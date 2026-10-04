Los beneficiarios que recibirán el primer pago del aguinaldo 2026 en la primera quincena de noviembre

Un calendario del año 2026 junto a un fajo de billetes y una alcancía con gorro navideño ilustran la planificación del ahorro y el aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aguinaldo 2026 comenzará a llegar en noviembre para determinados pensionados y jubilados. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó mediante un comunicado oficial que la primera parte de esta prestación se entregará durante la primera quincena de noviembre, aunque no precisó un día de depósito.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a un aguinaldo anual que se paga en noviembre. Su calendario de pensiones de 2026 fija la mensualidad de ese mes para el lunes 2 de noviembre. Sin embargo, ambos datos deben distinguirse: la fecha de la pensión ordinaria no constituye, por sí sola, una confirmación expresa del depósito simultáneo del aguinaldo.

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Aunque estos pagos se encuentran entre los más esperados del cierre del año, no existe una fecha única que marque el primer aguinaldo de todos los beneficiarios del país. Para saber cuándo corresponde cobrarlo, es necesario identificar la institución, el régimen de pensión y las condiciones de la prestación.

ISSSTE confirma aguinaldo durante la primera quincena de noviembre

En su comunicado “Anuncia ISSSTE Calendario de Pagos 2026 a personas pensionadas y jubiladas”, el instituto informó que la primera parte del aguinaldo se entregará durante los primeros quince días de noviembre.

La confirmación permite a las personas pensionadas y jubiladas contempladas en ese calendario prever este ingreso. No obstante, el anuncio no establece una fecha exacta, por lo que no permite asegurar que el depósito ocurrirá el día 2, el 10 o antes de una jornada comercial específica.

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También es necesario separar el aguinaldo de las mensualidades ordinarias. Para el cierre de 2026, el calendario oficial contempla:

Pensión de noviembre: depósito el jueves 29 de octubre .

Primera parte del aguinaldo: durante la primera quincena de noviembre .

Pensión de diciembre: depósito el viernes 27 de noviembre.

Así, el pago previsto para octubre corresponde a la pensión del mes siguiente. Tampoco debe presentarse el depósito del 27 de noviembre como una fecha confirmada para la segunda parte del aguinaldo: el comunicado consultado lo identifica como la mensualidad de diciembre.

¿Qué pensionados del IMSS tienen derecho al aguinaldo?

El IMSS explica en su portal oficial que quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, otorgada bajo la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho a esta prestación anual.

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Para ese grupo, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin incluir los importes correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Esto significa que el monto adicional no necesariamente será idéntico al total que aparece habitualmente en el depósito mensual.

La misma aclaración institucional señala que las pensiones por cesantía en edad avanzada o vejez otorgadas bajo la ley vigente, conocida como Ley de 1997, no reciben un importe por este concepto. Por ello, tener una pensión del Seguro Social no basta para asumir que corresponde el mismo aguinaldo: hay que revisar bajo qué régimen fue concedida.

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¿El IMSS pagará pensión y aguinaldo juntos el 2 de noviembre?

El calendario oficial de pago de pensiones 2026 establece el lunes 2 de noviembre como fecha de la mensualidad del IMSS. Por separado, la información institucional sobre aguinaldo señala que esta prestación se entrega en noviembre a los pensionados que cumplen las condiciones descritas.

Con las fuentes oficiales revisadas, esa es la precisión que puede sostenerse: la mensualidad tiene día confirmado y el aguinaldo tiene mes confirmado. No se localizó un comunicado específico de 2026 que anuncie expresamente la entrega conjunta de ambos conceptos el día 2.

Para resolver dudas sobre el pago y las prestaciones económicas, el IMSS mantiene disponible el teléfono 800 623 2323, opción 3, Pensionados, según su comunicado institucional.

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¿Las empresas deben adelantar el aguinaldo por el Buen Fin?

Para las personas trabajadoras sujetas a la Ley Federal del Trabajo, la regla general es distinta a los calendarios de pensiones. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario por un año de servicio.

Quienes no hayan laborado el año completo también tienen derecho a recibir la parte proporcional. El monto puede ser mayor cuando así lo establezcan las condiciones laborales aplicables, pero el mínimo legal sigue siendo la referencia para quienes se rigen por esa legislación.

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Una empresa puede entregar la prestación anticipadamente; sin embargo, la cercanía del Buen Fin no establece una obligación general de pagar en noviembre. Por ello, los trabajadores deben consultar el calendario de su empleador, mientras que los pensionados deben atender los avisos de la institución responsable de su depósito.