No aumentará el precio del predial en México: en qué consiste la nueva Ley Catastral que impulsa Sheinbaum (Gobierno de Texcoco)

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La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que centraliza en la federación la política catastral del país y abre un debate sobre si la actualización de valores de los inmuebles podría derivar en un mayor pago del impuesto predial.

Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazan que la ley eleve el predial, mientras PAN y PRI advierten que actualizar los valores catastrales podría aumentar el pago aunque no cambie la tasa del gravamen.

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La votación ocurrió durante la madrugada al término de una jornada en la que también se aprobaron los dictámenes de las leyes de Economía Digital y Aduanera. El PVEM no participó en el debate, y en la votación final faltaron 37 legisladores de Morena y más de la mitad de los diputados panistas. La ley fue enviada al Senado para la continuación de su trámite legislativo.

¿En qué consiste la nueva Ley Catastral?

Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazan que la ley eleve el predial ( Presidencia)

La norma fija lineamientos federales para homologar y modernizar los catastros y registros inmobiliarios bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la nueva Ley General de Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no busca federalizar las funciones que corresponden a los municipios, sino establecer un marco jurídico común para que puedan actualizar sus catastros. La mandataria explicó que esta información resulta indispensable para la regularización territorial y que los municipios recibirán apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

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“La ley es para un esquema de ley general en donde todos los municipios puedan avanzar en su catastro, que es indispensable para la regularización territorial y los municipios se benefician de ello”, afirmó Sheinbaum en Palacio Nacional. La presidenta agregó que la Federación respaldará a los gobiernos municipales, pero mantendrá las atribuciones locales: “No se considera en ningún momento federalizar lo que es de los municipios, sino generar una condición jurídica para que todos los municipios puedan actualizar sus catastros. Ese es el objetivo”.

Esta semana, el pleno de la Cámara de Diputados prevé aprobar un dictamen que modificaría la forma en que operan los catastros y los registros públicos de la propiedad en México. La propuesta plantea una mayor coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, además de un proceso de digitalización para mejorar la actualización y el intercambio de información sobre propiedades, terrenos y registros inmobiliarios.

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El proyecto de ley busca que los datos catastrales y registrales estén más actualizados, conectados y homologados en todo el país. Entre sus principales disposiciones se encuentra el desarrollo de plataformas digitales por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el propósito de vincular la información de los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Las nuevas funciones de Sedatu y la Agencia de Transformación Digital

La Sedatu supervisará las acciones de modernización registral y catastral, además de emitir lineamientos, guías y manuales para aplicar la ley. La dependencia concentrará la conducción de la política catastral federal, aunque los municipios mantendrán el cobro del impuesto predial.

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La Sedatu supervisará las acciones de modernización registral y catastral (Captura de pantalla)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendrá a su cargo las herramientas tecnológicas para la homologación de los catastros. Entre sus responsabilidades estarán diseñar modelos de homologación catastral, desarrollar y administrar plataformas digitales, habilitar accesos para autoridades locales, facilitar medios de pago electrónicos y supervisar la cartografía catastral.

La ATDT coordinará con Sedatu, estados y municipios el Plan Nacional Catastral, orientado a homologar procesos, requisitos y la actualización permanente de la información. Durante la discusión, la diputada de Morena Elena Edith Segura impulsó una reserva para permitir la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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La ley también incorpora la Clave Única Catastral, con la que cada inmueble podrá identificarse de forma individual dentro de la Plataforma Catastral Municipal y vincularse con el folio real de cada predio o unidad inmobiliaria.

Plazo y recursos para modernizar los catastros municipales

Estados y municipios deberán operar las nuevas disposiciones antes del 31 de diciembre de 2026 con sus propios presupuestos. Sedatu y la ATDT utilizarán los recursos ya autorizados para conducir la política catastral y desarrollar las plataformas digitales previstas en la reforma.

El modelo aprobado mantiene a los municipios como responsables de sus cobros locales, pero establece una base común de reglas y herramientas federales para que los ayuntamientos actualicen sus registros territoriales bajo sus propias atribuciones.

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