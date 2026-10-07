Robbie Williams en México: horarios, invitados y objetos permitidos en el Palacio de los Deportes

Después de las funciones en la Ciudad de México, el músico continuará su gira con presentaciones en Querétaro y Puerto Vallarta. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

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Robbie Williams se presentará el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, dentro de su paso por México en el marco del Britpop World Tour.

El cantante británico compartirá cartel con Lottery Winners, agrupación de indie pop formada en 2008 en Leigh, Gran Mánchester. La banda está integrada por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton.

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Lottery Winners se distingue por composiciones de estilo britpop y ritmos animados. El grupo alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido con dos álbumes: Anxiety Replacement Therapy (2023) y KOKO (2025).

Cabe recordar que tras los dos conciertos en el Palacio de los Deportes, Williams se presentará el 10 de octubre en el festival Pulso GNP, en el Autódromo de Querétaro. El cierre de su paso por el país será el 27 de octubre en VidantaWorld Nuevo Nayarit, Puerto Vallarta.

Las tres fechas mexicanas combinarán grandes éxitos del repertorio del cantante con la puesta en escena que ha caracterizado al resto de la gira latinoamericana.

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Tras su paso por Colombia, Perú, Chile y Argentina, el artista llega a la capital mexicana con dos fechas que forman parte de un recorrido de tres presentaciones en el país. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

La gira recorrió cuatro países antes de llegar a territorio mexicano

El Britpop World Tour inició su tramo latinoamericano el 20 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. La gira continuó los días 23 y 24 de septiembre en el Arena 1 Park de Lima, Perú.

El 27 de septiembre, Williams se presentó en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago de Chile. En Argentina ofreció tres fechas consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires, los días 1, 2 y 4 de octubre.

Después de su paso por México, el cantante continuará la gira el 13 de octubre en el Nubank Parque de São Paulo, Brasil. El tramo latinoamericano concluirá el 12 de diciembre con una presentación en el Estadio San Marcos de Lima, Perú.

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Esta segunda fecha en la capital peruana marcará el cierre de un recorrido que, para ese momento, habrá sumado ocho ciudades y seis países distintos. El itinerario coloca a México como uno de los pocos destinos con más de una presentación en territorio nacional, al sumar las fechas del Palacio de los Deportes, Querétaro y Puerto Vallarta.

El Palacio de los Deportes recibe al artista en dos fechas consecutivas. (@ocesa)

La doble función en la Ciudad de México representa, además, el único tramo de la gira regional en el que Williams repite escenario en días consecutivos. El resto de las ciudades visitadas —salvo Buenos Aires, con tres fechas— recibió al artista en una sola función.

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Horarios para el concierto de Robbie Williams en CDMX

La apertura de puertas del recinto está prevista para las 18:00 horas. La banda invitada, Lottery Winners, probablemente subirá al escenario a las 20:00 horas, antes de la presentación principal.

Y de acuerdo al boleto, el inicio del concierto de Robbie Williams está programado para las 21:00 horas, una vez concluida la actuación del grupo británico.

Objetos permitidos en el Palacio de los Deportes

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30 x 15 x 30 cm .

Bolsas de mano pequeñas de hasta 11 x 16 cm .

Cangureras de hasta 11 x 16 cm .

Tapones para oídos.

Medicamentos con receta médica, sujetos a revisión.

Binoculares sin láser.

Baterías externas exclusivamente para celular, según el concierto.

Impermeables o ponchos, según las condiciones del evento.

Objetos no permitidos

Mochilas, bolsas de uso diario, tote bags grandes y fundas para cámara.

Alimentos y bebidas.

Cámaras profesionales, cámaras con lentes intercambiables, zooms grandes y cámaras de video.

Equipos de grabación de audio.

Trípodes, palos de selfie y cámaras GoPro.

Laptops, tabletas y dispositivos electrónicos grandes.

Armas, navajas, objetos punzocortantes y envases de vidrio o latas.

Aerosoles, incluidos desodorantes, bloqueadores o pinturas en spray.

Paraguas y sombrillas, en especial los que tengan punta.

Encendedores, cigarrillos y vapeadores.

Alcohol, drogas y otras sustancias ilícitas.

Pirotecnia.

Carteles de más de 11 x 43 cm , pancartas con postes y punteros láser.

Peluches, masajeadores y luces o baterías externas que no sean para celular.

Medicamentos de venta libre sin receta.

La revisión puede variar según el promotor y el artista, por lo que conviene revisar las indicaciones específicas del concierto antes de asistir.

Cómo llegar al Palacio de los Deportes

A continuación, te compartimos algunas de las opciones de transporte público para llegar al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México:

En Metro:

La estación más cercana al recinto es Velódromo, de la Línea 9 (color café), ubicada a unos cinco minutos caminando de la entrada. Desde ahí se accede al Palacio de los Deportes por la zona cercana al Viaducto Río de la Piedad.

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En Metrobús:

La alternativa es la estación UPIICSA, de la Línea 2 (color morado), que se encuentra a unos ocho minutos a pie del recinto.

Ubicación del Palacio de los Deportes:

El inmueble está en avenida Río Churubusco y Añil sin número, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, frente al Estadio GNP Seguros, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.