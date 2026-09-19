Casas, terrenos y créditos: el patrimonio inmobiliario que declararon los hermanos Farías Laguna antes de terminar presos por huachicol fiscal

Las declaraciones de los hermanos acusados de encabezar la red criminal de "Los Primos" revelaron sus ingresos anuales de cuando prestaban servicio a la Marina. Crédito: FGR

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Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como declaraciones de modificación en mayo de 2025, quedaron desclasificadas este 18 de septiembre.

La apertura de los expedientes se confirmó tras un comunicado de la dependencia emitido la mañana de ese día, luego de que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina (Semar) solicitara la desclasificación de los documentos de 69 militares en activo y 9 exfuncionarios de esa institución.

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Los hermanos, señalados como sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, son identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) como posibles líderes de la red de huachicol fiscal conocida como “Los Primos”, presuntamente encargada de introducir combustibles al país declarando lubricantes u otros productos para evadir el pago de impuestos.

Sus últimas declaraciones patrimoniales fueron presentadas conforme al ejercicio fiscal 2024, reportando un patrimonio que incluyó propiedades, un vehículo y dos créditos hipotecarios, en conjunto. Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto permanecen recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculados a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

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Buque asegurado con millones de litros de combustible ilícito. Crédito: Semar

Fernando y Manuel Roberto fueron dados de baja de la Secretaría de Marina tras el escándalo de corrupción que estalló con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con millones de litros de hidrocarburo de contrabando

Fernando Farías Laguna declaró cuatro inmuebles y un Jeep Wrangler

Fernando Farías Laguna presentó su declaración el 12 de mayo de 2025, cuando ocupaba el cargo de director general adjunto en la Tercera Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora. En ese documento reportó un ingreso anual neto de un millón 550 mil pesos, proveniente en su totalidad de la remuneración por su cargo público.

La última declaración del contralmirante fue presentada el 12 de mayo de 2025. Crédito: DeclaraNet

En el rubro de bienes inmuebles, declaró cuatro propiedades a su nombre, todas con el 100% de propiedad conforme a escrituración. La primera fue una casa con 100 metros cuadrados de terreno y 250 de construcción, adquirida en compraventa a crédito el 1 de febrero de 2015 por un valor de 780 mil pesos.

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Último sueldo declarado por Fernando Farías Laguna. Crédito: DeclaraNet

La segunda propiedad fue otra casa, con 100 metros cuadrados de terreno y 325 de construcción, comprada de contado el 18 de abril de 2017 por 440 mil pesos. A estas dos casas se sumaron dos terrenos adicionales, cada uno de 100 metros cuadrados, adquiridos el 1 de junio de 2015 por 350 mil pesos cada uno, también en compraventa de contado.

El valor conjunto de los cuatro inmuebles declarados por Fernando Farías Laguna sumó un millón 920 mil pesos al momento de su adquisición. En ningún caso reportó adeudos o créditos hipotecarios pendientes asociados a estas propiedades.

Parte de los inmuebles declarados por Fernando Farías. Crédito: DeclaraNet

En materia de vehículos, declaró un Jeep Wrangler modelo 2020, adquirido en compraventa a crédito el 15 de diciembre de 2019 por un valor de 935 mil pesos a empresa identificada como González R Automotriz. Según datos consultados por Infobae México, la empresa tiene como sede Hermosillo, Sonora.

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Con la suma de los cuatro inmuebles y el vehículo, el patrimonio tangible declarado por el hombre detenido en Argentina y posteriormente deportado a México alcanzó 2 millones 855 mil pesos. A esto se sumó una cuenta en Banco Santander bajo la modalidad de fondos de inversión y sociedades de inversión, en pesos mexicanos. No reportó participación en empresas, sociedades o asociaciones, ni beneficios privados o fideicomisos en los dos años previos.

Fernando Farías Laguna fue arrestado en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026, cuando fue descubierto con una identidad y un pasaporte falsos. México presentó una solicitud de extradición, aunque el proceso concluyó con una vía distinta: las autoridades argentinas emitieron un acuerdo de expulsión en su contra, después de que México desistiera del juicio de extradición formal.

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Casi cuatro meses tardó la entrega del exmando naval acusado de huachicol fiscal e identificado como líder de "Los Primos". Crédito: FGR

Fue trasladado a territorio mexicano en la madrugada del 21 de agosto de 2026, a bordo de un avión militar de la Semar, y horas después ingresó al penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya se encontraba recluido su hermano Manuel Roberto desde septiembre de 2025.

Manuel Roberto Farías Laguna no declaró propiedades pero acumuló créditos hipotecarios por casi 4 millones

Por su parte, Manuel Roberto Farías Laguna presentó su declaración el 7 de mayo de 2025, cinco días antes que su hermano, cuando ocupaba el cargo de titular de unidad en la Décimo Segunda Zona Naval de Puerto Vallarta, Jalisco, con funciones de comandante. Su ingreso anual neto declarado fue de un millón 781 mil 598 pesos, también derivado en su totalidad de su remuneración como servidor público.

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Declaración de Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: DeclaraNet

A diferencia de su hermano, no reportó ningún bien inmueble ni vehículo a su nombre en el apartado correspondiente de su declaración. Tampoco declaró bienes muebles adicionales durante el periodo que cubre el documento.

En materia de inversiones, reportó una cuenta de ahorro bancaria en Scotiabank Inverlat, en pesos mexicanos. El rubro que concentró el mayor monto en su declaración fue el de adeudos, donde reportó dos créditos hipotecarios activos a su nombre.

El primero de esos créditos fue otorgado por Banjército, por un monto original de 2 millones 864 mil 110 pesos, adquirido el 10 de diciembre de 2019. El segundo provino del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), por un millón 51 mil pesos, contratado en la misma fecha que el anterior.

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Sueldo declarado por Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: DeclaraNet

Entre ambos créditos, Manuel Roberto Farías Laguna acumuló un adeudo declarado de 3 millones 915 mil 110 pesos.

Los montos declarados por ambos hermanos corresponden al ejercicio fiscal 2024, según se indica de manera reiterada en los documentos. Esto aplica tanto a los ingresos anuales netos reportados como a los bienes inmuebles, vehículos, inversiones y adeudos declarados por Fernando y Manuel Roberto en sus respectivas declaraciones de modificación, presentadas en mayo de 2025.

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR en su oficina de la Inspección de la Décima Región Naval, en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca, según datos revelados por él en una carta enviada a la presidenta Sheinbaum.

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Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: Especial

Su captura se dio en el marco de un operativo desplegado en cuatro entidades que resultó en la detención de 14 personas, siete de ellas integrantes de la Semar, y fue anunciada públicamente por el Gabinete de Seguridad el 7 de septiembre de ese año.

Al momento de su arresto, Manuel Roberto Farías Laguna se desempeñaba como vicealmirante, el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la Secretaría de Marina, y fue señalado como el principal responsable de gestionar nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas y la propia Semar para garantizar la impunidad de las operaciones de la red.

Los hermanos Farías se formaron en escuelas de la Armada de México antes de llegar a ser altos mandos

Según los datos presentados en la misma declaración, Fernando Farías Laguna obtuvo el título de ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar, con fecha del 20 de noviembre de 2000. Después cursó la especialidad en Sistemas de Armas en el Centro de Estudios Superiores Navales, con título del 15 de julio de 2007, y la especialidad de Mando Naval en la misma institución, con título del 16 de julio de 2014. Su formación académica se completó con una maestría en Seguridad de la Información, también en el Centro de Estudios Superiores Navales, con título del 15 de junio de 2012.

Datos académicos del excontralmirante Fernando Farías. Crédito: DeclaraNet

Manuel Roberto Farías Laguna, por su parte, obtuvo el título de ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar el 30 de noviembre de 1997, tres años antes que su hermano. Posteriormente cursó la especialidad en Máquinas en la Escuela de Maquinaria Naval, con certificado del 15 de enero de 2001, y un curso táctico naval en la Escuela de Postgrado de la Armada, cursado en el extranjero, con certificado del 15 de diciembre de 2007.

Currículum académico de Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: DeclaraNet

Manuel Roberto Farías Laguna también obtuvo el título de licenciado en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, con fecha del 31 de julio de 2011, y el certificado de la especialidad en Ciencias Navales del Centro de Estudios Superiores Navales, con fecha del 15 de julio de 2014. Su formación se completó con una maestría en Seguridad Nacional, obtenida en la Universidad Naval con título del 15 de julio de 2022, la más reciente de las certificaciones académicas registradas entre ambos hermanos.

Manuel Roberto Farías Laguna ocupó el grado de vicealmirante, superior en la jerarquía naval al de contralmirante que ostentó su hermano Fernando antes de su detención. Ambos grados se ubican por debajo del de almirante que alcanzó su tío político, José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés López Obrador y no enfrenta ninguna investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República en el marco de este caso.

Ambos hermanos coincidieron en declarar que no tenían actividad lucrativa independiente

Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna respondieron de manera idéntica a la pregunta sobre si realizaban alguna actividad lucrativa independiente a su empleo, cargo o comisión: en ambos casos, la respuesta registrada fue negativa.

Los dos declararon también que no participaban en la toma de decisiones de ninguna institución privada, que no recibían apoyos o beneficios públicos adicionales y que no ejercían representación alguna durante los dos años previos a la presentación de sus declaraciones.

En el apartado de fideicomisos, ninguno de los dos reportó participación. Lo mismo ocurrió con los beneficios privados y con la sección de préstamo o comodato por terceros, donde ambas declaraciones señalaron la ausencia de este tipo de instrumentos.

Según información oficial, las declaraciones fueron capturadas directamente por cada uno de los Farías, conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bajo protesta de decir verdad.

La desclasificación de ambos expedientes se produjo casi un mes después de que la fiscal general Ernestina Godoy Ramos detallara la operación de la red de huachicol fiscal marítimo que, según la Fiscalía General de la República, era coordinada por los hermanos Farías Laguna desde sus cargos dentro de la Secretaría de Marina.