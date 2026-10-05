México

Los riesgos a la salud de usar aceites esenciales para ahuyentar a las chinches de cama

Estas alternativas no siempre eliminan la plaga y pueden provocar diversos efectos adversos sino se aplican con cuidado o de manera correcta

Varias chinches de cama sobre un colchón plano junto a un frasco de vidrio con la etiqueta ADVERTENCIA y un aerosol en segundo plano.
Varias chinches de cama avanzan sobre la superficie de un colchón mientras una gota cae de un frasco de insecticida etiquetado con la palabra advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ante la presencia de chinches de cama, algunas personas recurren a aceites esenciales, alcohol, cloro, insecticidas de uso doméstico y otras mezclas caseras para intentar ahuyentarlas.

Sin embargo, estas alternativas no siempre eliminan la plaga y pueden provocar diversos efectos adversos sino se aplican con cuidado o de manera correcta.

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Tal es el caso del uso de aceites esenciales para buscar ahuyentarlas del hogar una vez que ya se tienen en casa

Y es que algunos componentes de aceites esenciales —como timol, carvacrol, eugenol o geraniol— han demostrado que pueden matar chinches en pruebas de laboratorio, sobre todo si el producto entra en contacto directo con el insecto; sin embargo, pero su efecto suele ser menor y menos duradero que el de productos formulados para este fin.

Además, no alcanzan con facilidad los huevecillos ni los sitios estrechos donde se esconden, de acuerdo con información del estudio Potencial de los pesticidas y detergentes a base de aceites esenciales para el control de chinches de cama.

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La evidencia disponible señala que ciertos insecticidas comerciales a base de aceites esenciales pueden ayudar como parte de un tratamiento, pero no deben confundirse con remedios caseros.

Un estudio halló que dos formulaciones tuvieron buenos resultados bajo exposición directa, aunque perdieron efectividad cuando las chinches podían evitar las superficies tratadas; los autores piden más pruebas en infestaciones reales.

Por su parte, no conviene rociar lavanda, menta, árbol de té u otros aceites diluidos o puros en colchones, ropa de cama o piel ya que se sabe que pueden tener efectos adversos en la salud.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda usar solamente productos registrados y cuya etiqueta indique expresamente que sirven contra chinches, siguiendo sus instrucciones.

Frascos de aceites esenciales, un atomizador, flores de lavanda y varias chinches de cama ilustradas sobre un colchón blanco.
Un atomizador casero y frascos de aceites esenciales de lavanda y menta acompañan la representación de chinches sobre una cama blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y efectos adversos de usar aceites esenciales y otros remedios caseros para ahuyentar a las chinches de cama

Los “remedios caseros” pueden fallar y, en algunos casos, generar un riesgo mayor que las propias chinches.

El problema principal es que suelen ahuyentarlas o matarlas sólo por contacto, sin llegar a los huevecillos ni a los refugios. Eso permite que la infestación continúe o se disperse a otras áreas.

Los siguientes son algunos de los efectos adversos que puede tener el uso de aceites esenciales y otros remedios.

  • Irritación y alergias. Aplicarlos en colchones, sábanas, piel o ropa puede causar ardor, comezón, ronchas, dermatitis o hinchazón. El riesgo aumenta con aceites sin diluir, como los de menta, árbol de té, eucalipto, lavanda, canela o cítricos.
  • Afectaciones respiratorias. Difusores, vaporizadores y atomizadores pueden irritar nariz, garganta y ojos. Personas con asma, EPOC u otras enfermedades respiratorias pueden presentar tos, falta de aire o crisis respiratorias.
  • Intoxicación por ingestión o contacto. Los aceites concentrados no son inocuos por ser “naturales”. Niñas y niños, así como mascotas, son más vulnerables si los ingieren o los lamen de telas y superficies tratadas. Productos con alcanfor, eucalipto, salvia o gaulteria pueden provocar síntomas neurológicos graves, incluidas convulsiones, en exposiciones suficientes.
  • Riesgo para mascotas. Perros y, especialmente, gatos pueden intoxicarse al inhalar, lamer o absorber estos compuestos. No se deben aplicar aceites esenciales directamente sobre animales ni dejar difusores encendidos en espacios sin ventilación.
  • Inflamabilidad. Algunos aceites y sus diluyentes, sobre todo si contienen alcohol, son inflamables. No deben rociarse cerca de velas, estufas, calentadores, contactos eléctricos o cigarros.
  • Diseminación de la plaga: aunque no es un riesgo de salud, usar algunos remedios caseros puede hacer que un nido que se encuentra en un solo sitio se disemine por otras partes del hogar dificultando su erradicación.
Infografía de Infobae con ilustraciones de chinches, un rociador, un difusor de aroma, una persona con irritación y advertencias de salud.
Una infografía de Infobae detalla las consecuencias para la salud y la falta de eficacia del uso de aceites esenciales y remedios caseros para combatir infestaciones de chinches. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, de acuerdo con especialistas, lo más efectivo es un manejo integrado que incluya inspección minuciosa, lavado y secado de ropa de cama a alta temperatura, aspirado de costuras y grietas, fundas certificadas para colchón, trampas interceptoras, vapor aplicado de forma adecuada y, si la infestación persiste, control profesional.

Cabe mencionar que los pesticidas por sí solos tampoco bastan sino se aplican en combinación con las recomendaciones anteriores.

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