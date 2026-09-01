UAM alista un tercer proceso de admisión por primera vez en su historia: conoce las fechas clave del examen

UAM alista un tercer proceso de admisión a la licenciatura

Guardar

La Universidad Autónoma Metropolitana anunció un tercer proceso de admisión a la licenciatura durante este 2026, con el objetivo de ampliar la oportunidad para que más estudiantes puedan acceder a la educación superior.

A través de una conferencia de prensa, el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, aseguró que esta medida corresponde al mecanismo extraordinario del trimestre 27-Invierno, y a su vez, forma parte de la iniciativa federal Plataforma Educación Superior 2026.

Este evento celebrado en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, también contó con la participación de la secretaria general, Esthela Irene Sotelo Núñez, y el abogado general, Juan Rodrigo Serrano Vásquez.

PUBLICIDAD

La institución explicó que la nueva convocatoria respetará su autonomía, la legislación universitaria y las decisiones de sus órganos académicos. La definición de licenciaturas, plazas, puntajes, sedes, fechas y requisitos dependerá de un análisis sobre las condiciones académicas, operativas y de infraestructura.

Estas son las fechas que clave del nuevo ingreso a la UAM

Entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, los 15 Consejos Divisionales de la UAM revisarán qué licenciaturas y unidades podrán incorporarse al esquema extraordinario. El análisis también considerará la capacidad disponible para atender a las personas aspirantes.

La convocatoria deberá publicarse, como máximo, el 4 de octubre. Después, el registro de solicitudes permanecerá abierto del 5 al 11 de octubre.

El examen de selección se aplicará entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre. La publicación de resultados está prevista para el 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

Los alumnos admitidos comenzarían clases el 18 de enero de 2027, durante el trimestre 27-Invierno. La universidad todavía debe establecer las carreras participantes, el número de lugares y los puntajes correspondientes.

UAM Cuajimalpa (FB/UAMUnidadCuajimalpa1)

El abogado general detalló que aunque la institución cuenta con cinco unidades, funciona como una sola bajo un régimen de desconcentración funcional y administrativa. Por lo que, los Consejos Divisionales aprueban la programación anual de cada una de las unidades de enseñanza-aprendizaje y la planeación académica, mientras la Rectoría General coordina las condiciones generales para su funcionamiento.

Qué hace relevante este examen extraordinario

El rector general señaló que la apertura de un tercer proceso de incorporación en un mismo año no tiene precedentes en la historia de la UAM. Presentó la decisión como una respuesta a la necesidad de aumentar las oportunidades para las juventudes que buscan continuar sus estudios.

PUBLICIDAD

De la misma forma, afirmó que México enfrenta desde hace tiempo una demanda de educación superior que supera la cantidad de lugares disponibles. También indicó que, desde 2020, disminuyó el número absoluto de aspirantes, una situación que la institución considera una oportunidad para elevar la matrícula, actualizar su oferta y mejorar la permanencia estudiantil.

La UAM cuenta con 83 planes de licenciatura, modelos de enseñanza-aprendizaje y una planta académica habilitada, por lo que la institución puede contribuir al crecimiento de la cobertura nacional, aunque una expansión no sería posible con el mismo presupuesto.

El rector vinculó esta nueva oportunidad con la posibilidad de favorecer el egreso oportuno y llevar la experiencia de la universidad a otros espacios y ciudades del país. La medida, según lo expuesto durante la conferencia, se relaciona con los principios sociales y fundacionales de la universidad pública.

PUBLICIDAD

Para las personas interesadas, la Dirección de Comunicación Social pidió consultar únicamente los canales oficiales, advirtiendo que la UAM no trabaja con intermediarios ni mantiene vínculos con particulares o empresas que ofrezcan preparación para el examen.