Diputados aprueban Ley Antimemes entre acusaciones de censura por casos como los de Andy López Beltrán y Rubén Rocha Moya

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Antimemes, propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

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La ya conocida como Ley Antimeme fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados por los partidos de coalición -Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)-, el tablero marcó 325a favor, en 114 contra y 1 abstenciones.

El debate para reformar el artículo 144 Octies de la Ley Federal del Derecho de Autor se dio entre señalamientos contantes, por un lado, el reclamo de Morena a Movimiento Ciudadano (MC) por la problemática de agua potable en Jalisco, además de acusar a la oposición sobre incitar la injerencia extranjera en México.

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Por su parte, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y los emecistas se lanzaron contra políticos de Morena, acusando que la Ley en debate estaría siendo impulsada para censurar y evitar que se hable en redes sociales o medios de comunicación sobre las acusaciones en contra de Andrés Manuel López Beltrán o Rubén Rocha Moya.

Cabe destacar que, la sesión ordinaria se desarrollo con varios curules vacíos, por lo que las y los legisladores solo llegaron a la votación sin estar presentes durante todo el debate de la ley discutida en lo general por casi tres horas. El debate en lo particular continúa.

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Un debate marcado por los señalamientos políticos

La Ley Antimemes generó un tenso discurso entre las y los diputados durante la discusión en el pleno este 7 de octubre de 2026. La diputada Lucero Higareda Segura, de Morena, defendió el dictamen y sostuvo que la iniciativa de la presidenta “atiende una responsabilidad que el Estado debe asumir: proteger los derechos de autor frente a las nuevas formas de difusión”.

Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley Antimemes.

Desde la oposición, la diputada priista Ariana Rocío Rejón Lara rechazó la reforma y advirtió que puede derivar en multas de hasta cinco millones de pesos por contenido publicado en internet. “¿De verdad este es el principal problema que tiene México?”, cuestionó la legisladora, quien acusó al gobierno de buscar silenciar a periodistas y creadores de contenido en lugar de atender la inseguridad y las desapariciones en el país.

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La morenista Marilyn Gómez Pozos centró su intervención en el gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco, al que acusó de un subejercicio de recursos federales destinados a infraestructura y seguridad. “Su indignación debería ser que sus gobiernos se estén convirtiendo en un meme”, reclamó la legisladora

El panista Miguel Ángel Salim Alle anticipó el voto en contra de su bancada y planteó que la protección de los derechos de autor no debe construirse “a costa de otros derechos” como la libertad de expresión y el periodismo.

“Las leyes no están para confiar en el poder, están para ponerle límites al poder”, sostuvo el legislador del blanquiazul, quien reclamó que las garantías para los usuarios no quedaron explícitas en el texto del dictamen.

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El diputado Fabio Castellanos Polanco cerró los posicionamientos y desmintió que la reforma busque frenar memes, sátiras o críticas políticas.

Kenia López Rabadán se lanza contra políticos acusados por EEUU

La legisladora del PAN, Kenia López Rabadán, critica la Ley Federal del Derecho de Autor y acusa que permitira retirar contenidos de Internet, sancionar a usuarios y limitar la libertad de expresión. (Crédito: X/@kenialopezr)

Kenia López Rabadán acusó que la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor impulsada por Morena busca silenciar a creadores de contenido y medios de comunicación en México. La diputada advirtió que la iniciativa obligaría a los proveedores de internet a suspender el servicio cuando una publicación, meme, caricatura o parodia incomode al gobierno, con multas de hasta 4.7 millones de pesos.

La legisladora panista sostuvo que esta reforma se suma a otra ya aprobada por el Senado que contempla penas de cárcel para ciudadanos. “Quieren construir una pinza contra la libertad de expresión. Una pinza con dos tenazas”, afirmó López Rabadán, quien acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de mostrar “soberbia y talante antidemocrático”.

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López Rabadán respaldó a creadores como Vampipe, Chavo del Toro, Paco Calderón, Rictus, Rapé, Alarcón y Kemch, y pidió no ceder ante la norma. La diputada planteó que los verdaderos enemigos de México son narcotraficantes, secuestradores y huachicoleros, no quienes critican al régimen, y exige libertad para hablar de casos como los de Rubén Rocha Moya, Amílcar Olán, Andy López Beltrán e Inzunza.

Esto es lo que se modificó en la Ley Federal del Derecho de Autor

El dictamen que pasó al Pleno de San Lázaro tras ser aprobado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad reforma el artículo 144 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

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La propuesta enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum propone ajustar las reglas del llamado “puerto seguro”, el régimen que protege a los proveedores de internet de responder por lo que circula en sus redes.

Con la reforma, esa protección deja de ser automática. Los legisladores delinean dos escenarios opuestos para los proveedores de servicios digitales:

Quedan exentos de responsabilidad cuando cuentan con una política pública y conocida por sus usuarios para dar de baja a infractores reincidentes.

Responden legalmente cuando sus usuarios generan daños a titulares de derechos de autor, derechos conexos o propiedad intelectual, según lo previsto en el artículo 114 Octies.

También responden si contribuyen, inducen o provocan la infracción a sabiendas, o si tienen capacidad de controlar al usuario infractor y obtienen un beneficio financiero directo de esa conducta.

Diputados avalan Ley Antimemes en México.(Jesús Avilés / Infobae México)

Fijan multas para infractores, estarán reguladas por el IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) queda a cargo de imponer las multas, con montos escalonados según la gravedad de la falta:

De 5 mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien comunique, ponga a disposición o utilice públicamente una obra protegida sin autorización del autor o del titular del derecho patrimonial.

La misma franja aplica para quien grabe, reproduzca, distribuya o comercialice copias de obras, fonogramas, videogramas o libros sin permiso, así como para quien venda o transporte obras deformadas o mutiladas sin autorización, o para quien fabrique o distribuya dispositivos que desactiven protecciones electrónicas de software.

De mil a 5 mil veces la UMA para quien retransmita o difunda sin autorización emisiones de organismos de radiodifusión.

De 500 a mil veces la UMA cuando la infracción tenga escala comercial o industrial .

Una multa adicional de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización se suma para quien reincida en la conducta.

Detrás de este esquema de sanciones hay una intención puntual: obligar a los proveedores de acceso a internet a mantener políticas de suspensión y cancelación de cuentas para usuarios reincidentes. La apuesta es inhibir el daño reiterado a los titulares de derechos mediante reglas proporcionales y, sobre todo, informadas con anticipación.

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