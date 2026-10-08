México

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Ciudad de México este 8 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 8 de octubre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Ciudad de México.

En Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 20.0 grados centígrados y una mínima de 13.4 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 80% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 90% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los {"Value":9.3,"Unit":"km/h","UnitType":7} kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 2.

El clima en la CDMX

La predicción del clima en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Capital del país tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

PUBLICIDAD

En general, el clima es cálido y templado en la Ciudad de Méxicorondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran pluviosidad.

Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro se elevó hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados acontecida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Ciudad de MéxicoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 7 de octubre: Simón gana fuerza y podría impactar en Puerto Vallarta

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 7 de octubre: Simón gana fuerza y podría impactar en Puerto Vallarta

Tras aprobación de la Ley de Cuidados en CDMX, Movimiento Ciudadano impulsa tercera iniciativa por cuidados a niños con cáncer

El cáncer infantil se ha convertido en la primera causa de muerte en infancias de 5 a 14 años de edad

Tras aprobación de la Ley de Cuidados en CDMX, Movimiento Ciudadano impulsa tercera iniciativa por cuidados a niños con cáncer

Tormenta tropical Simón gana fuerza y podría impactar Puerto Vallarta: cuándo tocaría tierra

El fenómeno meteorológico podría impactar a Puerto Vallarta en las siguientes horas a medida que se intensifica

Tormenta tropical Simón gana fuerza y podría impactar Puerto Vallarta: cuándo tocaría tierra

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante EEUU: “Se ha hecho más escandalo del que realmente es”

Hola, Omar. Paso esta: “Aficionada que presenció la muerte de réferi El Búho cuenta qué pasó en la lucha con el Hijo de Fishman: “Pensamos que era parte del show”

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante EEUU: “Se ha hecho más escandalo del que realmente es”

Los desconocidos riesgos que tiene el uso de telarañas falsas para colibríes y mariposas en México

En redes sociales, diversas cuentas sobre naturaleza y animales alertan sobre el riesgo de usar este tipo de decoración en zonas exteriores por donde suele transitar la fauna local

Los desconocidos riesgos que tiene el uso de telarañas falsas para colibríes y mariposas en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Vinculan a proceso a "El Cangreburguer" de La Familia Michoacana: se le señala como presunto operador de "El Seven"

Detienen a directora de Fomento Cultural de Oaxaca de Juárez y a cinco personas más por extorsión: estarían vinculados con la ASAEO

Golpe millonario: mujer intenta ingresar a México con más de 176 mil dólares desde Estados Unidos y es detenida

Capturan en Sonora a Cristian Rubén “N”, implicado en el ataque contra un punto de venta de drogas donde murió un menor de 13 años y un adulto

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

Alejandro Fernández recuerda a Yolanda Andrade y le dedica emotivo mensaje en redes

Pablo Montero se niega a limpiar el gallinero en La Granja VIP y afirma que es “trabajo de mujeres”

La última publicación de Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio: un paseo familiar sin imaginar que su corazón fallaba

Nieta de Paquita la del Barrio reacciona a la muerte de su mamá Martha Elena: “No merecías este final”

Ese Pérez aclara si demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz por las falsas acusaciones en su contra

DEPORTES

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, alienta a Canelo Álvarez para que pelee en el Estadio Azteca: “Sería maravilloso”

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, alienta a Canelo Álvarez para que pelee en el Estadio Azteca: “Sería maravilloso”

El Tala Rangel ataja las críticas por sus fallas ante EEUU: “Se ha hecho más escandalo del que realmente es”

Latin Lover lamenta la muerte del Búho Pineda con una frase contundente: “El réferi es la máxima autoridad”

Quién es el Hijo de Fishman, luchador detenido por presunto homicidio culposo del réferi El Búho

Liga MX otorga permiso al América para estrenar uniforme de su 110 aniversario ante Monterrey