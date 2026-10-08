Beca Gertrudis Bocanegra 2026: cómo registrarte mañana, último día de inscripciones

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 29 años de educación superior pública que viven y estudian en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas. (Foto: Gobierno de México)

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La Beca Gertrudis Bocanegra cerrará su periodo de inscripciones este viernes 9 de octubre y a continuación te decimos cómo puedes registrarte.

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 29 años de educación superior pública que viven y estudian en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas.

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El registro se realiza en el portal de la Beca Gertrudis Bocanegra

Las y los estudiantes interesados deben ingresar al portal oficial becagertrudisbocanegra.gob.mx antes de que concluya el registro este viernes.

Para iniciar la solicitud, las personas aspirantes necesitan una cuenta de Llave MX. Esta identidad digital permite hacer trámites con dependencias del Gobierno de México. Quienes no la tengan deben crearla antes de capturar los datos solicitados en el portal.

Este lunes 15 de diciembre arrancó el periodo de registro para la Beca 'Gertrudis Bocanegra'. Foto: X/@ARBedolla.

La plataforma pide seleccionar la ruta de registro correspondiente para mayores o menores de edad. También requiere la CURP certificada de la persona solicitante y la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, de la universidad pública donde cursa sus estudios.

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Requisitos para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra

Tener hasta 29 años. Estar inscrito en una institución pública de educación superior. Estudiar en Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora o Zacatecas. Contar con una cuenta activa de Llave MX. Presentar la CURP certificada. Tener la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la universidad pública. Entregar un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses. Completar el registro en el portal oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra. Descargar y conservar el comprobante de registro al terminar la solicitud.

Los jóvenes podrán acceder a este nuevo programa social. (Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez)

Las y los alumnos deben presentar un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses. Al terminar el formulario, deben descargar y guardar el comprobante de registro. El documento acredita que la solicitud fue enviada, aunque no representa la incorporación automática al programa.

La beca entrega 1,900 pesos cada dos meses

La Beca Gertrudis Bocanegra entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes seleccionados de universidades públicas. El recurso busca cubrir parte de los gastos de traslado de jóvenes que deben viajar para asistir a clases.

El apoyo está disponible para estudiantes de hasta 29 años inscritos en instituciones públicas de educación superior de los cinco estados contemplados. El depósito se realiza de forma directa, sin intermediarios, a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.

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Después del registro, las autoridades revisan la información entregada por cada aspirante. El proceso incluye la validación de los datos personales, la inscripción vigente en una universidad pública y los documentos cargados en la plataforma.

La beca forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El programa busca evitar que el costo del transporte impida que estudiantes universitarios continúen con su formación académica.