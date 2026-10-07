Josi Cuen se enfrenta a fan por tocarlo indebidamente durante un concierto

Josi Cuen protagonizó un incómodo momento durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, cuando un fan lo tocó en la entrepierna mientras el cantante convivía con el público.

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Josi Cuen protagonizó un incómodo momento durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, cuando un fan lo tocó en la entrepierna mientras el cantante convivía con el público. La situación subió de tono hasta provocar un breve enfrentamiento físico que obligó al equipo de seguridad a intervenir.

El episodio ocurrió mientras el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón recorría las primeras filas para interactuar con sus seguidores y compartir algunos tragos de tequila, una dinámica habitual en sus presentaciones.

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¿Qué pasó con Josi Cuen y el fan?

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, un hombre que se encontraba entre los asistentes tocó en repetidas ocasiones la entrepierna de Josi Cuen.

La reacción del cantante fue inmediata. Primero le lanzó tequila al rostro para hacerlo retroceder, pero el fan volvió a tocarlo. Cuen lo empujó y el hombre respondió de la misma manera, generando un conato de pelea frente al resto de los asistentes.

La intervención del personal de seguridad evitó que el intercambio pasara a mayores. Después de ser separados, el cantante retomó la presentación y continuó interactuando con otros espectadores.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la reacción de Cuen y el comportamiento del asistente.

Hasta ahora, Josi Cuen no ha ofrecido una declaración pública sobre lo ocurrido durante el concierto . (josicuenoficial / Instagram)

¿Josi Cuen ya habló sobre el incidente?

Hasta ahora, Josi Cuen no ha ofrecido una declaración pública sobre lo ocurrido durante el concierto ni ha explicado su versión del enfrentamiento.

El incidente se produce en un momento de atención alrededor de su vida personal, luego de que circularan versiones sobre un supuesto divorcio. Sin embargo, esa información tampoco ha sido confirmada públicamente por el cantante.

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En paralelo, Cuen continúa con su actividad musical junto a Jorge Medina. Ambos exintegrantes de La Arrolladora han mantenido su proyecto conjunto y recientemente anunciaron una nueva etapa de su gira, con Guadalajara como punto de partida.

Josi Cuen se enfrenta a fan por tocarlo indebidamente durante un concierto. (Josi Cuen / TikTok)

¿Quién es Josi Cuen?

José Isidro Beltrán Cuen, conocido artísticamente como Josi Cuen, nació el 13 de febrero de 1986 en Sinaloa. Su carrera tomó fuerza cuando ingresó a La Arrolladora Banda El Limón en 2007, agrupación en la que permaneció hasta 2021.

Tras su salida, emprendió una carrera como solista y posteriormente volvió a compartir escenario con Jorge Medina, otro de los antiguos vocalistas de la banda, en el proyecto Juntos.

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El episodio en Guadalajara terminó siendo uno de los momentos más comentados de su presentación: un acercamiento pensado para convivir con sus seguidores terminó en empujones, intervención de seguridad y un video viral que puso el comportamiento del fan y la reacción del cantante bajo los reflectores.