Perro corre a toda velocidad por la banqueta y embiste a peatón: terminó con el brazo fracturado

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Un hombre que caminaba tranquilamente por una acera terminó involucrado en un insólito accidente después de ser embestido de manera repentina por un perro que corría a gran velocidad. El impacto fue captado por una cámara de seguridad y las imágenes posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios quedaron sorprendidos por la fuerza del choque y debatieron sobre lo ocurrido.

En la grabación se observa al animal desplazándose rápidamente por la banqueta mientras el peatón avanza en dirección contraria. En cuestión de segundos, ambos coinciden en el mismo punto y el perro termina impactando directamente contra el ciudadano.

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La fuerza del golpe hizo que el hombre perdiera el equilibrio y cayera de manera aparatosa sobre la superficie. De acuerdo con la información que acompaña al video, el peatón sufrió una fractura en el brazo como consecuencia del accidente.

El momento ha llamado particularmente la atención porque todo sucede en cuestión de segundos y el hombre prácticamente no tiene oportunidad de anticipar la llegada del animal.

El choque sorprendió a quienes observaron las imágenes

(Captura de pantalla)

El video muestra cómo el perro continúa corriendo por la acera hasta encontrarse con el peatón. El ciudadano aparentemente intenta continuar con su recorrido, pero el encuentro ocurre demasiado rápido para evitar el impacto.

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Tras el golpe, el hombre termina en el suelo mientras el animal sigue su trayectoria. La escena provocó sorpresa entre quienes observaron la grabación y rápidamente se convirtió en material para comentarios y discusiones en plataformas digitales.

Más allá de lo insólito de la situación, el caso también generó conversaciones sobre los riesgos que pueden presentarse en espacios públicos cuando los animales se desplazan sin un control adecuado.

La grabación no permite establecer por sí sola las circunstancias previas al accidente ni determinar quién tuvo responsabilidad en el hecho. Sin embargo, los usuarios aprovecharon las imágenes para plantear diferentes interpretaciones sobre lo sucedido.

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Usuarios reaccionan al accidente del perro y el peatón

(Captura de pantalla)

Como suele ocurrir con los videos de situaciones inesperadas, la grabación provocó una gran cantidad de comentarios. Algunos internautas tomaron el accidente con humor, mientras que otros cuestionaron la responsabilidad de los propietarios de animales.

Entre las reacciones que aparecen en la publicación destacan comentarios como:

“El perro anda en su hábitat corriendo feliz como si anduviera en bici el hombre se atraviesa y debe de estar en su casa ó trabajando”.

Otro usuario escribió: “Ahora van a decir que el perro no tiene dueño”.

La velocidad con la que se desplazaba el animal también fue motivo de bromas. “Ese perro iba a 100km por hora y el otro perro se iba a meter a la tienda sin espejear”, señaló otro internauta.

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La ironía continuó en otros mensajes: “Lo bueno es que es el mejor amigo del hombre”, escribió un usuario.

(Captura de pantalla)

También hubo comentarios mucho más severos sobre lo que debería ocurrir después del accidente: “Sacrificio para los dos para el cuatro patas y para el de dos que le da comer”.

Las opiniones encontradas hicieron que el video acumulara todavía más atención en redes sociales. Mientras algunos usuarios se enfocaron en el comportamiento del perro, otros consideraron que la discusión debía centrarse en la responsabilidad de quienes tienen mascotas.

El accidente deja, sobre todo, una escena tan inesperada como difícil de anticipar: un peatón caminando por una acera y un perro corriendo a toda velocidad que, en cuestión de segundos, terminaron protagonizando un choque que dejó al ciudadano con una lesión en el brazo.

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