Pagos Beca Rita Cetina 2026: estos beneficiarios reciben su dinero hoy jueves 8 de octubre

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La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa del Gobierno de México destinado a familias con estudiantes de secundarias públicas escolarizadas.

Cada familia recibe 1,900 bimestrales mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, con el objetivo de favorecer la permanencia de los alumnos en la escuela.

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Los alumnos de secundaria pública que ya recibían la Beca Rita Cetina conservarán su registro en Becas Bienestar si permanecen inscritos, por lo que no deben realizar un nuevo trámite de incorporación.

Para acceder al apoyo, la madre, el padre o el tutor deberá completar el registro cuando abra la convocatoria correspondiente.

Los depósitos del primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027 comenzaron el lunes 5 de octubre para los beneficiarios de continuidad.

El pago cubre septiembre y octubre, mientras que la primera etapa de dispersión se extenderá hasta el viernes 9. Esa jornada reúne cinco letras iniciales, la mayor cantidad asignada a una fecha durante la primera semana.

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Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

Quiénes reciben su pago el jueves 8 de octubre

Becas Bienestar recomienda acudir temprano a las sucursales y evitar los últimos días del calendario de pagos, cuando crece la afluencia de beneficiarios. La atención en ventanilla se brinda por orden de llegada.

En el caso del día de hoy, los beneficiarios que reciben su pago el jueves 8 de octubre son los apellidos que inicien con la letra G.

Si el depósito no se refleja en la fecha asignada, las familias deben esperar hasta 48 horas hábiles antes de solicitar atención, ya que el saldo puede actualizarse con demora según la región.

Superado ese plazo, deberán presentarse en la sucursal más cercana del Banco del Bienestar con una identificación oficial, el comprobante de inscripción al programa, la CURP del alumno y el folio o comprobante recibido durante el registro.

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La fecha de dispersión se determina por la letra inicial del primer apellido del tutor o tutora. Cada estudiante recibe el apoyo de forma individual, incluso si varios hijos de una familia cursan secundaria y cuentan con la beca.

Por ello, hermanos con apellidos asignados a letras distintas pueden recibir el recurso en días diferentes; solo coincidirán cuando tengan los mismos apellidos.

Hasta el momento no se han informado modificaciones en los pagos que recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez por lo que se espera reciban los 1,900 pesos (X@avisosbienestar)

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para Octubre

Además de los pagos del día de hoy jueves 8 de octubre, esta semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre también se llevaron a cabo los siguientes pagos:

Lunes 5 de octubre: apellidos con A y B

Martes 6 de octubre: apellidos con C

Miércoles 7 de octubre: apellidos con D, E y F

Jueves 8 de octubre: apellidos con G

Viernes 9 de octubre: apellidos con H, I, J, K y L

Es importante recordar que el dinero llega a la tarjeta vinculada al programa y puede verificarse en los cajeros de la institución, mediante la aplicación móvil o en los módulos de atención de cada entidad.

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