, sin dejar de mover. Añade la vainilla y apaga el fuego.
  9. Prueba el atole y ajusta el azúcar si es necesario. Sirve caliente en tazas o jarritos de barro.
  10. Decora, si lo deseas, con un poco de ralladura de mandarina y una pizca de canela molida.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de 250 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 185 kcal.
  • Grasas: 0,3 g.
  • Carbohidratos: 46 g.
  • Proteínas: 0,8 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El atole de mandarina se puede conservar en la heladera dentro de un recipiente con tapa durante un máximo de 2 días.

Al enfriarse, la fécula puede hacer que la preparación espese demasiado. Para recalentarlo, colócalo en una olla a fuego bajo y agrega entre 50 ml y 100 ml de agua, mientras mezclas hasta recuperar la textura.

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No se recomienda congelarlo, ya que la fécula puede separarse y modificar la consistencia al descongelarse.

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