México

¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos para mascotas y qué elementos debe llevar?

La ofrenda para las mascotas debe colocarse antes de las celebraciones principales de Día de Muertos

Ilustración de un gato siamés ante un altar con flores de cempasúchil, velas encendidas, alimento y papel picado morado.
Un gato siamés permanece sentado frente a una ofrenda de Día de Muertos decorada con flores de cempasúchil, velas encendidas, alimento y papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día de Muertos para mascotas se celebra este 27 de octubre, fecha dedicada a recibir las almas de perros, gatos, aves, conejos y otros animales de compañía que ya fallecieron.

La jornada antecede al 28 de octubre, reservado a quienes murieron de forma trágica, y a los días principales del 1 y 2 de noviembre, dedicados a los difuntos adultos y niños respectivamente.

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Colocar la ofrenda para mascotas el 27 de octubre permite brindarles un momento exclusivo para regresar a casa, guiadas por los aromas y objetos que les eran familiares en vida. La tradición de honrar a los animales en el altar no corresponde a una práctica ancestral uniforme en todas las comunidades mexicanas, sino a una costumbre popular que se consolidó en años recientes.

Las mascotas llegan primero para guiar a las almas humanas

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Una conmovedora ofrenda de Día de Muertos dedicada a las mascotas, decorada con figurillas de esqueletos de animales y colorido papel picado con siluetas de perros y gatos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia popular sostiene que los animales fallecidos son los primeros en llegar al mundo de los vivos, antes que las almas humanas que arribarán los días siguientes. Por esa razón muchas familias inician el altar desde el 27 de octubre, colocando los objetos y alimentos favoritos de sus compañeros.

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Esta idea se conecta con la figura del xoloitzcuintle, el perro mexicano sin pelo que en la cosmovisión mexica aparece como guía y acompañante entre mundos durante el recorrido hacia el Mictlán, el inframundo. El cempasúchil, en ese mismo simbolismo, representa el sendero de regreso que las almas siguen para llegar hasta sus familias.

La costumbre ha ganado terreno en los últimos años conforme más personas consideran a sus mascotas parte de la familia y que en vida ofrecieron compañía incondicional, por lo que son recordados con un espacio propio dentro del calendario de festejos.

¿Qué debe llevar la ofrenda de mascotas?

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Una conmovedora ofrenda de Día de Muertos dedicada a las mascotas, decorada con figurillas de esqueletos de animales y colorido papel picado con siluetas de perros y gatos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que en una ofrenda tradicional, el objetivo es dar la bienvenida al alma del ser querido con elementos adaptados a su vida y personalidad.

El agua resulta esencial para aliviar la sed tras el viaje espiritual, mientras que la comida favorita —croquetas, latas, premios o incluso platillos caseros— representa directamente las costumbres que tenía el animal en vida.

Los juguetes y objetos personales, como una pelota, su manta, su collar o su placa, ayudan a crear un ambiente familiar y acogedor para el animal que regresa.

La fotografía de la mascota ocupa el centro del altar: su presencia visual fortalece el vínculo emocional y personaliza la ofrenda frente a cualquier otro elemento decorativo.

No existe obligación de incluir todos los elementos mencionados. El objetivo es conservar en el altar los recuerdos que permitan representar la personalidad del animal y la relación que mantuvo con su familia durante los años que convivieron.

Veladoras, cempasúchil y copal completan el altar

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Una conmovedora ofrenda de Día de Muertos dedicada a las mascotas, decorada con figurillas de esqueletos de animales y colorido papel picado con siluetas de perros y gatos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las veladoras o velas simbolizan el camino de regreso al hogar y pueden ser blancas o de un color asociado a la mascota en particular.

Las flores de cempasúchil, símbolo universal del Día de Muertos, se colocan en pétalos que forman un sendero desde la puerta hasta la ofrenda para guiar espiritualmente al animal hasta su destino final.

El incienso o copal purifica el espacio y ayuda a elevar el pensamiento hacia lo espiritual, además de mostrar respeto a las almas que visitan el hogar durante esos días. Figuras de animales, papel picado con motivos de huellitas y adornos coloridos añaden un toque alegre y simbólico adicional al conjunto del altar.

Dónde colocar la ofrenda y por cuánto tiempo mantenerla

Día de los Muertos Catrinas Altares y ofrendas Celebración en México Imagen de Catrinas adornando altares con ofrendas coloridas en la celebración del Día de los Muertos en México. Tradición y amor. - (Imagen ilustrativa Infobae)
En el Día de los Muertos en México, las Catrinas deslumbrantes adornan altares con ofrendas llenas de amor y tradición, honrando a los seres queridos que se han ido. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Se recomienda instalar el altar en un rincón tranquilo del hogar, en el lugar donde la mascota solía descansar o jugar con mayor frecuencia. Algunas familias optan por colocarlo junto al altar de los familiares humanos como símbolo de unidad entre todos los seres queridos que ya no están.

Aunque la fecha tradicional es el 27 de octubre, algunas personas eligen integrar la ofrenda de sus animales en el altar general de todos los difuntos o extender la instalación desde días antes de esa fecha. Lo esencial sigue siendo el acto de amor y recuerdo, más allá del día exacto en que se monte el altar.

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