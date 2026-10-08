México

Reapertura del Monte de Piedad: cuántas sucursales retomaron actividades tras la huelga que se extendió por casi un año

José Antonio Muriillo, Director General de Nacional Monte de Piedad, celebró la reanudación de actividades en las casas de empeño en el país

Nacional Monte de Piedad rabrió este 7 de octubre (X/ @NMontePiedad)
Nacional Monte de Piedad reabrió este 7 de octubre (X/ @NMontePiedad)
Guardar

El Nacional Monte de Piedad reabrió todas sus sucursales este miércoles 7 de octubre, después de una huelga que se prolongó casi un año, las actividades iniciaron a las 08:30 horas y con un sistema de citas en línea recibieron a los miles de clientes que esperaron para recuperar sus prendas, pagar, refrendar o consultar sus contratos sin exponerse al remate de sus empeños.

Durante la jornada del 7 de octubre, las y los clientes acudieron a las sucursales para recuperar sus prendas, así como a la realización de otros trámites como solicitar nuevos préstamos. La institución también puso a disposición de la clientela un paquete de beneficios destinado a facilitar su regreso, de acuerdo con las condiciones y el historial de cada operación.

PUBLICIDAD

“Sabemos que el tiempo de nuestros clientes es valioso y que, en este primer día, la alta afluencia implicó esperas más largas de lo habitual. Agradecemos su paciencia y comprensión”, señaló José Antonio Muriillo, director general de Nacional Monte de Piedad.

¿Qué sucursales del Nacional Monte de Piedad reabrieron este 7 de octubre?

Captura de pantalla del sitio web de Nacional Monte de Piedad con el mensaje Estamos de vuelta y un calendario marcado en la fecha 7 de octubre
El sitio web del Nacional Monte de Piedad informa sobre la reapertura de sus sucursales e invita a los usuarios a agendar una cita presencial. (Captura www.montepiedad.com.mx/cita-sucursal/)

Nacional Monte de Piedad informó que el 100% de sus sucursales retomó actividades al cierre del primer día de reapertura, después de una huelga que se extendió por casi un año. En total, 301 unidades ubicadas en las 32 entidades federativas del país reanudaron operaciones.

El directivo agregó que los equipos de las sucursales y del área corporativa trabajan para agilizar el servicio y recuperar de manera gradual los tiempos habituales de atención conforme se normalice la operación.

PUBLICIDAD

Para facilitar la atención durante los próximos días, la institución invitó a sus clientes a programar una cita en www.montepiedad.com.mx, donde podrán seleccionar la sucursal y el horario de su preferencia. El personal de las unidades también brindará orientación sobre los empeños y explicará los beneficios disponibles, así como sus condiciones y vigencias.

La institución otorgará 45 días naturales sin cobro de intereses desde la reanudación del servicio. También aplicará descuentos a los intereses generados durante el cierre, de acuerdo con el historial de cada cliente.

Para acudir a una sucursal, los usuarios deben obtener previamente una cita mediante la página oficial del Monte de Piedad. El registro solicita nombre y número celular, además de la selección de la sucursal y el horario disponibles.

Al concluir el trámite, el sistema genera un folio de confirmación. La cita no puede transferirse, por lo que la persona titular del empeño debe acudir personalmente con su credencial del INE y el folio asignado.

Las sucursales atenderán de lunes a sábado

La prórroga de aplazamiento de la huelga culmina el 18 de noviembre
Nacional Monte de Piedad informó que el 100% de sus sucursales retomó actividades al cierre del primer día de reapertura Foto: Cuartoscuro

Las instalaciones del Monte de Piedad operarán de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas. Los sábados brindarán atención de 09:00 a 14:00 horas.

Los canales telefónicos y digitales permanecen disponibles para resolver dudas relacionadas con la reapertura. El sistema de citas ya permite consultar horarios y preparar la visita a la sucursal elegida.

La suspensión de actividades concluyó tras la firma de un Dictamen Integral entre la institución y el Sindicato de Trabajadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El convenio se suscribió el 30 de septiembre a las 17:00 horas en la oficina de Marath Bolaños García, titular de la STPS.

El acuerdo se alcanzó dos días antes de que el conflicto cumpliera un año, el 2 de octubre. Entre sus compromisos están el cumplimiento del contrato colectivo vigente, la regularización de plazas laborales y el respeto a la media hora destinada a los alimentos de la plantilla.

José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad, afirmó que las prendas de los clientes permanecen intactas. También agradeció la paciencia de usuarios, colaboradores y organizaciones de la sociedad civil durante el paro.

El convenio contempla salarios caídos y adeudos laborales

El documento garantiza el pago del 100% de los salarios caídos durante la huelga, además de la liquidación de adeudos pendientes con los trabajadores y la organización sindical. Los pagos por salarios caídos se entregarán en dos exhibiciones: una durante septiembre y otra en octubre.

El convenio también contempla el pago de prestaciones pendientes. La institución y el sindicato alcanzaron el entendimiento después de mesas de negociación acompañadas por autoridades laborales.

Marath Bolaños informó que la STPS y el Centro Federal de Conciliación participaron en más de 70 reuniones entre las partes. El funcionario atribuyó el acuerdo al diálogo social, la conciliación y el respeto a los derechos laborales.

“Hoy termina una huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad. Es una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y los miles de personas usuarias de esta institución”, escribió Bolaños en redes sociales.

Las imágenes difundidas por la STPS muestran el documento firmado por representantes de la empresa y el sindicato. La dependencia sostuvo que las negociaciones permitieron construir una solución para ambas partes y conservar las operaciones de la institución.

Temas Relacionados

Nacional Monte de PiedadMonte de PiedadPolítica Mexicanamexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por qué tu ropa limpia sale de la lavadora llena de pelos de gato y cómo solucionarlo

El pelo de gato se pega a la ropa por electricidad estática y el agua de la lavadora solo empeora el problema sin los pasos correctos antes, durante y después del lavado

Por qué tu ropa limpia sale de la lavadora llena de pelos de gato y cómo solucionarlo

Palomitas con mantequilla negra: el snack clásico para ver películas de terror

Si buscas una botana diferente para ver películas de terror, estas palomitas con mantequilla negra son la opción perfecta

Palomitas con mantequilla negra: el snack clásico para ver películas de terror

La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

Dos días antes de su fallecimiento en Veracruz, Martha Elena Martínez Viveros compartió un paseo familiar en redes sociales

La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

Por qué aparecen y cómo eliminar los mosquitos del drenaje de manera efectiva

Para eliminarlas, lo principal es identificar el sitio donde se desarrollan

Por qué aparecen y cómo eliminar los mosquitos del drenaje de manera efectiva

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

La operación interinstitucional reveló que el grupo exigían pagos a comerciantes y transportistas, además de operar préstamos bajo la modalidad “gota a gota”

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

Golpe millonario: mujer intenta ingresar a México con más de 176 mil dólares desde Estados Unidos y es detenida

Capturan en Sonora a Cristian Rubén “N”, implicado en el ataque contra un punto de venta de drogas donde murió un menor de 13 años y un adulto

Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron

ENTRETENIMIENTO

Pablo Montero se niega a limpiar el gallinero en La Granja VIP y afirma que es “trabajo de mujeres”

Pablo Montero se niega a limpiar el gallinero en La Granja VIP y afirma que es “trabajo de mujeres”

La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

Nieta de Paquita la del Barrio reacciona a la muerte de su mamá Martha Elena: “No merecías este final”

Ese Pérez aclara si demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz por las falsas acusaciones en su contra

Qué es el norovirus, la enfermedad que mandó a Victoria Ruffo al hospital durante una semana

DEPORTES

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Liga MX otorga permiso al América para estrenar uniforme de su 110 aniversario ante Monterrey

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

Tragedia en la lucha libre mexicana: muere El Búho Pineda, emblemático réferi, tras ataque del Hijo de Fishman en plena función

El Turco Mohamed pone condición para su futuro en Toluca: “Pasaron todos y yo sigo acá en el banquillo”