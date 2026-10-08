Euro hoy en México: cotización de apertura del 8 de octubre

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,12 pesos mexicanos, lo que representa una variación de -0,48% respecto al precio de cierre anterior de 20,22 pesos mexicanos, según informes de Dow Jones.
En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 2,31%, marcando una variación interanual de -4,88%.
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En los últimos cinco días, la tendencia del euro hacia el peso mexicano ha sido negativa, reflejando una depreciación sostenida de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 7,25%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 5,67%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.
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