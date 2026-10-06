México

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este martes 6 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 6 de octubre, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Puebla.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 23.9 grados, la previsión de lluvia será del 70%, con una nubosidad del 75%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 7.4 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 13.4 grados, mientras que la nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento serán de {"Value": 7.4, "Unit": "km/h", "UnitType": 7} kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Puebla entre cordilleras

El clima en Puebla es principalmente templado con diversos grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por zonas, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

PUBLICIDAD

En territorio poblano la temperatura anual ronda entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas décadas la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Clima CDMX y resto de México hoy lunes 5 de octubre: alcaldía Magdalena Contreras en máxima alerta púrpura por tormentas

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO| Clima CDMX y resto de México hoy lunes 5 de octubre: alcaldía Magdalena Contreras en máxima alerta púrpura por tormentas

Gobierno de México priorizará a Centroamérica y el Caribe en su cooperación para atender la migración

Las autoridades diplomáticas destinarán iniciativas sociales y productivas a reducir desigualdad, fortalecer el arraigo local y enfrentar los factores que impulsan los desplazamientos en los países vecinos de la región

Gobierno de México priorizará a Centroamérica y el Caribe en su cooperación para atender la migración

La Granja VIP 2 abre sus puertas al habitante 21 tras la cuarta gala de eliminación

Tras la expulsión de Kenny Avilés, la producción de La Granja VIP 2 confirmó el ingreso del habitante número 21 durante la cuarta gala de eliminación

La Granja VIP 2 abre sus puertas al habitante 21 tras la cuarta gala de eliminación

Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana

El estratega del Tricolor desató risas entre los reporteros por la espontaneidad con la que respondió a las críticas por la falta de victorias

Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana

AMLO acusa a EEUU de fabricar expedientes contra Rocha e Inzunza y cuestiona señalamientos

El expresidente cuestionó en su libro la acusación del Departamento de Justicia contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa

AMLO acusa a EEUU de fabricar expedientes contra Rocha e Inzunza y cuestiona señalamientos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de octubre: detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

Confiscan cinco narcovehículos "Monstruos" en una bodega en Sinaloa

Revocan vinculación a proceso de “El Jardinero” por un error en su audiencia inicial: deberá repetirse

Ex alcalde de Juchitán publica carta y niega pertenecer a "Los Cromos", brazo armado ligado al CJNG en Oaxaca

Dan prisión preventiva a "La Princess" y a 4 personas más por planear, vigilar y ejecutar el homicidio de "El Chino Yep", coordinador del Partido PAZ en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP 2 abre sus puertas al habitante 21 tras la cuarta gala de eliminación

La Granja VIP 2 abre sus puertas al habitante 21 tras la cuarta gala de eliminación

Polémico triunfo de Mariana Ochoa deja la peor noche de cine de La Casa de los Famosos México

De Snoop Dogg a Los Blenders: así queda el cartel completo del SimiFest 2026

Rosa María Noguerón confiesa quién era su habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026

Mujer destruye a golpes piñata de Mariana Ochoa tras su triunfo en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana

Al estilo del Piojo Herrera, Rafa Márquez evade señalamientos por sus resultados con Selección Mexicana

Rafa Márquez aclara la situación de Gilberto Mora tras abandonar la concentración del Tri

Germán Berterame defiende a Rafa Márquez por ausencia de victorias con Selección Mexicana: “Hay que tener paciencia”

Una baja más en Selección Mexicana: Luis Romo dejará la concentración previo al duelo contra Chile

Pumas vs Cruz Azul: estos son los precios de los boletos para el partido en el Olímpico Universitario