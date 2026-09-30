¿También le molestan? Adán Augusto López vota en contra de ley de bienestar animal

Adán Augusto López vota en contra de ley de bienestar animal. (Fotos: X/@adan_augusto-@letroblesrosa)

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La Ley general de bienestar, cuidado y protección de los animales y protección de los animales votada este 29 de septiembre de 2026 en el Senado de la República, no fue del agrado del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Durante el momento de votación en lo general y lo no reservado, el tabasqueño fue el único en votar en contra, mientras que el tablero registró 115 votos a favor y cero abstenciones.

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¿Qué dice la ley de bienestar animal?

El dictamen aprobado por las comisiones y votado en el Pleno del Senado de la República expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual busca fortalecer la tutela responsable de los animales, prevenir el maltrato y la crueldad, y establecer políticas públicas educativas y de coordinación entre instituciones.

El ordenamiento contiene 125 artículos distribuidos en seis títulos. Entre sus disposiciones principales figura la creación de un sistema de planeación y seguimiento de la política pública en la materia, el Registro Nacional de Animales de Compañía y un padrón de personas infractoras.

La ley fija obligaciones mínimas para quienes tienen animales bajo su cuidado. Estas incluyen proporcionar alimentación, agua, atención veterinaria, alojamiento adecuado, estimulación física, social y mental, identificación y medidas de seguridad.

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Adán Augusto fue el único senador en manifestar su voto en contra de la Ley de bienestar animal. (Foto: X/@letroblesrosa)

El texto prohíbe conductas de maltrato, crueldad, abandono, dolor, sufrimiento o afectaciones al bienestar animal. También prohíbe prácticas específicas como la zooerastia, definida como abuso sexual animal, y las peleas de perros. Establece además la obligación de reparar el daño causado, incluida la atención médica y la rehabilitación para recuperar el bienestar del animal afectado.

En materia de comercio, la ley dispone que la venta de especies se realice en establecimientos autorizados y registrados bajo criterios de bienestar, responsabilidad y trazabilidad. Estos establecimientos deben garantizar condiciones adecuadas de salud y alojamiento, revisión veterinaria, identificación del animal e información para el comprador.

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La regulación también contempla el uso de animales en actividades de trabajo y asistencia, como guardia y protección, detección, búsqueda y rescate, cetrería, tiro, carga y monta.

La propuesta modifica además diversos artículos de las leyes federales de Sanidad Animal, de Protección Civil y de Cine y el Audiovisual, así como de las leyes generales de Vida Silvestre y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con esto, la ley busca establecer con claridad las responsabilidades que corresponden a la Federación, los estados y los municipios, así como definir quién inspecciona, quién vigila y cómo deben coordinarse las autoridades en la materia.

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Adán Augusto evita hablar con la prensa

El senador de Morena, Adán Augusto López, evitó responder preguntas de los reporteros. Crédito: X/ @MLopezSanMartin

En múltiples ocasiones Adán Augusto López, el “hermano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha evitado hablar con la prensa. Tras darse a conocer la ubicación del empresario Amílcar Olán, el senador fue cuestionado en el patio del recinto legislativo, sin embargo, fue directo a su oficina sin detenerse para brindar declaración.

Cabe destacar que el día de ayer, el amigo de Andy López Beltrán, Jorge Amílcar Olán Aparicio, volvió a ser tema de discusión luego de que trascendiera que se refugia en Suiza, donde residiría con su esposa e hijos en una propiedad de lujo en Lugano. El empresario tabasqueño enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con huachicol fiscal y por contratos millonarios obtenidos durante el sexenio de López Obrador.

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También se ha negado a emitir postura acerca de la revocación de su visa estadounidense, tema que estalló en junio luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio publicara que el Departamento de Estado canceló el documento por presuntos vínculos del senador con el huachicol fiscal. Cuestionado en el Senado, el tabasqueño respondió que no acostumbra dar declaraciones “ni en corto ni de lejos ni de cerca” y desvió la conversación hacia una cirugía de cataratas que se practicó esos días.

El patrón se repitió con la tensión entre Morena y el PT rumbo a las elecciones de 2027. Adán Augusto también se negó a emitir postura acerca de las advertencias del coordinador petista Reginaldo Sandoval, quien planteó una posible ruptura de la alianza si no se atienden los reclamos sobre coordinaciones estatales en Zacatecas, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo.

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