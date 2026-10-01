¿Quiénes son los seis habitantes de La Casa de los Famosos México que siguen concursando? Este jueves se anunciará al sexto lugar

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)

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Cinco habitantes de La Casa de los Famosos México se perfilan para disputar el título de la cuarta temporada en la gran final programada para el domingo 4 de octubre, luego de una noche de votaciones que dejó fuera a uno de los siete sobrevivientes del reality.

Siete habitantes llegaron a la recta final de la competencia

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz conformaban hasta esta semana el grupo de sobrevivientes de la cuarta temporada. Los siete compartieron días previos con familiares y amigos que ingresaron a la casa para una visita especial.

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De ese grupo, solo cinco concursantes alcanzarán la gala final. El calendario de eliminaciones contempló dos salidas en esta recta: una definida la noche del miércoles y otra prevista para mañana jueves, ambas resueltas por decisión del público.

El domingo pasado se abrieron las votaciones para elegir al ganador de la temporada. Bajo esa mecánica, el habitante con menor respaldo del público en la gala del miércoles ocuparía el séptimo lugar de la competencia.

A cuatro días de la gran final, el reality despide a Ernesto Laguardia y confirma a Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz como los cinco finalistas. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Galilea Montijo condujo la revelación de resultados durante la transmisión en vivo del programa. En lugar de anunciar primero al eliminado, la conductora reveló el orden de regreso a la casa para los habitantes que confirmaron su pase a la siguiente ronda.

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Ese Pérez fue el primer nombre confirmado entre los finalistas de la noche. Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres y Yahir completaron, en ese orden, la lista de habitantes que aseguraron su lugar en la competencia.

Solo dos habitantes quedaron en la sala de nominados

Con seis lugares ya definidos, la sala de nominados quedó reducida a dos concursantes: Gema Garoa y Ernesto Laguardia. En esta ocasión no hubo carrusel, ambos permanecieron a la espera del resultado final mientras la producción extendía la tensión de la gala.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La definición entre ambos representó el cierre de la noche, luego de que el resto del elenco ya conociera su pase a la siguiente etapa de la gran final. El formato del programa reservó este cruce para el final de la transmisión.

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En los minutos finales de la gala Galilea Montijo dio a conocer el resultado, Ernesto Laguardia resultó el habitante con menor número de votos en esta etapa y se despidió de la competencia como el séptimo lugar de La Casa de los Famosos México 2026. Su salida se suma a la del concursante eliminado este jueves, conforme al calendario de bajas previsto para la semana previa a la final.

Con esta definición, hasta el momento seis concursantes se disputarán el título de ganador y los 4 millones de pesos, Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz permanecen en competencia. Los seis permanecerán dentro de la casa hasta la gala de este jueves, donde el público decidirá al siguiente eliminado y posteriormente se dará a conocer a los 5 finalistas definitivos de la casa más famosa de México.

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La producción del reality concentra ahora los preparativos para la transmisión del domingo, día en que se conocerá el nombre del campeón de la cuarta temporada. Hasta entonces, los cinco finalistas continuarán las dinámicas habituales del programa dentro de la casa, conciertos, fiestas y más sorpresas.