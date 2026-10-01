México

¿Quiénes son los seis habitantes de La Casa de los Famosos México que siguen concursando? Este jueves se anunciará al sexto lugar

A días de la gran final, la casa más famosa de México confirmará a sus cinco finalistas

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)
La Casa de los Famosos México 2026: la lista de presuntos sueldos filtrados de los habitantes confirmados (RS)
Guardar

Cinco habitantes de La Casa de los Famosos México se perfilan para disputar el título de la cuarta temporada en la gran final programada para el domingo 4 de octubre, luego de una noche de votaciones que dejó fuera a uno de los siete sobrevivientes del reality.

Siete habitantes llegaron a la recta final de la competencia

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Memo Schutz conformaban hasta esta semana el grupo de sobrevivientes de la cuarta temporada. Los siete compartieron días previos con familiares y amigos que ingresaron a la casa para una visita especial.

PUBLICIDAD

De ese grupo, solo cinco concursantes alcanzarán la gala final. El calendario de eliminaciones contempló dos salidas en esta recta: una definida la noche del miércoles y otra prevista para mañana jueves, ambas resueltas por decisión del público.

El domingo pasado se abrieron las votaciones para elegir al ganador de la temporada. Bajo esa mecánica, el habitante con menor respaldo del público en la gala del miércoles ocuparía el séptimo lugar de la competencia.

La Casa de los Famosos México
A cuatro días de la gran final, el reality despide a Ernesto Laguardia y confirma a Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz como los cinco finalistas. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Galilea Montijo condujo la revelación de resultados durante la transmisión en vivo del programa. En lugar de anunciar primero al eliminado, la conductora reveló el orden de regreso a la casa para los habitantes que confirmaron su pase a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Ese Pérez fue el primer nombre confirmado entre los finalistas de la noche. Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres y Yahir completaron, en ese orden, la lista de habitantes que aseguraron su lugar en la competencia.

Solo dos habitantes quedaron en la sala de nominados

Con seis lugares ya definidos, la sala de nominados quedó reducida a dos concursantes: Gema Garoa y Ernesto Laguardia. En esta ocasión no hubo carrusel, ambos permanecieron a la espera del resultado final mientras la producción extendía la tensión de la gala.

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La definición entre ambos representó el cierre de la noche, luego de que el resto del elenco ya conociera su pase a la siguiente etapa de la gran final. El formato del programa reservó este cruce para el final de la transmisión.

En los minutos finales de la gala Galilea Montijo dio a conocer el resultado, Ernesto Laguardia resultó el habitante con menor número de votos en esta etapa y se despidió de la competencia como el séptimo lugar de La Casa de los Famosos México 2026. Su salida se suma a la del concursante eliminado este jueves, conforme al calendario de bajas previsto para la semana previa a la final.

Con esta definición, hasta el momento seis concursantes se disputarán el título de ganador y los 4 millones de pesos, Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz permanecen en competencia. Los seis permanecerán dentro de la casa hasta la gala de este jueves, donde el público decidirá al siguiente eliminado y posteriormente se dará a conocer a los 5 finalistas definitivos de la casa más famosa de México.

La producción del reality concentra ahora los preparativos para la transmisión del domingo, día en que se conocerá el nombre del campeón de la cuarta temporada. Hasta entonces, los cinco finalistas continuarán las dinámicas habituales del programa dentro de la casa, conciertos, fiestas y más sorpresas.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFEse PérezMariana OchoaMemo SchutzKarina TorresGema Garoamexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en México hoy 1 de octubre: ¿qué estados tendrán lluvias intensas por Rachel y el frente frío 1?

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima en México hoy 1 de octubre: ¿qué estados tendrán lluvias intensas por Rachel y el frente frío 1?

Caifanes y el 2 de octubre: las referencias a Tlatelolco que esconden “Antes de que nos olviden” y “Aviéntame”

Las canciones, incluidas en los álbumes ‘El Diablito’ y ‘El Nervio del Volcán’ tienen una profunda conexión con la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco

Caifanes y el 2 de octubre: las referencias a Tlatelolco que esconden “Antes de que nos olviden” y “Aviéntame”

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

El integrante de The Judgment Day aseguró que una disculpa no basta y pidió asumir el legado de la dinastía ante los aficionados en WWE

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Gobierno de México responde a la ONU y niega patrón de desaparición forzada contra madres buscadoras

En las últimas semanas se documentan ataques contra integrantes de colectivos de rastreo en Sinaloa, incluida una desaparición y un atropello durante una protesta pacífica

Gobierno de México responde a la ONU y niega patrón de desaparición forzada contra madres buscadoras

BBVA eleva a 1.4% su pronóstico de crecimiento para México en 2026

La institución financiera mejoró su estimación para el crecimiento del PIB durante 2026, pero advirtió que la recuperación seguirá siendo moderada

BBVA eleva a 1.4% su pronóstico de crecimiento para México en 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Christian Nodal a Marc Anthony: EEUU sanciona a promotora de conciertos por nexos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa

De Christian Nodal a Marc Anthony: EEUU sanciona a promotora de conciertos por nexos con La Mayiza del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

“El Chinaco” de Los Zetas suma otro proceso por el secuestro de dos mujeres en Tamaulipas

AMLO dice que acabar con el fentanilo no resolvería la crisis de adicciones en Estados Unidos

Operativo Otomí golpea al crimen en Edomex: 775 detenidos, 30 armas y más de 9 kilos de droga en una semana

ENTRETENIMIENTO

Qué ver para conocer la historia del 2 de octubre: películas, series y documentales sobre Tlatelolco

Qué ver para conocer la historia del 2 de octubre: películas, series y documentales sobre Tlatelolco

Caifanes y el 2 de octubre: las referencias a Tlatelolco que esconden “Antes de que nos olviden” y “Aviéntame”

¿Quién fue el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México 2026?

Jorge Kahwagi llevó a Rafa Balderrama al hospital y el locutor le dedicó un mensaje conmovedor

Lo que pensaba Jorge Kahwagi de la muerte cuando estuvo en un punto crítico de salud: “Aferrarse a la vida”

DEPORTES

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Dominik Mysterio revela la condición que debe cumplir su padre, Rey Mysterio, para obtener su perdón

Travieso Arce confiesa que la muerte de Jorge Kahwagi Macari lo conmocionó: “No lo puedo creer”

Rafa Márquez no convence a Tuca Ferretti: así destrozó el analista de ESPN la nueva era de Selección Mexicana tras el empate con Perú

Checo Pérez vuelve a casa con Cadillac en la Fórmula 1: falta un mes para la celebración del Gran Premio de México

Miguel Herrera defiende a Rafa Márquez por darle oportunidad a jóvenes talentos en el Tri: “Se está atreviendo”