Así es la camioneta de 5 millones de pesos que Natanael Cano habría intentado destruir

El cantante de corridos tumbados lanza piedras contra su camioneta de lujo valuada en casi 5 millones de pesos, borra las publicaciones y culpa a la IA. (Anayeli Tapia/Infobae)

Guardar

El cantante Natanael Cano volvió a ser tendencia en redes sociales después de compartir un video en el que lanza piedras contra su camioneta de lujo, una Mercedes-AMG G 63 con un valor de cinco millones de pesos.

El cantante de corridos tumbados eliminó las publicaciones horas después y aseguró que todo había sido generado con inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Las imágenes, compartidas originalmente mediante las historias de Instagram del intérprete, muestran el impacto de al menos tres piedras contra distintas zonas del vehículo: la parte trasera, una de las ventanillas laterales y la sección frontal. Cano justificó la acción argumentando que ya no le gustaba el color de la unidad.

El video muestra impactos directos contra la camioneta

Un video difundido en redes sociales atribuido al cantante Natanael Cano muestra al cantante sosteniendo una piedra frente a una camioneta negra.

Antes de dañar el vehículo, Natanael Cano apareció grabándose desde el interior de un automóvil mientras hablaba sobre algunos de sus lujos. En esa misma publicación mencionó que buscaba a una mujer a quien pudiera regalarle una “cuadrada” y algunos relojes Rolex.

Después mostró la Mercedes-AMG G 63 y escribió sobre las imágenes que ya no le gustaba porque era de otro color. Tomó varias piedras del suelo y comenzó a lanzarlas directamente contra la camioneta, provocando daños visibles en diferentes partes de la unidad, incluso dejando destrozos en los cristales y otras zonas de la carrocería.

PUBLICIDAD

Ese mismo miércoles, horas antes, el cantante ya había generado revuelo al compartir y borrar casi de inmediato una fotografía en la que aparecía sin ropa dentro de un baño.

Los rasgos que distinguen a la camioneta de Natanael Cano

Las característica de la camioneta usada por Natanael Cano. (Mecedes Benz/Captura de pantalla)

El modelo que aparece en el video corresponde a la versión 2026 de la Mercedes-AMG G 63, una de las camionetas más caras y potentes que vende la marca. Su motor combina gasolina con un pequeño sistema eléctrico de apoyo, lo que le permite alcanzar una potencia equivalente a la de varios autos deportivos juntos: 577 caballos de fuerza.

Esto significa que puede pasar de estar detenida a circular a 100 kilómetros por hora en poco más de cuatro segundos, una velocidad de aceleración comparable a la de un auto de carreras.

PUBLICIDAD

La camioneta cuenta con un sistema que reparte la fuerza del motor entre las cuatro ruedas al mismo tiempo, lo que le da mayor estabilidad y control, sobre todo en terrenos complicados como lodo, arena o piedras.

Las característica de la camioneta usada por Natanael Cano. (Mecedes Benz/Captura de pantalla)

Además, tiene tres mecanismos independientes que permiten “bloquear” las llantas para que trabajen juntas con más fuerza, una función pensada para sacar el vehículo de situaciones difíciles, como quedarse atascado. El conductor puede elegir entre distintos modos de manejo, dependiendo de si va por carretera o por terreno fuera de pavimento.

Por dentro, la camioneta se siente más como una sala de entretenimiento que como un vehículo común. Tiene dos pantallas grandes, una para el tablero y otra para música, navegación y aplicaciones del celular.

PUBLICIDAD

Los asientos están forrados en piel de alta calidad, con diseños de costura tipo rombos, y el interior puede personalizarse con detalles en fibra de carbono o madera fina, materiales que normalmente se usan en autos de lujo. El sistema de sonido es de los más potentes del mercado, con 18 bocinas distribuidas por toda la cabina.

Las característica de la camioneta usada por Natanael Cano. (Mecedes Benz/Captura de pantalla)

En cuanto a tamaño, la camioneta mide casi cinco metros de largo y pesa alrededor de 2,650 kilogramos, el equivalente a dos autos compactos juntos. A pesar de su peso, tiene bastante espacio en la cajuela, suficiente para cargar maletas grandes o, si se doblan los asientos traseros, hasta muebles pequeños. También puede jalar remolques de hasta 3,500 kilogramos, como una casa rodante o un remolque con otro vehículo adentro.

PUBLICIDAD

Después de que las imágenes comenzaron a difundirse, distintos usuarios expresaron preocupación por el comportamiento de Natanael Cano y cuestionaron si se encontraba bien. Algunos internautas sugirieron que el cantante podría atravesar un episodio de salud mental o encontrarse bajo el efecto de alguna sustancia, aunque no existe confirmación oficial al respecto.

Cano aseguró después que el video de la camioneta fue hecho con IA

Natanael Cano preocupa a sus fans: el cantante apedrea su lujosa camioneta en un video

Poco después de compartir las grabaciones de la camioneta, Natanael Cano decidió borrar las historias de su cuenta de Instagram. Para entonces, diferentes cuentas ya habían recuperado las imágenes y el video continuó circulando fuera del perfil oficial del intérprete.

Tras la controversia, el cantante volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a las imágenes, esta vez en tono de broma. “Todo lo que acaban de ver es IA, no se preocupen”, escribió sobre las grabaciones.

PUBLICIDAD

El comentario provocó nuevas reacciones, debido a que las primeras publicaciones habían sido compartidas desde su propia cuenta, sin ninguna advertencia previa sobre el uso de inteligencia artificial.

Natanael Cano no ofreció una explicación adicional sobre si la camioneta efectivamente resultó dañada tras el impacto de las piedras. Tampoco aclaró el motivo detrás de la fotografía sin ropa ni de su eliminación.

A inicios de 2026, el intérprete fue señalado por la presunta posesión de un automóvil con reporte de robo en Arizona. Meses después, un amparo lo libró de una orden de arresto relacionada con un proceso penal por el delito de cohecho en Hermosillo, Sonora.

PUBLICIDAD

El cantante también fue acusado de llegar en estado inconveniente a los Premios Juventud, y en otro episodio reciente golpeó a su DJ y destruyó equipo durante una presentación en el Baja Beach Fest.