Ángela Aguilar presume botas de lujo, la misma marca que usa Cazzu

La publicación se suma a otros gestos recientes de Aguilar en medio de la disputa legal entre Nodal y Cazzu por la iniciativa conocida como Ley Cazzu. (Captura de pantalla YouTube CNN)

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Ángela Aguilar volvió a generar polémica en redes sociales tras compartir una historia de Instagram en la que luce unas botas de la marca de lujo Miu Miu, firma que Cazzu ha utilizado en varias apariciones públicas y durante su relación con Christian Nodal. La publicación llegó días antes del cumpleaños de la intérprete y en medio de la disputa legal entre el sonorense y la cantante argentina por la llamada Ley Cazzu.

El video, de duración breve, muestra el pie de la hija de Pepe Aguilar con el calzado puesto con la marca visible en la hebilla, mientras uno de sus perros pugs duerme encima. De fondo se escucha la risa de la cantante. Usuarios de TikTok señalaron que la elección del calzado no habría sido casual, dado el historial de la rapera argentina con la marca.

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Las botas que aparecen en el clip corresponden a un diseño de piel de Miu Miu valuado en 2.100 euros, cerca de 42.300 pesos mexicanos. El modelo, disponible en tono “sienna” y en negro, tiene estilo motero con caña hasta la rodilla, múltiples hebillas a lo largo del empeine y un arnés con hebilla circular en el tobillo.

El acabado del cuero presenta un degradado envejecido, más oscuro en la parte superior y más claro hacia la base. El tacón es bajo, tipo bloque, en un marrón oscuro que combina con el resto del calzado. La web de la marca ofrece tallas italianas de 34,5 a 42, aunque algunas ya aparecen agotadas.

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Ángela Aguilar compartió un video en Instagram donde luce botas de Miu Miu, una marca de lujo. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Cazzu lució la misma marca durante varias apariciones públicas

Cazzu utilizó prendas y calzado de Miu Miu en distintas ocasiones especiales y durante los años en que estuvo junto a Nodal, periodo en el que nació su hija Inti. Ya que en ese entonces el sonorense solía documentar en redes su vida con la argentina. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante la presentación del disco “El Forajido”, del cantante mexicano, ante medios de comunicación en la Ciudad de México.

La coincidencia entre los atuendos de la misma marca, reactivó los comentarios sobre una posible indirecta de la actual esposa de Nodal hacia Julieta Cazzuchelli.

Pues Ángela Aguilar ya había compartido en septiembre fotografías con Christian Nodal un día después de que Cazzu se presentara ante más de 40 mil personas en el Festival Urbano de Moreno, en Argentina.

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En esas publicaciones, Aguilar mostró el anillo de bodas que le entregó Nodal en 2024 y un brindis en pareja en su residencia de Estados Unidos. Horas antes, había compartido la frase “Todo al tiempo de Dios” en sus historias, sin mencionar directamente a Nodal ni a Cazzu.

Nodal y Cazzu en 2023 durante la presentación de "El Forajido" y el tema "Cazzualidades". (TikTok)

Esos movimientos se dieron en paralelo a la controversia por la Ley Cazzu, iniciativa que busca modificar las reglas sobre trámites de pasaportes y permisos de viaje para menores cuando uno de los progenitores está ausente o incumple obligaciones. El equipo legal de Nodal había difundido un comunicado para negar que el cantante promoviera un amparo con el fin de frenar la propuesta.

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La aparición de las botas de Miu Miu se suma a una serie de publicaciones que usuarios en redes interpretan como señales o indirectas, aunque Ángela Aguilar no ha confirmado esa lectura ni se ha referido públicamente al origen o significado de la prenda que mostró en su historia.