Reapertura del Monte de Piedad: cuántas sucursales retomaron actividades tras la huelga que se extendió por casi un año

Nacional Monte de Piedad reabrió este 7 de octubre (X/ @NMontePiedad)

Guardar

El Nacional Monte de Piedad reabrió todas sus sucursales este miércoles 7 de octubre, después de una huelga que se prolongó casi un año, las actividades iniciaron a las 08:30 horas y con un sistema de citas en línea recibieron a los miles de clientes que esperaron para recuperar sus prendas, pagar, refrendar o consultar sus contratos sin exponerse al remate de sus empeños.

Durante la jornada del 7 de octubre, las y los clientes acudieron a las sucursales para recuperar sus prendas, así como a la realización de otros trámites como solicitar nuevos préstamos. La institución también puso a disposición de la clientela un paquete de beneficios destinado a facilitar su regreso, de acuerdo con las condiciones y el historial de cada operación.

PUBLICIDAD

“Sabemos que el tiempo de nuestros clientes es valioso y que, en este primer día, la alta afluencia implicó esperas más largas de lo habitual. Agradecemos su paciencia y comprensión”, señaló José Antonio Muriillo, director general de Nacional Monte de Piedad.

¿Qué sucursales del Nacional Monte de Piedad reabrieron este 7 de octubre?

El sitio web del Nacional Monte de Piedad informa sobre la reapertura de sus sucursales e invita a los usuarios a agendar una cita presencial. (Captura www.montepiedad.com.mx/cita-sucursal/)

Nacional Monte de Piedad informó que el 100% de sus sucursales retomó actividades al cierre del primer día de reapertura, después de una huelga que se extendió por casi un año. En total, 301 unidades ubicadas en las 32 entidades federativas del país reanudaron operaciones.

El directivo agregó que los equipos de las sucursales y del área corporativa trabajan para agilizar el servicio y recuperar de manera gradual los tiempos habituales de atención conforme se normalice la operación.

PUBLICIDAD

Para facilitar la atención durante los próximos días, la institución invitó a sus clientes a programar una cita en www.montepiedad.com.mx, donde podrán seleccionar la sucursal y el horario de su preferencia. El personal de las unidades también brindará orientación sobre los empeños y explicará los beneficios disponibles, así como sus condiciones y vigencias.

La institución otorgará 45 días naturales sin cobro de intereses desde la reanudación del servicio. También aplicará descuentos a los intereses generados durante el cierre, de acuerdo con el historial de cada cliente.

Para acudir a una sucursal, los usuarios deben obtener previamente una cita mediante la página oficial del Monte de Piedad. El registro solicita nombre y número celular, además de la selección de la sucursal y el horario disponibles.

PUBLICIDAD

Al concluir el trámite, el sistema genera un folio de confirmación. La cita no puede transferirse, por lo que la persona titular del empeño debe acudir personalmente con su credencial del INE y el folio asignado.

Las sucursales atenderán de lunes a sábado

Nacional Monte de Piedad informó que el 100% de sus sucursales retomó actividades al cierre del primer día de reapertura Foto: Cuartoscuro

Las instalaciones del Monte de Piedad operarán de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas. Los sábados brindarán atención de 09:00 a 14:00 horas.

Los canales telefónicos y digitales permanecen disponibles para resolver dudas relacionadas con la reapertura. El sistema de citas ya permite consultar horarios y preparar la visita a la sucursal elegida.

La suspensión de actividades concluyó tras la firma de un Dictamen Integral entre la institución y el Sindicato de Trabajadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El convenio se suscribió el 30 de septiembre a las 17:00 horas en la oficina de Marath Bolaños García, titular de la STPS.

PUBLICIDAD

El acuerdo se alcanzó dos días antes de que el conflicto cumpliera un año, el 2 de octubre. Entre sus compromisos están el cumplimiento del contrato colectivo vigente, la regularización de plazas laborales y el respeto a la media hora destinada a los alimentos de la plantilla.

José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad, afirmó que las prendas de los clientes permanecen intactas. También agradeció la paciencia de usuarios, colaboradores y organizaciones de la sociedad civil durante el paro.

El convenio contempla salarios caídos y adeudos laborales

El documento garantiza el pago del 100% de los salarios caídos durante la huelga, además de la liquidación de adeudos pendientes con los trabajadores y la organización sindical. Los pagos por salarios caídos se entregarán en dos exhibiciones: una durante septiembre y otra en octubre.

PUBLICIDAD

El convenio también contempla el pago de prestaciones pendientes. La institución y el sindicato alcanzaron el entendimiento después de mesas de negociación acompañadas por autoridades laborales.

Marath Bolaños informó que la STPS y el Centro Federal de Conciliación participaron en más de 70 reuniones entre las partes. El funcionario atribuyó el acuerdo al diálogo social, la conciliación y el respeto a los derechos laborales.

“Hoy termina una huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad. Es una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y los miles de personas usuarias de esta institución”, escribió Bolaños en redes sociales.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas por la STPS muestran el documento firmado por representantes de la empresa y el sindicato. La dependencia sostuvo que las negociaciones permitieron construir una solución para ambas partes y conservar las operaciones de la institución.