México

Encapuchados toman instalaciones de la Prepa 1 de la UNAM por presunta agresión a estudiante

Los hechos se dan en un contexto en el que se han registrado ataques armados dentro de escuelas en todo el país

PREPARATORIA - UNAM - ESCUELA - MEXICO - ARCHIVO
Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 de la UNAM se reunieron en asamblea para plantear la apertura de la institución luego de ya dos meses de haber sido clausurada por estudiantes de la misma que exigen la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la universidad. Al finalizar la reunión, no se logro ningún acuerdo por lo que se acordó reunirse de nuevo el día de mañana. Hasta la fecha no se permite el acceso ni a padres, profesores o personal que labora en el plantel. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
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La mañana de este miércoles 7 de octubre se registró una riña dentro de las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presuntamente por directivos del plantel que atacaron a alumnos que formaban parte de un colectivo, de acuerdo a reportes en redes sociales.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal acudió a las instalaciones tras recibir un reporte. Al llegar, confirmaron que encapuchados mantenían tomadas las instalaciones, ubicadas en la colonia Potrero de San Bernardino, en la alcaldía Xochimilco, quienes exigían atención a sus demandas.

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De acuerdo con el reporte, las autoridades educativas señalan que 20 alumnos encapuchados tomaron las instalaciones y solicitaron que sus demandas sean atendidas.

El reporte policial establece que los alumnos permanecen dentro de las instalaciones de la Preparatoria 1, mientras los elementos de la secretaría están fuera del plantel en caso de requerirse algún tipo de intervención.

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