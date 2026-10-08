México

No aumentará el precio del predial en México: en qué consiste la nueva Ley Catastral que impulsa Sheinbaum

Los municipios mantienen el cobro del predial, esta reforma busca la regularización territorial

Pago de aga y predial.
No aumentará el precio del predial en México: en qué consiste la nueva Ley Catastral que impulsa Sheinbaum (Gobierno de Texcoco)
Guardar

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que centraliza en la federación la política catastral del país y abre un debate sobre si la actualización de valores de los inmuebles podría derivar en un mayor pago del impuesto predial.

Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazan que la ley eleve el predial, mientras PAN y PRI advierten que actualizar los valores catastrales podría aumentar el pago aunque no cambie la tasa del gravamen.

PUBLICIDAD

La votación ocurrió durante la madrugada al término de una jornada en la que también se aprobaron los dictámenes de las leyes de Economía Digital y Aduanera. El PVEM no participó en el debate, y en la votación final faltaron 37 legisladores de Morena y más de la mitad de los diputados panistas. La ley fue enviada al Senado para la continuación de su trámite legislativo.

¿En qué consiste la nueva Ley Catastral?

Claudia Sheinbaum de pie tras un podio de madera con el escudo de México y dos micrófonos
Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazan que la ley eleve el predial ( Presidencia)

La norma fija lineamientos federales para homologar y modernizar los catastros y registros inmobiliarios bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la nueva Ley General de Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no busca federalizar las funciones que corresponden a los municipios, sino establecer un marco jurídico común para que puedan actualizar sus catastros. La mandataria explicó que esta información resulta indispensable para la regularización territorial y que los municipios recibirán apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

PUBLICIDAD

“La ley es para un esquema de ley general en donde todos los municipios puedan avanzar en su catastro, que es indispensable para la regularización territorial y los municipios se benefician de ello”, afirmó Sheinbaum en Palacio Nacional. La presidenta agregó que la Federación respaldará a los gobiernos municipales, pero mantendrá las atribuciones locales: “No se considera en ningún momento federalizar lo que es de los municipios, sino generar una condición jurídica para que todos los municipios puedan actualizar sus catastros. Ese es el objetivo”.

Esta semana, el pleno de la Cámara de Diputados prevé aprobar un dictamen que modificaría la forma en que operan los catastros y los registros públicos de la propiedad en México. La propuesta plantea una mayor coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, además de un proceso de digitalización para mejorar la actualización y el intercambio de información sobre propiedades, terrenos y registros inmobiliarios.

El proyecto de ley busca que los datos catastrales y registrales estén más actualizados, conectados y homologados en todo el país. Entre sus principales disposiciones se encuentra el desarrollo de plataformas digitales por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el propósito de vincular la información de los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Las nuevas funciones de Sedatu y la Agencia de Transformación Digital

La Sedatu supervisará las acciones de modernización registral y catastral, además de emitir lineamientos, guías y manuales para aplicar la ley. La dependencia concentrará la conducción de la política catastral federal, aunque los municipios mantendrán el cobro del impuesto predial.

Octavio Romero Oropeza realizó la entrega de 45 nuevas viviendas del desarrollo habitacional “Ojo de Agua”
La Sedatu supervisará las acciones de modernización registral y catastral (Captura de pantalla)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendrá a su cargo las herramientas tecnológicas para la homologación de los catastros. Entre sus responsabilidades estarán diseñar modelos de homologación catastral, desarrollar y administrar plataformas digitales, habilitar accesos para autoridades locales, facilitar medios de pago electrónicos y supervisar la cartografía catastral.

La ATDT coordinará con Sedatu, estados y municipios el Plan Nacional Catastral, orientado a homologar procesos, requisitos y la actualización permanente de la información. Durante la discusión, la diputada de Morena Elena Edith Segura impulsó una reserva para permitir la colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La ley también incorpora la Clave Única Catastral, con la que cada inmueble podrá identificarse de forma individual dentro de la Plataforma Catastral Municipal y vincularse con el folio real de cada predio o unidad inmobiliaria.

Plazo y recursos para modernizar los catastros municipales

Estados y municipios deberán operar las nuevas disposiciones antes del 31 de diciembre de 2026 con sus propios presupuestos. Sedatu y la ATDT utilizarán los recursos ya autorizados para conducir la política catastral y desarrollar las plataformas digitales previstas en la reforma.

El modelo aprobado mantiene a los municipios como responsables de sus cobros locales, pero establece una base común de reglas y herramientas federales para que los ayuntamientos actualicen sus registros territoriales bajo sus propias atribuciones.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosLey CatastralpredialPolítica MexicanaClaudia Sheinbaummexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

World Aquatics seleccionó a los mexicanos para integrar la lista de los cinco mejores clavadistas que podrían ganar el premio a Atleta del Año

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

Tatiana Clouthier no cede tras la designación de Clara Luz: vuelve a cuestionarla y toma distancia con Morena

La exfuncionaria acusó a la morenista de haber mentido al pueblo de México y expresó su rechazo a que represente al estado

Tatiana Clouthier no cede tras la designación de Clara Luz: vuelve a cuestionarla y toma distancia con Morena

Adiós al hígado graso: lo que debes dejar de tomar desde hoy para reducir el exceso de grasa hepática

La grasa acumulada en el hígado puede reducirse cuando se sostienen cambios en el estilo de vida, con una alimentación de mejor calidad y actividad física

Adiós al hígado graso: lo que debes dejar de tomar desde hoy para reducir el exceso de grasa hepática

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: cierran av. 20 de Noviembre en el centro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: cierran av. 20 de Noviembre en el centro

Tragedia en la lucha libre mexicana: muere El Búho Pineda, emblemático réferi, tras ataque del Hijo de Fishman en plena función

Gerardo Germán se desplomó en el evento estelar del Deportivo 11 de Julio, recibiendo atención de paramédicos para esclarecer las circunstancias

Tragedia en la lucha libre mexicana: muere El Búho Pineda, emblemático réferi, tras ataque del Hijo de Fishman en plena función
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Golpe millonario: mujer intenta ingresar a México con más de 176 mil dólares desde Estados Unidos y es detenida

Capturan en Sonora a Cristian Rubén “N”, implicado en el ataque contra un punto de venta de drogas donde murió un menor de 13 años y un adulto

Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron

El ascenso de Emma Coronel: cómo la esposa de “El Chapo” Guzmán se convirtió en influencer, streamer y figura controversial de internet

ENTRETENIMIENTO

Qué es el norovirus, la enfermedad que mandó a Victoria Ruffo al hospital durante una semana

Qué es el norovirus, la enfermedad que mandó a Victoria Ruffo al hospital durante una semana

Natanael Cano preocupa a sus fans: el cantante apedrea su lujosa camioneta en un video

Quiénes son los integrantes de la familia de Paquita la del Barrio y cuántos hijos aún viven

Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, tenía problemas con sus hermanos por ser adoptada

Paquita la del Barrio: la tragedia de sus gemelos que nacieron y murieron en 1977

DEPORTES

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

Tragedia en la lucha libre mexicana: muere El Búho Pineda, emblemático réferi, tras ataque del Hijo de Fishman en plena función

El Turco Mohamed pone condición para su futuro en Toluca: “Pasaron todos y yo sigo acá en el banquillo”

Cuál es el origen del Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul en el Futbol Mexicano

El Cadillac de Checo Pérez ya está en CDMX: cuándo y dónde ver el auto de Fórmula 1