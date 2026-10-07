Mariana Ochoa reveló qué pasó tras regresar del Exilio en La Casa de los Famosos México 2026

La intérprete detalló cómo cambió su estrategia dentro del juego luego de perder la cercanía con otros participantes tras su reingreso a la producción. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa, ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, confesó en entrevista con Yordi Rosado que sus compañeros de competencia la señalaron por supuestamente tener infromación desde su regreso al reality, tras pasar por la dinámica conocida como El Exilio. La exOV7 se llevó 4 millones de pesos después de 71 días dentro de la casa.

La intérprete acumuló 5 millones de votos del público para derrotar a Ximena Herrera y convertirse en la primera exiliada en regresar a la competencia en la historia del formato. Sin embargo, ese regreso marcó el resto de su participación en el reality.

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Ochoa relató que la producción no le dio ninguna explicación previa sobre la dinámica. “Me citaron a la gala y de repente me dijeron: ‘Te vamos a llevar a una locación aquí interna, dentro de los estudios de Endemol’. No me preguntaron absolutamente nada”, dijo.

La cantante describió las condiciones del espacio donde permaneció aislada antes de que el público decidiera su destino. “Me pusieron en un lugar que tenía cuatro paredes podridas de madera con cochinillas. Esto se llama el exilio y vamos a poner a la gente a votar con el siguiente eliminado”, recordó que le informaron.

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El desconcierto fue total para la artista en ese momento. “Yo dije: ‘¡Guau! ¿Y esto qué significa? Por favor, prepárenme una maleta por si me quedo’. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando”, afirmó.

La artista narró en entrevista con Yordi Rosado el señalamiento que enfrentó dentro de la competencia tras volver de una dinámica inédita en el formato mexicano. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Tras la votación del público, Ochoa regresó a la casa principal y la dinámica cambió el rumbo de su participación. “La gente votó, me regresaron al juego y no me soltaron. No me imaginé nunca, de verdad, nunca llegar a la semana final”, señaló.

Su reingreso incluyó una condición impuesta por la producción: no podría nominar ni ser nominada durante su primera semana de vuelta, lo que la volvió intocable en ese periodo inicial.

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“Todos los habitantes lo usaron en mi contra desde mi momento de regreso”

La cantante identificó un punto de quiebre en la convivencia tras su reingreso. “Yo siento que todos los habitantes lo usaron en mi contra desde mi momento de regreso. En la primer semana, claro que a la tercer semana el juego ya era otro de todos”, explicó.

El cambio también se reflejó en su ubicación dentro de la casa. “A mí me cambiaron de habitación. Yo no pude seguir el juego que yo quería seguir y que vi que me había funcionado esa primera semana, que era estar con Aldo y estar en Tulum”, dijo. “Nunca más me pude acercar a Aldo y cantar las canciones de OV7 con él”.

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El señalamiento principal que enfrentó Ochoa dentro de la casa fue la sospecha de que su paso por el exilio le había dado ventajas informativas sobre lo que ocurría afuera. “Cuando regresé, me decían: ‘Tú traes información’. Y lo usaron en mi contra hasta la semana 10”, afirmó.

La cantante de OV7 describió las condiciones del espacio donde permaneció aislada antes de regresar al reality. (ViX)

La cantante calificó esa acusación como injusta y explicó las condiciones reales en las que vivió su breve salida. “Yo lo sentí muy injusto, porque yo no tuve tanta información como la gente creía. Salí a una semana de promoción exhaustiva, dormía tres horas, no terminé de ver mi celular, ni de revisar comentarios, ni las cuentas de los 17 habitantes, era una locura”, dijo.

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El efecto de esa sospecha trascendió las paredes de la casa y llegó hasta la audiencia del programa. “Si eso pensaban los habitantes adentro, se me hizo lógico que también lo pensara cierta gente afuera”, reconoció Mariana Ochoa.

La artista distinguió entre dos lecturas del público sobre su participación. “Hay quien se da cuenta que efectivamente el juego cambió desde la tercer semana y fue completamente diferente. Y hay quien cree que, aunque haya regresado en la semana dos, eso fue usado o lo usé como ventaja”, explicó.

La actriz cerró su relato con una afirmación sobre el impacto real de su paso por el exilio en su estrategia dentro del juego. “Pero no hubo ninguna ventaja, todo cambió”, concluyó la cantante sobre las consecuencias que enfrentó tras su regreso a La Casa de los Famosos México.

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